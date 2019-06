Konsol satışlarında son durum; Wii, Xbox 360 ve PS3 rekabeti

Global ekonomik krizin yarattığı daralma hemen her alanda satışların düşmesine neden olurken kimi kaynaklar, var olan mevcut durumun özellikle oyun sektörüne yaradığını zira krizin yarattığı bunaltıcı hava ve işini kaybet korkusu gibi nedenlerle stress seviyesi yükselen insanların, birlikte zaman geçirme ve bu dönemi eğlenerek atlatma yoluna gittikleri belirtiliyor. Birlikte vakit geçirmenin en ekonomik yollarından biri olduğu bildirilien "evde oyun" düşüncesinin krizle birlikte yükselen bir akım olduğu günümüzde, konsol üreticileri arasındaki rekabet te yeniden gündeme gelmiş durumda. Sony, Microsoft ve Nintendo arasındaki mücadelede açıklanan yeni rakamlar, oyun dünyasındaki son durumu gözler önüne seriyor.

Piyasa araştırmaları yapan bağımsız kuruluşlardan biri olan NPD, konsol satışlarına yönelik yeni raporunu bir süre önce yayımladı. Amerika (ekonomik krizin merkezi) baz alınarak hazırlanan çalışma Sony PlayStation 3, Microsoft Xbox 360 ve Nintendo Wii arasındaki Ocak 2008-Ocak 2009 satış rakamlarının mukayesesini içeriyor. Yurt dışı piyasaları için Noel yani adeta tüketim çılgınlığının yaşandığı Noel dönemi sonrası olması ve pek tabii ki yeni yılın ilk ayı olması açısından Ocak ayı satış rakamları üreticiler için önemli bir parametre. Devam eden ekonomik krize rağmen oyun endüstrinin güçlü göründüğü Amerika pazarında, Ocak 2009 satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 büyüdüğü belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör

Oyun endüstrisine yön veren liderleri tek tek ele aldığımızda satış rakamları itibariyle öne çıkan ismin Nintendo olduğunu söyleyebilmek mümkün. Geçtiğimiz günlerde krize meydan okuyarak 110 milyon Avro'luk yeni bir ar-ge merkezi kuracağını açıklayan ve geçtiğimiz ay 679.200 adetlik Wii satışıyla bir önceki yıla göre oldukça ciddi bir sıçrama gerçekleştiren Nintendo'nun bu başarısında hiç şüphe yok ki kullanım özellikleri ve oyun portföyünde kriz dönemine uygun çok sayıda başlığın olması önemli rol üstleniyor. Zira oyun satışlarında da iddialı olan firma cephesinde 770.000 Wii Fit, 415.000 Wii Play ve 292.000 Mario: Kart satıldığı belirtilirken, 510.800 adetlik satışla DS de Wii'yi yakından takip ediyor.

Nintendo ile birlikte bir önceki yılın aynı dönemine göre satışını yükselten bir diğer isimse Microsoft oldu. Ocak 2008'de kendi evinde 230.000 Xbox 360 satan Microsoft, geçtiğimiz ay ise 309.000 adetlik satış rakamına ulaşarak rakiplerinden Nintendo kadar olmasa da satışlarını arttırmayı ve bu açıdan düşüş yaşamayan iki üreticiden biri olmayı başardı. Oyun satışlarına baktığımzda ise Xbox 360 için hazırlanan Left 4 Dead, Call of Duty: World at War, ve Skate 2'nin genel listede 4, 5 ve 6. sıraları aldığı Lord of the Rings: Conquest oyunun ise listeye 10. sıradan giriş yaptığı belirtiliyor. Nintendo'nun gerisinde olsa bile satış rakamlarına göre grafik düşkünü oyuncular için Xbox360, Ocak ayında öne çıkmayı başarmış gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör

NPD'nin çalışmasına göre Ocak 2009 satışlarında, yeni nesil konsollar arasında düşüş yaşayan isim PlayStation 3 ile Sony oldu. Firmanın verilerine göre geçtiğimiz yılın aynı döneminde Amerika pazarında 269.000 adet PS3 satmayı başaran Japon elektronik devinin satışları geçtiğimiz ay düşüş yaşayarak 203.200 adet olarak yani en önemli rakibi olan Xbox 360'tan yaklaşık 106.000 adet daha az olarak gerçekleşti. PS3'e ek olarak 172.300 adet PSP (kısa bir süre önce 50 milyon barajını aştığı açıklandı) ve fiyatıyla gündemde kalmayı sürdüren PS2'nin de 101.200 adetlik satış rakamına ulaştığı belirtilirken yayımlanan yeni oyunlar sayesinde PS3'ün Şubat ayında daha iyi bir tablo çizmesi de tahmin edilmiyor değil.

