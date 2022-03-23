İlaç geliştiren yapay zeka, 6 saatte 40 bin kimyasal silah bileşeni üretti

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İyi amaçlarla oluşturulmuş olsalar da teknolojilerin kolay bir şekilde nasıl kötüye kullanılabileceğini göstermek adına bir araştırma ekibi, hastalık tedavilerini bulmak için tasarlanmış bir yapay zeka modeliyle sadece altı saat içinde 40 bin kimyasal silah bileşeni oluşturdular.

'Farkındalık artırılmalı'

Collaborations Pharmaceuticals araştırmacıları, yeni teknolojilerin potansiyel olumsuz etkilerine odaklanan bir konferans kapsamında bir süredir hastalıkların tedavilerinde kullanılabilecek bileşenleri aramak için kullandıkları yapay zeka modelinde bazı değişiklikler yaptılar.

Ekip mevcut kullandıkları modellemeyi, toksisiteyi ortadan kaldırmak yerine metodolojilerini araştırmak için yeniden uyarladı. Araştırmacılar, uyarlanmış modellemeyle yaklaşık 6 saat sonra oldukça zehirli bileşenler de dahil olmak üzere belirli bir seviyenin üzerinde 40 bin bileşen ürettiler.

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Her ne kadar oluşturulma amacı iyi de olsa yapay zekanın kolay bir şekilde tam tersi bir amaca da hizmet edebileceğini gösteren araştırmacılar, yapay zekanın sağlık ve diğer endüstrilerde önemli uygulamalara sahip olabilmesine rağmen bu konuda farkındalığın artırılması gerektiğini belirtiyorlar.

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Yapay Zeka Haberleri

Yapay zeka, 6 saatte 40 bin kimyasal bileşen üretti