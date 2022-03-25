Çalışma: Düzenli günlük kızılcık tüketimi kardiyovasküler sağlığı iyileştiriyor

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Gerçekleştirilen yeni bir klinik araştırma, düzenli olarak belirli bir miktarda günlük kızılcık tüketiminin kalp sağlığı için potansiyel olarak uzun vadeli faydalara yol açabileceği sonucuna varıldı. Kızılcık tüketenler, kalp ve kan damarı fonksiyonunun iyileşmesini işaret eden akım aracılı dilatasyonda(FMD) önemli gelişmeler gösteriyor.

Kızılcık, kardiyovasküler sistemi koruyor

Daha önceki çalışmalar kızılcık suyu tüketiminin kardiyovasküler faydalarını gösteriyordu ancak kızılcık tüketiminin sağlıklı bireylerde kalıcı vasküler faydaları olup olmayacağı üzerine bir araştırma bulunmuyordu. Bunun üzerine bir araştırma ekibi, 45 sağlıklı erkek üzerinde bu çalışmayı gerçekleştirdi.

45 kişiyi iki gruba bölen ekip, ilk gruba dondurulup sonrasında toz haline getirilmiş kızılcığı 1 ay boyunca günlük 9 gram olacak şekilde verdi. Diğer gruptakiler ise kızılcık tozundan ayırt edilemeyecek şekilde tasarlanmış plasebo tozu aldılar.

Araştırma sonunda, ilk kızılcık tozu tüketiminden iki saat sonra ve bir aylık tüketimden sonra FMD ölçümlerinde iyileşmeler tespit ettiler. Ayrıca kızılcık tüketiminden sonra kanda bulunan spesifik metabolitlerin yararlı etkilerle ilişkili olduğunu gözlemlediler.

Ekip, kızılcıkların genel halk için kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde önemli bir meyve olduğunu belirtiyorlar.

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Surrey Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Christian Heiss: “Bulgularımız, kızılcıkların düşük kardiyovasküler riski olan kişilerde bile damar sağlığını önemli ölçüde etkileyebileceğine dair sağlam kanıtlar sağlıyor. Bu çalışma ayrıca kızılcık tüketiminden sonra kanda bulunan spesifik metabolitlerin yararlı etkilerle ilişkili olduğunu gösteriyor." dedi.

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