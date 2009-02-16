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Konsol satışlarında son durum; Wii, Xbox 360 ve PS3 rekabeti

NPD tarafından hazırlanan yeni bir çalışma, Wii, Xbox 360 ve PlayStation 3 arasındaki tansiyonu yüksek mücadeleye Ocak 2009 rakamlarıyla katılıyor.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Global ekonomik krizin yarattığı daralma hemen her alanda satışların düşmesine neden olurken kimi kaynaklar, var olan mevcut durumun özellikle oyun sektörüne yaradığını zira krizin yarattığı bunaltıcı hava ve işini kaybet korkusu gibi nedenlerle stress seviyesi yükselen insanların, birlikte zaman geçirme ve bu dönemi eğlenerek atlatma yoluna gittikleri belirtiliyor. Birlikte vakit geçirmenin en ekonomik yollarından biri olduğu bildirilien "evde oyun" düşüncesinin krizle birlikte yükselen bir akım olduğu günümüzde, konsol üreticileri arasındaki rekabet te yeniden gündeme gelmiş durumda. Sony, Microsoft ve Nintendo arasındaki mücadelede açıklanan yeni rakamlar, oyun dünyasındaki son durumu gözler önüne seriyor.

Piyasa araştırmaları yapan bağımsız kuruluşlardan biri olan NPD, konsol satışlarına yönelik yeni raporunu bir süre önce yayımladı. Amerika (ekonomik krizin merkezi) baz alınarak hazırlanan çalışma Sony PlayStation 3, Microsoft Xbox 360 ve Nintendo Wii arasındaki Ocak 2008-Ocak 2009 satış rakamlarının mukayesesini içeriyor. Yurt dışı piyasaları için Noel yani adeta tüketim çılgınlığının yaşandığı Noel dönemi sonrası olması ve pek tabii ki yeni yılın ilk ayı olması açısından Ocak ayı satış rakamları üreticiler için önemli bir parametre. Devam eden ekonomik krize rağmen oyun endüstrinin güçlü göründüğü Amerika pazarında, Ocak 2009 satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 büyüdüğü belirtiliyor.

Konsol satışlarında son durum; Wii, Xbox 360 ve PS3 rekabeti
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Oyun endüstrisine yön veren liderleri tek tek ele aldığımızda satış rakamları itibariyle öne çıkan ismin Nintendo olduğunu söyleyebilmek mümkün. Geçtiğimiz günlerde krize meydan okuyarak 110 milyon Avro'luk yeni bir ar-ge merkezi kuracağını açıklayan ve geçtiğimiz ay 679.200 adetlik Wii satışıyla bir önceki yıla göre oldukça ciddi bir sıçrama gerçekleştiren Nintendo'nun bu başarısında hiç şüphe yok ki kullanım özellikleri ve oyun portföyünde kriz dönemine uygun çok sayıda başlığın olması önemli rol üstleniyor. Zira oyun satışlarında da iddialı olan firma cephesinde 770.000 Wii Fit, 415.000 Wii Play ve 292.000 Mario: Kart satıldığı belirtilirken, 510.800 adetlik satışla DS de Wii'yi yakından takip ediyor.

Nintendo ile birlikte bir önceki yılın aynı dönemine göre satışını yükselten bir diğer isimse Microsoft oldu. Ocak 2008'de kendi evinde 230.000 Xbox 360 satan Microsoft, geçtiğimiz ay ise 309.000 adetlik satış rakamına ulaşarak rakiplerinden Nintendo kadar olmasa da satışlarını arttırmayı ve bu açıdan düşüş yaşamayan iki üreticiden biri olmayı başardı. Oyun satışlarına baktığımzda ise Xbox 360 için hazırlanan Left 4 Dead, Call of Duty: World at War, ve Skate 2'nin genel listede 4, 5 ve 6. sıraları aldığı Lord of the Rings: Conquest oyunun ise listeye 10. sıradan giriş yaptığı belirtiliyor. Nintendo'nun gerisinde olsa bile satış rakamlarına göre grafik düşkünü oyuncular için Xbox360, Ocak ayında öne çıkmayı başarmış gibi görünüyor.

