Detroit: Become Human, 3 milyon satış rakamını geride bıraktı

Tam Boyutta Gör Piyasaya sürülüşünün ardından yaklaşık bir buçuk yıl geçen Quantic Dream’e ait Detroit: Become Human’ın önemli bir satış rakamına ulaştığı duyuruldu.

Şirketin Twitter üzerinden yapmış olduğu duyuruya göre oyun, PS4’te 3.2 milyon kopya satmış. Aralık 2018’de yapılan 2 milyon rakamının ardından açıklanan en son veri, şirketi oldukça mutlu etmiş görünüyor.

Quantic Dream’in oyunlarını Epic Store aracılığıyla PC platformuna getirme kararının ardından Haziran ayında Heavy Rain yayınlanan ve Temmuz’da PC oyuncularıyla buluşan Beyond:Two Souls’u takiben bu yıl içinde platformdaki yerini alacak olan Detroit: Become Human şüphesiz ki bahsi geçen rakamları bir hayli yukarı çekecektir.

Oyunun neye benzediğini merak edenlerdenseniz aşağıdaki tanıtım videosuna göz atabilirsiniz.

https://www.gamespot.com/articles/detroit-become-human-reaches-big-new-sales-milesto/1100-6470332/