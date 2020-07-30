Konami resmen bilgisayar pazarında

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Metal Gear ve Silent Hill gibi efsane oyunların geliştiricisi Japon Konami ilginç bir hamle yapıyor ve resmen oyuncu bilgisayar pazarına giriyor. Oyuncu kasaları yanında klavye ve kulaklıklar da yer alıyor.

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Konami Arespear neler sunacak?

Konami asıl olarak bir oyun geliştiricisi iken atari kabinleri de üretiyor. Yani donanım pazarına çok uzak değil. Arespear adındaki yeni oyuncu kasalarını da muhtemelen Japon veya Çinli bir OEM ile birlikte üretiyor.

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Konami Arespear masa üstü bilgisayarlarda Intel Core i5-9400F ve i7-9700 işlemci, GeForce GTX 1650 ve RTX 2070 Super ekran kartı, 8GB/16GB DDR4 bellek, 512GB SSD ve 1TB HDD seçenekleri sunuluyor. Fiyatlar da 1750$ ve 3200$ arasında değişiyor.

Konami Arespear rekabetçi olamayacak kadar pahalı konfigürasyonlar sunuyor. Bununla birlikte firmanın başta Japonya olmak üzere global pazardaki şöhretini kullanmak istediği de anlaşılıyor. Bilgisayarların yanında kapasitif temassız tuş anahtarlarına sahip bir tam boy bir de kompakt oyuncu klavyesi ile üst seviye sese odaklanan oyuncu kulaklığı da satışa çıkacak.

https://www.engadget.com/konami-is-making-gaming-p-cs-now-123014994.html

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