    Silent Hill: Townfall'dan yeni oynanış videosu: Bu yıl PC ve PS5'e geliyor

    Konami, Annapurna ve Screen Burn'ün ortak yapımı olan Silent Hill spin-off yapımı Silent Hill: Townfall'ın yeni fragmanı yayınlandı. Oyunun 2026'da PC ve PlayStation 5 konsoluna çıkacağı da açıklandı.

    Silent Hill Townfall yeni oynanış fragmanı Tam Boyutta Gör
    Silent Hill: F'nin başarısının ardından yeni yayınlanan Townfall fragmanı, yenilenmiş radyo konsepti ve üçüncü şahıs bakış açısından birinci şahıs bakış açısına geçişi vurguluyor.

    Silent Hill Townfall, Silent Hill serisinin spin-off yapımı ve Konami'nin 2022'de duyurduğu beş Silent Hill projesinin (Silent Hill 2 remake, Silent Hill f, interaktif dizi Silent Hill: Ascension ve Christophe Gans'ın yakın zamanda yayınlanan Return to Silent Hill filmi) sonuncusu.

    Birinci şahıs oynanış ve fragmandaki detaylar

    Sony'nin State of Play etkinliğinde gösterilen fragman, 2022’de yayınlanan ilk tanıtım videosunun devamı niteliğinde. Masanın üzerinde cızırtılı bir radyo görülüyor. Radyoyu gözlüklü bir adam açıyor ve ilginç bir şekilde eline bir tür serum takılı gibi görünüyor. Radyodan bir kadın sesi yükseliyor: “Simon, beni dinle. Bu odada sonsuza dek kalamazsın. Ben de bu odada sonsuza kadar kalamam. Bunun zor olacağını biliyorum ama bana geri dönmelisin.” Simon daha sonra sisli bir kasabada uyanıyor, göl veya nehirde sürüklenerek çıkıyor ve "Tekrar suda uyandım" diyor. Yakındaki bir tabela, St. Amelia adlı bir yerde olduğunu gösteriyor. Kasabadaki kapılardan birinde “Yardım gelene kadar yapabileceğimiz bir şey yok, lütfen güvende kalın” yazan bir tabela görülüyor. Kasaba protesto pankartları ve başka toplumsal huzursuzluk belirtileriyle dolu ve kadın sesi geri dönerek Simon'a "Yaptığını yaptın" diyor.

    Fragman ayrıca Townfall'ın oynanışına dair ilk bakışı da sunuyor. Mücadele birinci şahıs bakış açısıyla gerçekleşiyor; Simon'ın telsizini kullanarak düşmanların yerini tespit ettiği ve onlarla önce bir tahta parçasıyla, sonra da bir tabancayla savaştığı görülüyor.

    Bu yıl PC ve PlayStation 5'e çıkış yapacak

    Silent Hill Townfall, Observation’ın geliştiricisi Screen Burn (eski adıyla No Code) tarafından geliştiriliyor ve Konami ile Annapurna Interactive tarafından yayınlanıyor. Oyunun 2026 yılında PS5 ve PC için piyasaya sürülmesi planlanıyor ancak henüz kesin bir çıkış tarihi açıklanmadı. Oyun şu anda Steam'de istek listesine eklenebiliyor.

