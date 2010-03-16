Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kingston'dan Xeon 5600 işlemcili sunucular için yeni bellekler

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,8b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kingston'dan Xeon 5600 işlemcili sunucular için yeni bellekler
Tam Boyutta Gör

Yüksek performans tutkunları için hazırladığı, 2400MHz'de çalışan HyperX DDR3 kitini kullanıma sunacağını açıklayan Kingston, Intel'in Westmere tabanlı yeni nesil Xeon işlemcileri için RDIMM formundaki üç yeni ValueRAM DDR3L bellek modülü hazırladı. 1GB (8 modül, tek sıra), 2GB (4 modül, tek sıra) ve 2GB (8 modüli çift sıra) olmak üzere üç farklı modele sahip olan bellek modülü, 1333MHz'de görev yapıyor ve 1.35v çalışma geriliminde CL9 zamanlalamarıyla geliyor.

Xeon 5600 serisi Intel işlemcilerle kullanılmak üzere hazırlanan bellek modülünün üç yıllık garanti ile satışa sunulacağı açıklanırken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim