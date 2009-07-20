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Kingston Data Traveler 300: 256GB kapasiteli USB bellek rekor fiyatla geliyor

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, 256GB kapasiteli ilk USB belleği rekor bir fiyatla duyurdu.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Birkaç yıl öncesine kadar sadece hayal edilebilen yüksek kapasiteli depolama cihazlarını bugün artık yanımızda taşıyabiliyoruz. Üretim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak kapasite/alan verimliliği ciddi şekilde artan DRAM yongalarıyla yüksek kapasiteli USB bellekleri için gerekli alt yapı da hazırlanmış oldu. Geçtiğimiz günlerde önce Kingston hemen ardından da Patriot tarafından anons edilen 128GB kapasiteli USB bellekler depolama çözümlerinin geleceği hakkında önemli ipuçları verirken rekabete hız kazandırma hedefindeki üreticiler dikkat çekici çözümler hazırlamaya devam ediyor.

Bellek ve depolama çözümleri üretiminde dünya devi isimlerden birisi olan Kingston, USB bellek arenasında çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Kapasite konusunda rakipsiz olmaya hedefleyen firma, Data Traveler serisi altında lanse ettiği 128GB'lık USB bellek modeline farklı firmalardan yanıt gelmesi sonrasında kolları sıvadı ve yine Data Traveler serisi altında hazırlanan 256GB kapaisteli yeni USB belleğini duyurdu. Sadece 70.68 x 22.37 x 16.45 mm boyutlarında olan yüksek kapaisteli yeni USB bellek, gizlenebilir konnektör tasarımıyla cepte taşıma esnasında zarar görmemesi için güvenlik altına alınmış.

Kingston Data Traveler 300: 256GB kapasiteli USB bellek rekor fiyatla geliyor
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256GB'lık yüksek depolama alanıyla arşivlerinize ev sahipliği yapabilecek kapaistede olan Kingston Data Traveler 300, Windows ReadyBoost teknolojisine de destek veriyor ve bu sayede uygulamaların daha hızlı çalıştırabilmesine olanak tanıyabiliyor. Password Traveler isimli güvenlik uygulaması ile birlikte gelen bellek bu sayede yüksek kapasite dahilinde taşımak isteyeceğini dosya veya arşivlerinizi koruma altına alabiliyor. USB 2.0 ara birimiyle uyumlu olan Data Traveler 300'ün performans değerleri de açıklandı. Gelen bilgilere göre bellek 20MB/sn okuma ve 10MB/sn'lik yazma hızlarını desteklemekte.

Kingston Avrupa'dan ürün pazarlama yöneticisi Kirsty Miller yaptığı açıklamasında sunduğu yüksek kapasitesi ile 256GB'lık Data Traverler 300'ün 365 adet müzik CD'sine ev sahipliği yapabileceğini dolayısıyla kullanıcıların sadece USB belleği yanlarına alarak yılın her günü için farklı bir müzik albümünü dinleyebileceklerini açıklarken Data Traveler 300'ün flash bellek teknolojisindeki gelişmeleri gösterdiğini belirtti. Kingston Data Traveler 300 kapasitesi kadar fiyatıyla da iddialı çünkü 5 yıllık garant ile satışa sunulan ürün 934.2$'lık fiyatıyla satılmakta olan 256GB'lık SSD'lerden bile daha pahalı.


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Xagdas 9 yıl
<<< Depolama birimleri cpu ve gpu'ya göre çok yavaş gelişiyo >>> diye genel bir kanaat var ki doğrudur.

Bu usb belleklerin de "Ati HD 5970, 4870x2" ya da "GeForce GTX 470x2" gibi çift uçlu versiyonunu yapsalar yaa... Bi kaç yuvaya birden taksak. Tipi korkunç olur, fantezi oyuncağı gibi görünür ama olsun ;P

Hemi de RAID 0-1-2-3-4-5-... çalışsın... Saniyede 100 MB yazsın, ezbere okusun.
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IgorStravinsky 9 yıl
Yahu akıl var mantık var kinkstın yapma.
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lazer__ 9 yıl
flash belleğe güven mi olur be

yandı mı nolacak :d gitti yüzlerce gb veri yedeğide yoksa evlat acısı gibi koyar adama .d
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Aces High 9 yıl
256 gb!!!! Bir de bunu yere düşürdüğünüzü düşünsenize
:D
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el_jericho 9 yıl
Birşey olacağını sanmıyorum. İçindeki parçalar, HDD gibi hareketli değil.
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SShady 9 yıl
deneme
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DH Misafiri 9 yıl
Bence buda bir zaman sonra kullanılmaya başlanır eskiden de zaten TV ortaya çıkınca bile dünyada keşfedilecek bir şey kalmadı deniyordu...
Şimdi arkadaşlar buna gerek olmadığını düşünüyorlar ama gerekli olacağı bir gün mutlaka olur.
İşletim sistemlerini yanında taşıyanlar için. Sonra yanında laptop taşımak istemeyenler için güzel bir alet. Ama kaybolduysa işiniz kötü.
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B.A.R.I.Ş 10 yıl
256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB
Tanıdık geliyor mu?


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cmake 10 yıl
Kaybolma, Çalınma, Düşme, Yanma gibi bir çok etkenden dolayı riskli bir yatırım diye biliriz.
Ayrıca bana göre uzmanlar bireylerin ortalama ne kadarlık bir taşıyıcı alana ihtiyaç duyduklarını hesaplamaları lazım. 256 GB abartı bana göre. Yanımda film koleksiyonu taşıyacak halim yok ya? Kısaca, bir çok insana göre ihtiyaç dışı diye nitelendirebilirim.
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karal.85 10 yıl
bunu yerine insan beyninin kullanma kapasitesini artırsalar ya
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usmcsas 10 yıl
Vaybe bizde 4 gb var 256 gb da ne:D
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TheViperadix 10 yıl
aldık hadi güç bela küçücük birşey birde kaybolursa intihar ederim
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uzm@n 10 yıl
Cihaza bak çay demle :)
bu yazma hızıyla ne işe yarar ya o kapasite :D
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