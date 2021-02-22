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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kioxia ve Western Digital 162 katmanlı NAND Flash’larını duyurdu

    20 yılın üzerinde Western Digital ve Kioxia işbirliğinde önemli bir adım olan 6. nesil 3D NAND Flash yongaları duyuruldu. Yeni hafıza kümeleri hacimli I/O performansı artışı sunuyor.
    22 Şubat 2021, 11:55 (2 sa.)
    244
    17
    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Kioxia ve Western Digital 162 katmanlı NAND Flash’larını duyurdu

    3D NAND Flash yongalarında katman sayısı artmaya devam ediyor. Yapılan yeni duyuruyla yüksek yoğunluklu ve performanslı kümeler tanıtıldı.

    162 katmanlı 3D NAND Flash teknolojisi duyuruldu

    Kioxia ve Western Digital işbirliğinde önemli bir adım olarak kabul edilen 6. nesil 3D NAND Flash yongaları duyuruldu. 162 katmanlı çözümler 5. nesile kıyasla yatay eksende %10 daha yoğunken dikeyde elde edilen katman artışıyla birlikte aynı kapasiteli hafıza kümesi artık %40 daha az yer kaplayacak.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 7000 Phoenix mobil işlemciler ufukta belirdi"

    Okuma operasyonlarında yaşanan gecikmede %10’luk  gelişmeyle gelen 6. nesil NAND Flash’lar %66 oranında daha performanslı çalışacak. Mali kanatta ise modern hafıza kümeleri firmaların zar başına bit üretimini %70 arttırmasını sağlarken bit başına maliyetin de düşmesini sağlayacak.



    https://www.guru3d.com/news-story/kioxia-and-western-digital-announce-6th-gen-3d-nand-flash-memory-with-162-layers.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
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    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

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