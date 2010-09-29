Kingston Ultimate 600x serisi CompactFlash bellek kartlarını duyurdu

Kingston, profesyonel fotoğrafçılar için hazırladığı Ultimate 600x serisi CompactFlash bellek kartlarını duyurdu. 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı depolama kapasitesine sahip olan yeni kartlar, 90MB/saniye seviyesinde okuma ve yazma hızlarını sunabiliyorlar. UDMA mode 6 uyumlu olan yeni kartların, çekimlerini "burst mode" kullanarak yapan fotoğrafçılar için ideal olduğu belirtiliyor.

Ömür boyu garanti ile sunulan Ultimate 600x serisi CompactFlash bellek kartları , kapasitesine göre 154$ ve 270$ seviyesinden satışa sunuluyorlar.