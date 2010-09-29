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Kingston Ultimate 600x serisi CompactFlash bellek kartlarını duyurdu

8 yıl
5,3b
1
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston, profesyonel fotoğrafçılar için hazırladığı Ultimate 600x serisi CompactFlash bellek kartlarını duyurdu. 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı depolama kapasitesine sahip olan yeni kartlar, 90MB/saniye seviyesinde okuma ve yazma hızlarını sunabiliyorlar. UDMA mode 6 uyumlu olan yeni kartların, çekimlerini "burst mode" kullanarak yapan fotoğrafçılar için ideal olduğu belirtiliyor.

Ömür boyu garanti ile sunulan Ultimate 600x serisi CompactFlash bellek kartları , kapasitesine göre 154$ ve 270$ seviyesinden satışa sunuluyorlar.


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