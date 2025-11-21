Silent Hill 2 remake Xbox ve PC için %50 indirimle satışa çıktı

Silent Hill 2 remake, Xbox'a çıkış yaptı
2024'te piyasaya sürülen Silent Hill 2 yeniden yapımı, 2001 yapımı korku klasiğini yeni konsollara getirmek için Konami ve Bloober Team iş birliğiyle ortaya çıktı. Psikolojik açıdan çarpık anlatımı o zamanlar da büyük ilgi gördü, şimdi daha da popüler, birçok ödül kazandı ve hayranlardan ve yeni oyunculardan övgü aldı. Ancak oyun yalnızca PlayStation 5 ve Steam için çıktı. Söylentiler ve hatta bir mağaza sızıntısı, yeniden yapımın Xbox'a geleceğini ima ediyordu. Sonunda Konami, Silent Hill 2 remake yapımın Xbox Series X/S’e geldiğini duyurdu.
Silent Hill 2 remake, Microsoft mağazasında %50 indirimle (2500 TL yerine 1250 TL) satışta. Oyunun PlayStation 5 sürümü de Konami'nin Black Friday kampanyaları kapsamında 2 Aralık'a kadar %50 indirimli fiyatla satışta olacak.
Silent Hill 2 remake Xbox Store
Silent Hill 2 remake PlayStation Store
[twitter=https://youtu.be/VDO39mY2gq4]Kaynakça https://www.konami.com/games/corporate/ja/news/topics/20251121sh/ https://www.xbox.com/tr-tr/games/store/SILENT-HILL-2/9PNVDQKPJRQV