    Silent Hill 2 remake Xbox ve PC için %50 indirimle satışa çıktı

    Konami, Silent Hill 2'nin Xbox Series versiyonunu Microsoft Store üzerinden yayınladıklarını duyurdu. Hem standart hem de Deluxe sürüm, sınırlı bir süre için %50 indirimli fiyatla satın alınabiliyor.

    Silent Hill 2 remake Xbox PC %50 indirimli fiyat Tam Boyutta Gör
    Silent Hill 2, 8 Ekim 2024'te PlayStation 5 ve Steam üzerinden PC için piyasaya sürüldü. 23 Ocak 2025 itibarıyla gönderimler ve dijital satışlar iki milyon adedi aştı. Şimdi, yayıncı Konami ve geliştirici Bloober Team, Silent Hill 2 remake yapımın Xbox Series için yayınlandığını duyurdu. Hem PC hem de konsol için Microsoft Store üzerinden indirilebiliyor.

    Silent Hill 2 remake, Xbox'a çıkış yaptı

    2024'te piyasaya sürülen Silent Hill 2 yeniden yapımı, 2001 yapımı korku klasiğini yeni konsollara getirmek için Konami ve Bloober Team iş birliğiyle ortaya çıktı. Psikolojik açıdan çarpık anlatımı o zamanlar da büyük ilgi gördü, şimdi daha da popüler, birçok ödül kazandı ve hayranlardan ve yeni oyunculardan övgü aldı. Ancak oyun yalnızca PlayStation 5 ve Steam için çıktı. Söylentiler ve hatta bir mağaza sızıntısı, yeniden yapımın Xbox'a geleceğini ima ediyordu. Sonunda Konami, Silent Hill 2 remake yapımın Xbox Series X/S’e geldiğini duyurdu.

    Silent Hill 2 remake, Microsoft mağazasında %50 indirimle (2500 TL yerine 1250 TL) satışta. Oyunun PlayStation 5 sürümü de Konami'nin Black Friday kampanyaları kapsamında 2 Aralık'a kadar %50 indirimli fiyatla satışta olacak.

    Silent Hill 2 remake Xbox Store

    Silent Hill 2 remake PlayStation Store

    [twitter=https://youtu.be/VDO39mY2gq4]

    Kaynakça https://www.konami.com/games/corporate/ja/news/topics/20251121sh/ https://www.xbox.com/tr-tr/games/store/SILENT-HILL-2/9PNVDQKPJRQV
