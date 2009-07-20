Kingston Data Traveler 300: 256GB kapasiteli USB bellek rekor fiyatla geliyor

Birkaç yıl öncesine kadar sadece hayal edilebilen yüksek kapasiteli depolama cihazlarını bugün artık yanımızda taşıyabiliyoruz. Üretim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak kapasite/alan verimliliği ciddi şekilde artan DRAM yongalarıyla yüksek kapasiteli USB bellekleri için gerekli alt yapı da hazırlanmış oldu. Geçtiğimiz günlerde önce Kingston hemen ardından da Patriot tarafından anons edilen 128GB kapasiteli USB bellekler depolama çözümlerinin geleceği hakkında önemli ipuçları verirken rekabete hız kazandırma hedefindeki üreticiler dikkat çekici çözümler hazırlamaya devam ediyor.

Bellek ve depolama çözümleri üretiminde dünya devi isimlerden birisi olan Kingston, USB bellek arenasında çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Kapasite konusunda rakipsiz olmaya hedefleyen firma, Data Traveler serisi altında lanse ettiği 128GB'lık USB bellek modeline farklı firmalardan yanıt gelmesi sonrasında kolları sıvadı ve yine Data Traveler serisi altında hazırlanan 256GB kapaisteli yeni USB belleğini duyurdu. Sadece 70.68 x 22.37 x 16.45 mm boyutlarında olan yüksek kapaisteli yeni USB bellek, gizlenebilir konnektör tasarımıyla cepte taşıma esnasında zarar görmemesi için güvenlik altına alınmış.

Tam Boyutta Gör

256GB'lık yüksek depolama alanıyla arşivlerinize ev sahipliği yapabilecek kapaistede olan Kingston Data Traveler 300, Windows ReadyBoost teknolojisine de destek veriyor ve bu sayede uygulamaların daha hızlı çalıştırabilmesine olanak tanıyabiliyor. Password Traveler isimli güvenlik uygulaması ile birlikte gelen bellek bu sayede yüksek kapasite dahilinde taşımak isteyeceğini dosya veya arşivlerinizi koruma altına alabiliyor. USB 2.0 ara birimiyle uyumlu olan Data Traveler 300'ün performans değerleri de açıklandı. Gelen bilgilere göre bellek 20MB/sn okuma ve 10MB/sn'lik yazma hızlarını desteklemekte.

Kingston Avrupa'dan ürün pazarlama yöneticisi Kirsty Miller yaptığı açıklamasında sunduğu yüksek kapasitesi ile 256GB'lık Data Traverler 300'ün 365 adet müzik CD'sine ev sahipliği yapabileceğini dolayısıyla kullanıcıların sadece USB belleği yanlarına alarak yılın her günü için farklı bir müzik albümünü dinleyebileceklerini açıklarken Data Traveler 300'ün flash bellek teknolojisindeki gelişmeleri gösterdiğini belirtti. Kingston Data Traveler 300 kapasitesi kadar fiyatıyla da iddialı çünkü 5 yıllık garant ile satışa sunulan ürün 934.2$'lık fiyatıyla satılmakta olan 256GB'lık SSD'lerden bile daha pahalı.