Konsol satışlarında son durum; Wii, Xbox 360 ve PS3 rekabeti
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NPD'nin çalışmasına göre Ocak 2009 satışlarında, yeni nesil konsollar arasında düşüş yaşayan isim PlayStation 3 ile Sony oldu. Firmanın verilerine göre geçtiğimiz yılın aynı döneminde Amerika pazarında 269.000 adet PS3 satmayı başaran Japon elektronik devinin satışları geçtiğimiz ay düşüş yaşayarak 203.200 adet olarak yani en önemli rakibi olan Xbox 360'tan yaklaşık 106.000 adet daha az olarak gerçekleşti. PS3'e ek olarak 172.300 adet PSP (kısa bir süre önce 50 milyon barajını aştığı açıklandı) ve fiyatıyla gündemde kalmayı sürdüren PS2'nin de 101.200 adetlik satış rakamına ulaştığı belirtilirken yayımlanan yeni oyunlar sayesinde PS3'ün Şubat ayında daha iyi bir tablo çizmesi de tahmin edilmiyor değil.


http://arstechnica.com/gaming/news/2009/02/year-over-year-ps3-sales-drop-bad-news-for-sony.ars Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
wii ı farklı değerlendirmek lazım joysticksiz bir oyun konsoluna alışmak zaman alır
ps3 xbox360 cephesinde ise fiyatında attığı farkı grafiklerde atamayan ps3ün satış rakamlarının geride kalmsı gayet doğal bence.
ne alakası var ps3 xbox 360 ı geçio grafikte ayrıca uncharted 2 kadar gerçekçi bir oyun bul bakayım xbox ta
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yugams 10 yıl
Nintendo için söylenecek tek şey eylenceli keyif verici... bazılarımız oyunlarda görselliğge önem veriyoruz çogunluk vermiyo galiba:))
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bluelabel 10 yıl
Wii nin daha çok satmasının ilk nedeni,fiyat avantajı.İkinci neden de her yaşa hitap etmesi.

Ben açıkçası wii yi diğer 2 konsoldan ayrı tutuyorum.Birarada değerlendirilmeleri çok yanlış.Aynı kategoride olan PS3 ve 360 dır.Satışlara bakarak hangi konsolun daha çok beğenildiğini anlayabiliriz.

Buarada kopya oynandığı için 360 daha çok satılıyor demek,fanlığa giriyor biraz.Konsol ve oyun satışlarına yön veren 2 ülke var,İngiltere ve Amerika.Buradaki orjinal 360 oyunu satışlarına bakarsanız,kopya kullanımının,ülkemizle alakası olmadığını görürsünüz.Bunda tabii ki gelir seviyesi ve kültür düzeyinin büyük etkisi vardır.Kültür düzeyi yanlış anlaşılmasın sakın,kopya oynayanlar cahil demiyorum,bilinçli olmaktan bahsediyorum.

Japonya'yı unutmadım tabii,ama Sony orada her zaman daha fazla satar Microsoft tan.Hiçbir zaman Sony veya Nintendo yu yakalayamaz Microsoft.

Saygılar..

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yacarow 10 yıl

Orjinalden alıntı: yugams

Nintendo için söylenecek tek şey eylenceli keyif verici... bazılarımız oyunlarda görselliğge önem veriyoruz çogunluk vermiyo galiba:))

grafık onem verılmez cunku bı pc bı ps3 gıbı deıl bu. wii de oyunun ıcınde kendın yasıyosun kendın yapıyosun tum hareketlerı ve ztn oyunlarda basıt mesela balık tutma veya dans etme bunlar ıcın grafık onemlı degıl onun ıcın grafık gereksız
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drkayzer 10 yıl
valla benim merak ettiğim tr de neden ps3 tekeli var hiç bi yerde wii xbox satan görmedim bizim millet de zaten sadece ps bilir gerisine fransız :D
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Storm Bringer 10 yıl
SNES konsolum duruyor hala çalışır halde.

Nintendo oyun yapmıyor, içine girdiğiniz dünyalar yaratıyor.
Bu özelliğini yıllardır hiç bozmadı.
İşte o yüzden nintendo'nun yeri ayrıdır bana göre.

Nintendo, konsol tarihinde bir çok ilke imza atmış bir firmadır.

PC ve donanımları ile uğraşmayı gerçekten çok seven, PC'de oyun oynayan biri olarak söylüyorum, eğer adam akıllı bir TV ve Wii alma imkanım olsaydı, iş dışında PC'yi unuturdum diye düşünüyorum. Çok ciddiyim.
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racer87 10 yıl
ciroya vurdumu alayını tokatlar ps3 :D:D
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adem_2c 10 yıl
Bende karar veremedim ama x-box 360 da kaldım en son ps3 çok istesekde.
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baymanyak 10 yıl
@hougras ve @ bbuzol

