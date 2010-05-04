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Kodak PlaySport HD: Full HD destekli su geçirmez mini video kamera

Kodak'tan Full HD destekli su geçirmez mini video kamera: PlaySport HD
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,4b
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4
Video Kameralar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Kodak PlaySport HD: Full HD destekli su geçirmez mini video kamera
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Kodak, yeni video kamerasını satışa sundu. Kompakt tasarıma sahip olan video kamera Kodak PlaySport HD adı altında üretildi. Su geçirmez yapıya sahip olan video kamera 1080p video kayıt ve 5 mp'lik fotoğraf çekme özelliklerine sahip olarak üretildi. 2 inç boyutunda LCD ekrana sahip olan kamera 32 GB'ye kadar depolama imkanı sunan SD/SDHC kart girişine ve HDMI çıkışına sahip. Elektronik görüntü sabitleme özelliğine de sahip olan kamera 8GB kapasiteli SDHC hafıza kartı ile 130$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu
Kodak PlaySport HD: Full HD destekli su geçirmez mini video kamera
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santhora 9 yıl
Haberde 130$ lık etiket fiyatıyla satışa sunulduğu söylenmiş. Fazlasıyla vergi ve komisyon ekle yinede 550tl etmemesi lazım. Zaten gittitgidiyor'un şimdiye kadar ucuz olduğunu hiç görmedim. Nasıl açık arttırma site anlamış değilim. Adamlar piyasa da garantili, sıfır olanından bile pahalı satıyorlar...
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stradivardi 9 yıl
kodak fotoğraf makinaları gerçektende çok kötü zaten yurt dışı inceleme siteleride beni doğruluyor ama bu tip bir makinada nasıllar bilemiyorum genelde tutuluyor galiba
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cosaydin 9 yıl
güzel bi makine bazı uyanıklar dışardan getirtmiş 550 tl civarında satışına başlamışlar bilşe
urun.gittigidiyor.com/...
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mobylette 9 yıl
tatil için süper. tabi Türkiye fiyatı yine sorun olacak muhtemelen..
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