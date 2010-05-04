Kodak PlaySport HD: Full HD destekli su geçirmez mini video kamera

Kodak, yeni video kamerasını satışa sundu. Kompakt tasarıma sahip olan video kamera Kodak PlaySport HD adı altında üretildi. Su geçirmez yapıya sahip olan video kamera 1080p video kayıt ve 5 mp'lik fotoğraf çekme özelliklerine sahip olarak üretildi. 2 inç boyutunda LCD ekrana sahip olan kamera 32 GB'ye kadar depolama imkanı sunan SD/SDHC kart girişine ve HDMI çıkışına sahip. Elektronik görüntü sabitleme özelliğine de sahip olan kamera 8GB kapasiteli SDHC hafıza kartı ile 130$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu
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