3k veriyor diye 1 makine çok satarmı yahu. tr deki satışları zaten baz almayın. yurtdışında 3k gördünmü yenisiyle değiştiriyorlar. yenisiyle değişen makinayıda satılmış makina diye gösterecek hali yok microsoftun. yarısı müşteriye ulaşıyor diyede bişey yok. hadi diyelim siz haklısınız. yarısı 3k görüp çöpe giden makinalar olduğunu varsayalım. peki multiplatform oyunların xboxta ps3 den çok daha fazla satmasına ne diceksiniz? bana 1 tane oyun söyleyin multiplatform oyun olsun ve en çok ps3 te satsın. orjinal oyun satışlarındada xbox önde. korsanı olduğu halde adam gidip oyunu xboxa orjinal olarak alıyor. nedeni belli. adam aynı oyunu 200 dolarlık makinede oynamak varken gidip 400 dolarlık makinede oynama gereği duymuyor.

Geçen haftanın orjinal oyun satış rakamları

1. WII FIT (WII) 777K
2. WII PLAY W/ REMOTE (WII) 415K
3. MARIO KART W/WHEEL (WII) 292K
4. LEFT 4 DEAD (360) 243K
5. CALL OF DUTY: WORLD AT WAR* (360) 235K
6. SKATE 2 (360) 199K
7. GUITAR HERO WORLD TOUR (WII) 155K
8. NEW SUPER MARIO BROS (DS) 135K
9. MARIO KART DS (DS)132K
10. LORD OF THE RINGS: CONQUEST (360) 113K

GÖREBİLDİNİZMİ PS3 Ü


1000 ytl ye oyun konsolu olmaz beyler. oyun oynamak bu kadar pahalı 1 zevk değildir ve bunu en güzel başaran konsolda xbox-wii dir

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Nike 10 yıl
Wii farkı koymuş :)
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bbuzol 10 yıl
Sanırım 150 dolarlık bir indirim gelior ps3'e.oyungezer dergisinde okudum.O zaman durum değişebilir ama sony daha fazla zarar eder konsol satışından.Exclusive oyunlar çıkartarak durumu değiştirmesi gerekir.Ps3 için acilen daha fazla ex açıklanmalı bence.
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ikista 10 yıl
wii oyun konsollarının geleceği. Bir sonraki nesildeki konsollar wii'nin açtığı yoldan ilerleyecekler.
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baymanyak 10 yıl
xboxıda tebrik etmek lazım. aletin 3k sorunu var ona rağmen ps3 den fazla satıyor. şimdi diceksinizki xboxın kopya oyunu var o yüzden çok satıyor. orjinal oyun satışlarına bakın. ilk on wii+xbox oyunlarıyla dolu. multiplatform oyunlarda 3k riskine ve kopya oyun olmasına rağmen adam gene oyunu orjinal olarak xbox a alıyor. ps3 e 10 yıllık ömür biçmişler. bu gidişle işi zor ps3 ün. cell+rsx+bluray faso fiso
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moffaka 10 yıl
Wii aldığıma ne kadar memnunum anlatamam:) çevremde çok fazla oyunla alakasız insan var hatta oyun oynayanları asosyal ve çoluk çocuk olarak gören insanlarlada beraberim.. Onları geçiriyorum Wii nin karşısına sonra "nereden alacaz" diye hepsi hizaya giriyor:) helal nintendo! bu iş sadece grafik değil bunu insanlara anlattın.
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dark_town 10 yıl
yau gecenlerde bi wii oynadim gulmekten oldum cidden melet deli bir sey
lcd tv ye bagladik iki tanede tenis icin kola baglamali raket vardi onlari da taktik arkadas karsima gecti o asiliyor ben karsilik veriyorum sonra bir sey dikkatimi cekti karsidan gelen topun yukseklik ve alcakligina gore kolunuzu ayarlamaniz gerekiyormus dedim neden bende boyle olmuyor bizim ki de karsimda siritiyor dedim niye boyle dediki kolunu topa gore ayarlamalisin tabi acemilik iste sonra alistim ama nafile arkadasa 3 sette de yenildim
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Batuist 10 yıl
sony nin oyun fiyatları PS3'üde sattırmıyor...
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sky__walker 10 yıl
Arkadaşlar her yeri Türkiye zannetmeyin, heryerde oyun fiyatları Türkiye'deki gibi fahiş değil. Yurtdışında gerek konsol fiyatları gerekse oyun fiyatları çok uygun, malesef biz herşeyi olduğu gibi oyunlarıda en pahalıya satan ülkeyiz.


Orjinalden alıntı: Batuist

sony nin oyun fiyatları PS3'üde sattırmıyor...

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