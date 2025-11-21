Silent Hill 2 remake Xbox ve PC için %50 indirimle satışa çıktı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Silent Hill 2, 8 Ekim 2024'te PlayStation 5 ve Steam üzerinden PC için piyasaya sürüldü. 23 Ocak 2025 itibarıyla gönderimler ve dijital satışlar iki milyon adedi aştı. Şimdi, yayıncı Konami ve geliştirici Bloober Team, Silent Hill 2 remake yapımın Xbox Series için yayınlandığını duyurdu. Hem PC hem de konsol için Microsoft Store üzerinden indirilebiliyor.

2024'te piyasaya sürülen Silent Hill 2 yeniden yapımı, 2001 yapımı korku klasiğini yeni konsollara getirmek için Konami ve Bloober Team iş birliğiyle ortaya çıktı. Psikolojik açıdan çarpık anlatımı o zamanlar da büyük ilgi gördü, şimdi daha da popüler, birçok ödül kazandı ve hayranlardan ve yeni oyunculardan övgü aldı. Ancak oyun yalnızca PlayStation 5 ve Steam için çıktı. Söylentiler ve hatta bir mağaza sızıntısı, yeniden yapımın Xbox'a geleceğini ima ediyordu. Sonunda Konami, Silent Hill 2 remake yapımın Xbox Series X/S’e geldiğini duyurdu.

Silent Hill 2 remake, Microsoft mağazasında %50 indirimle (2500 TL yerine 1250 TL) satışta. Oyunun PlayStation 5 sürümü de Konami'nin Black Friday kampanyaları kapsamında 2 Aralık'a kadar %50 indirimli fiyatla satışta olacak.

[twitter=https://youtu.be/VDO39mY2gq4]

