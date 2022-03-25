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    Çalışma: Düzenli günlük kızılcık tüketimi kardiyovasküler sağlığı iyileştiriyor

    Düzenli kızılcık tüketimi üzerine yapılan bir çalışmada sağlık bireylerde bile kalıcı kardiyovasküler faydalar gözlemlendi.                                      
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    Kızılcık tüketimi kardiyovasküler sağlığı iyileştiriyor
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    Gerçekleştirilen yeni bir klinik araştırma, düzenli olarak belirli bir miktarda günlük kızılcık tüketiminin kalp sağlığı için potansiyel olarak uzun vadeli faydalara yol açabileceği sonucuna varıldı. Kızılcık tüketenler, kalp ve kan damarı fonksiyonunun iyileşmesini işaret eden akım aracılı dilatasyonda(FMD) önemli gelişmeler gösteriyor.

    Kızılcık, kardiyovasküler sistemi koruyor

    Daha önceki çalışmalar kızılcık suyu tüketiminin kardiyovasküler faydalarını gösteriyordu ancak kızılcık tüketiminin sağlıklı bireylerde kalıcı vasküler faydaları olup olmayacağı üzerine bir araştırma bulunmuyordu. Bunun üzerine bir araştırma ekibi, 45 sağlıklı erkek üzerinde bu çalışmayı gerçekleştirdi.

    45 kişiyi iki gruba bölen ekip, ilk gruba dondurulup sonrasında toz haline getirilmiş kızılcığı 1 ay boyunca günlük 9 gram olacak şekilde verdi. Diğer gruptakiler ise kızılcık tozundan ayırt edilemeyecek şekilde tasarlanmış plasebo tozu aldılar.

    Araştırma sonunda, ilk kızılcık tozu tüketiminden iki saat sonra ve bir aylık tüketimden sonra FMD ölçümlerinde iyileşmeler tespit ettiler. Ayrıca  kızılcık tüketiminden sonra kanda bulunan spesifik metabolitlerin yararlı etkilerle ilişkili olduğunu gözlemlediler.

    Ekip, kızılcıkların genel halk için kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde önemli bir meyve olduğunu belirtiyorlar.

    Surrey Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Christian Heiss: “Bulgularımız, kızılcıkların düşük kardiyovasküler riski olan kişilerde bile damar sağlığını önemli ölçüde etkileyebileceğine dair sağlam kanıtlar sağlıyor. Bu çalışma ayrıca kızılcık tüketiminden sonra kanda bulunan spesifik metabolitlerin yararlı etkilerle ilişkili olduğunu gösteriyor." dedi.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 16 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 17 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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