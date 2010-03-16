Kingston'dan Xeon 5600 işlemcili sunucular için yeni bellekler

Tam Boyutta Gör

Yüksek performans tutkunları için hazırladığı, 2400MHz'de çalışan HyperX DDR3 kitini kullanıma sunacağını açıklayan Kingston, Intel'in Westmere tabanlı yeni nesil Xeon işlemcileri için RDIMM formundaki üç yeni ValueRAM DDR3L bellek modülü hazırladı. 1GB (8 modül, tek sıra), 2GB (4 modül, tek sıra) ve 2GB (8 modüli çift sıra) olmak üzere üç farklı modele sahip olan bellek modülü, 1333MHz'de görev yapıyor ve 1.35v çalışma geriliminde CL9 zamanlalamarıyla geliyor.

Xeon 5600 serisi Intel işlemcilerle kullanılmak üzere hazırlanan bellek modülünün üç yıllık garanti ile satışa sunulacağı açıklanırken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.