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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Detroit: Become Human, 3 milyon satış rakamını geride bıraktı

    2018 yılında PS4'e özel olarak piyasaya sürülen Quantic Dream'e ait Detroit:Become Human, Ekim ayı itibariyle 3 milyondan fazla kopya sattı. Oyun bu yıl içinde Epic Store'a gelecek.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Detroit: Become Human, 3 milyon satış rakamını geride bıraktı
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    Piyasaya sürülüşünün ardından yaklaşık bir buçuk yıl geçen Quantic Dream’e ait Detroit: Become Human’ın önemli bir satış rakamına ulaştığı duyuruldu.

    Şirketin Twitter üzerinden yapmış olduğu duyuruya göre oyun, PS4’te 3.2 milyon kopya satmış. Aralık 2018’de yapılan 2 milyon rakamının ardından açıklanan en son veri, şirketi oldukça mutlu etmiş görünüyor.

    Quantic Dream’in oyunlarını Epic Store aracılığıyla PC platformuna getirme kararının ardından Haziran ayında Heavy Rain yayınlanan ve Temmuz’da PC oyuncularıyla buluşan Beyond:Two Souls’u takiben bu yıl içinde platformdaki yerini alacak olan Detroit: Become Human şüphesiz ki bahsi geçen rakamları bir hayli yukarı çekecektir.

    Oyunun neye benzediğini merak edenlerdenseniz aşağıdaki tanıtım videosuna göz atabilirsiniz.



    https://www.gamespot.com/articles/detroit-become-human-reaches-big-new-sales-milesto/1100-6470332/ Yorum Yaz
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    ozakin70 6 gün
    Epic’te çıkmadı hala bekliyoruz bakalım...
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    DH Misafiri 6 gün
    kaç liraya aldınız
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    mck94 6 gün
    Hikayesi oynayisi, herseyiyle cok guzel bir oyun. Ustelik de turkce, almayi dusunup de kararsiz olan varsa oneririm.
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    TheJudgé 6 gün
    Oyun çıksada bi oynasak artık pre aldık ama hala bekliyorz
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