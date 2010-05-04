Kodak PlaySport HD: Full HD destekli su geçirmez mini video kamera

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Kodak, yeni video kamerasını satışa sundu. Kompakt tasarıma sahip olan video kamera Kodak PlaySport HD adı altında üretildi. Su geçirmez yapıya sahip olan video kamera 1080p video kayıt ve 5 mp'lik fotoğraf çekme özelliklerine sahip olarak üretildi. 2 inç boyutunda LCD ekrana sahip olan kamera 32 GB'ye kadar depolama imkanı sunan SD/SDHC kart girişine ve HDMI çıkışına sahip. Elektronik görüntü sabitleme özelliğine de sahip olan kamera 8GB kapasiteli SDHC hafıza kartı ile 130$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu