Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Konami resmen bilgisayar pazarında

    Konami Arespear oyuncu kasası serisi konfigürasyona göre yüksek fiyat etiketleri sunuyor. Kasanın yanında iki adet oyuncu klavyesi ve bir adet oyuncu kulaklığı da satışa çıkacak.
    2 gün
    2,9b
    1
    11
    Kasa
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Konami resmen bilgisayar pazarında
    Tam Boyutta Gör

    Metal Gear ve Silent Hill gibi efsane oyunların geliştiricisi Japon Konami ilginç bir hamle yapıyor ve resmen oyuncu bilgisayar pazarına giriyor. Oyuncu kasaları yanında klavye ve kulaklıklar da yer alıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar MSI patronu yedinci kattan düşerek hayatını kaybetti

    Konami Arespear neler sunacak?

    Konami asıl olarak bir oyun geliştiricisi iken atari kabinleri de üretiyor. Yani donanım pazarına çok uzak değil. Arespear adındaki yeni oyuncu kasalarını da muhtemelen Japon veya Çinli bir OEM ile birlikte üretiyor.

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada"

    Konami Arespear masa üstü bilgisayarlarda Intel Core i5-9400F ve i7-9700 işlemci, GeForce GTX 1650 ve RTX 2070 Super ekran kartı, 8GB/16GB DDR4 bellek, 512GB SSD ve 1TB HDD seçenekleri sunuluyor. Fiyatlar da 1750$ ve 3200$ arasında değişiyor.

    Konami Arespear rekabetçi olamayacak kadar pahalı konfigürasyonlar sunuyor. Bununla birlikte firmanın başta Japonya olmak üzere global pazardaki şöhretini kullanmak istediği de anlaşılıyor. Bilgisayarların yanında kapasitif temassız tuş anahtarlarına sahip bir tam boy bir de kompakt oyuncu klavyesi ile üst seviye sese odaklanan oyuncu kulaklığı da satışa çıkacak.



    https://www.engadget.com/konami-is-making-gaming-p-cs-now-123014994.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    lemartes 16 sa.
    Bu firmada bir turlu batamadi. son hareketler heralde bunlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    reklamcixo 1 gün yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com/...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kendinetroll (Mehmet c) 1 gün
    Cpuyu rami gpuyu konami mi uretmis?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    _Dominic_Toretto_ 1 gün (düzenlendi)
    Kendi alanındaki işi yapmaya deva etse daha iyi olacak gibi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    T A R I K (T A R I K ) 1 gün
    9400 9700 ne alaka şimdi ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 2 gün
    Fak konami..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    guzmann06 (Çağrı Can) 2 gün (düzenlendi)
    gpu alanlara pes 2021 ve coin vs veririler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sis651 2 gün
    Sanki geçen sene geliştirmişler de piyasaya sürmeyi unutmuşlar gibi...
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    erkanberk (Ali Günel) 2 gün
    Kevgir sıfatlı pc.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    magicrea (Baki Hürüm) 2 gün
    parası değerli ülkelerde tercih edilebilinir. 1500 yerine 2000 olsa adamlar için ne farkedecek. bizim gibi 8 le çarptığımız üstüne de bi o kadar vergi verdiğimiz ülkelerde pahalı. zaten bizim için yapmıyorlar.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 sounderland ilk kez +236 2 hollowman_ 2. kez +229 3 VirgilSollozzo 2. kez +194
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2864 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Konami Arespear, konami ve
    3 etiket daha konami keyboard konami headset Donanım
    Facebook Sayfası252,5b
    Twitter Profili90,6b
    YouTube Kanalı296b
    Instagram Profili47,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Narcos Idle Cartel indirmeye sunuldu 1 gün Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi 2 gün Epic Store'da bu hafta tam üç farklı oyun ücretsiz oldu 2 gün Samsung ikinci çeyrekte beklentileri aştı 2 gün Akıllı telefon pazarında yeni lider Huawei 2 gün Spotify'ın ikinci çeyrek verilerine göre kullanıcı alışkanlıkları salgın öncesine geri dönmeye başladı 2 gün Taşınabilirlik odaklı, kıyasla iyi fiyatlı "Casper X400 incelemesi" 2 gün Steam'den önemli hamle: VPN'le başka ülkeden oyun almak artık çok zor 2 gün Samsung Galaxy M31s tanıtıldı 2 gün Airbus, ATTOL programı ile tam otonom uçuş dönemini başlatmaya çok yaklaştı 2 gün Bilim insanları, en az 100 milyon yaşında olan mikropları “uyandırdı” 2 gün CCleaner Windows Defender tarafından istenmiyor 2 gün Sapphire maliyet odaklı RX 5700 XT Pulse BE’yi duyurdu 2 gün Güvenliğiyle ünlü Ledger kripto cüzdanı saldırıya uğradı 2 gün 2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nin dikkat çeken güvenlik teknolojileri 2 gün Huawei App Gallery 700 milyon kullanıcıya ulaştı 2 gün Yedekleme uygulaması Google One, iOS ve Android için 15 GB'a kadar ücretsiz oldu 2 gün Türkiye’de ilk kez Covid-19 için insanlı aşı testine başlanıyor 2 gün Galaxy Z Fold 2 5G resmi basın görselleriyle karşımızda 2 gün Intel EVO işlemciler geliyor 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Konami resmen bilgisayar pazarında Sonraki Hyundai Tucson'a yeni donanım seviyesi: Power Edition 2 gün Google ve Samsung arasında çok gizli anlaşma iddiası 2 gün AMD karını katladı, hisseleri uçuşa geçti 3 gün NASA'nın Mars'ta 'teknoloji şovu' yapacağı Perseverance görevi bugün fırlatılıyor 3 gün Huawei MatePad 10.4 ülkemizde satışa çıktı 3 gün Logitech Pro X Wireless oyuncu kulaklığı satışa çıkıyor 3 gün 2 Ice Lake-SP işlemcisi AMD EPYC 7742’nin önüne geçebiliyor 3 gün Sony'nin elektrikli otomobil prototipi yakında yol testlerine başlayacak 3 gün Google tarafından satın alınan North akıllı gözlük firması tüm faaliyetlerini durduruyor 3 gün AirPods kulaklıklar yakın gelecekte kemik iletimi de sunacak 3 gün The Umbrella Academy 2.sezonundan etkileyici açılış sahnesi paylaşıldı 3 gün Huawei’den herkese 200 TL kupon hediye 3 gün PCIe 4.0 SSD ile çalışan Rocket Lake işlemcisi gün yüzüne çıktı 3 gün Kavisli ekrana sahip Nubia Watch tanıtıldı 3 gün Toyota, 2025 yılında katı hal batarya üretimine başlamayı hedefliyor 3 gün 39. İstanbul Film Festivali’nin en iyileri belli oldu 3 gün 1000 yıl önce Dünya'ya çarpan Mars taşı, evine geri dönüyor 3 gün Bill Gates Elon Musk'ı koronavirüs hakkındaki cahilce yorumları sebebiyle kınadı 3 gün Google AR arama sonuçlarına çeşitli böcekler eklendi 3 gün 2021 Skoda Enyaq iV'nin kabininden ilk görüntü geldi Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız