Konsol satışlarında son durum; Wii, Xbox 360 ve PS3 rekabeti

Global ekonomik krizin yarattığı daralma hemen her alanda satışların düşmesine neden olurken kimi kaynaklar, var olan mevcut durumun özellikle oyun sektörüne yaradığını zira krizin yarattığı bunaltıcı hava ve işini kaybet korkusu gibi nedenlerle stress seviyesi yükselen insanların, birlikte zaman geçirme ve bu dönemi eğlenerek atlatma yoluna gittikleri belirtiliyor. Birlikte vakit geçirmenin en ekonomik yollarından biri olduğu bildirilien "evde oyun" düşüncesinin krizle birlikte yükselen bir akım olduğu günümüzde, konsol üreticileri arasındaki rekabet te yeniden gündeme gelmiş durumda. Sony, Microsoft ve Nintendo arasındaki mücadelede açıklanan yeni rakamlar, oyun dünyasındaki son durumu gözler önüne seriyor.
Piyasa araştırmaları yapan bağımsız kuruluşlardan biri olan NPD, konsol satışlarına yönelik yeni raporunu bir süre önce yayımladı. Amerika (ekonomik krizin merkezi) baz alınarak hazırlanan çalışma Sony PlayStation 3, Microsoft Xbox 360 ve Nintendo Wii arasındaki Ocak 2008-Ocak 2009 satış rakamlarının mukayesesini içeriyor. Yurt dışı piyasaları için Noel yani adeta tüketim çılgınlığının yaşandığı Noel dönemi sonrası olması ve pek tabii ki yeni yılın ilk ayı olması açısından Ocak ayı satış rakamları üreticiler için önemli bir parametre. Devam eden ekonomik krize rağmen oyun endüstrinin güçlü göründüğü Amerika pazarında, Ocak 2009 satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 büyüdüğü belirtiliyor.
Oyun endüstrisine yön veren liderleri tek tek ele aldığımızda satış rakamları itibariyle öne çıkan ismin Nintendo olduğunu söyleyebilmek mümkün. Geçtiğimiz günlerde krize meydan okuyarak 110 milyon Avro'luk yeni bir ar-ge merkezi kuracağını açıklayan ve geçtiğimiz ay 679.200 adetlik Wii satışıyla bir önceki yıla göre oldukça ciddi bir sıçrama gerçekleştiren Nintendo'nun bu başarısında hiç şüphe yok ki kullanım özellikleri ve oyun portföyünde kriz dönemine uygun çok sayıda başlığın olması önemli rol üstleniyor. Zira oyun satışlarında da iddialı olan firma cephesinde 770.000 Wii Fit, 415.000 Wii Play ve 292.000 Mario: Kart satıldığı belirtilirken, 510.800 adetlik satışla DS de Wii'yi yakından takip ediyor.
Nintendo ile birlikte bir önceki yılın aynı dönemine göre satışını yükselten bir diğer isimse Microsoft oldu. Ocak 2008'de kendi evinde 230.000 Xbox 360 satan Microsoft, geçtiğimiz ay ise 309.000 adetlik satış rakamına ulaşarak rakiplerinden Nintendo kadar olmasa da satışlarını arttırmayı ve bu açıdan düşüş yaşamayan iki üreticiden biri olmayı başardı. Oyun satışlarına baktığımzda ise Xbox 360 için hazırlanan Left 4 Dead, Call of Duty: World at War, ve Skate 2'nin genel listede 4, 5 ve 6. sıraları aldığı Lord of the Rings: Conquest oyunun ise listeye 10. sıradan giriş yaptığı belirtiliyor. Nintendo'nun gerisinde olsa bile satış rakamlarına göre grafik düşkünü oyuncular için Xbox360, Ocak ayında öne çıkmayı başarmış gibi görünüyor.
NPD'nin çalışmasına göre Ocak 2009 satışlarında, yeni nesil konsollar arasında düşüş yaşayan isim PlayStation 3 ile Sony oldu. Firmanın verilerine göre geçtiğimiz yılın aynı döneminde Amerika pazarında 269.000 adet PS3 satmayı başaran Japon elektronik devinin satışları geçtiğimiz ay düşüş yaşayarak 203.200 adet olarak yani en önemli rakibi olan Xbox 360'tan yaklaşık 106.000 adet daha az olarak gerçekleşti. PS3'e ek olarak 172.300 adet PSP (kısa bir süre önce 50 milyon barajını aştığı açıklandı) ve fiyatıyla gündemde kalmayı sürdüren PS2'nin de 101.200 adetlik satış rakamına ulaştığı belirtilirken yayımlanan yeni oyunlar sayesinde PS3'ün Şubat ayında daha iyi bir tablo çizmesi de tahmin edilmiyor değil.
http://arstechnica.com/gaming/news/2009/02/year-over-year-ps3-sales-drop-bad-news-for-sony.ars Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ps3 xbox360 cephesinde ise fiyatında attığı farkı grafiklerde atamayan ps3ün satış rakamlarının geride kalmsı gayet doğal bence.
ne alakası var ps3 xbox 360 ı geçio grafikte ayrıca uncharted 2 kadar gerçekçi bir oyun bul bakayım xbox ta
Ben açıkçası wii yi diğer 2 konsoldan ayrı tutuyorum.Birarada değerlendirilmeleri çok yanlış.Aynı kategoride olan PS3 ve 360 dır.Satışlara bakarak hangi konsolun daha çok beğenildiğini anlayabiliriz.
Buarada kopya oynandığı için 360 daha çok satılıyor demek,fanlığa giriyor biraz.Konsol ve oyun satışlarına yön veren 2 ülke var,İngiltere ve Amerika.Buradaki orjinal 360 oyunu satışlarına bakarsanız,kopya kullanımının,ülkemizle alakası olmadığını görürsünüz.Bunda tabii ki gelir seviyesi ve kültür düzeyinin büyük etkisi vardır.Kültür düzeyi yanlış anlaşılmasın sakın,kopya oynayanlar cahil demiyorum,bilinçli olmaktan bahsediyorum.
Japonya'yı unutmadım tabii,ama Sony orada her zaman daha fazla satar Microsoft tan.Hiçbir zaman Sony veya Nintendo yu yakalayamaz Microsoft.
Saygılar..
grafık onem verılmez cunku bı pc bı ps3 gıbı deıl bu. wii de oyunun ıcınde kendın yasıyosun kendın yapıyosun tum hareketlerı ve ztn oyunlarda basıt mesela balık tutma veya dans etme bunlar ıcın grafık onemlı degıl onun ıcın grafık gereksız
Nintendo oyun yapmıyor, içine girdiğiniz dünyalar yaratıyor.
Bu özelliğini yıllardır hiç bozmadı.
İşte o yüzden nintendo'nun yeri ayrıdır bana göre.
Nintendo, konsol tarihinde bir çok ilke imza atmış bir firmadır.
PC ve donanımları ile uğraşmayı gerçekten çok seven, PC'de oyun oynayan biri olarak söylüyorum, eğer adam akıllı bir TV ve Wii alma imkanım olsaydı, iş dışında PC'yi unuturdum diye düşünüyorum. Çok ciddiyim.
3k veriyor diye 1 makine çok satarmı yahu. tr deki satışları zaten baz almayın. yurtdışında 3k gördünmü yenisiyle değiştiriyorlar. yenisiyle değişen makinayıda satılmış makina diye gösterecek hali yok microsoftun. yarısı müşteriye ulaşıyor diyede bişey yok. hadi diyelim siz haklısınız. yarısı 3k görüp çöpe giden makinalar olduğunu varsayalım. peki multiplatform oyunların xboxta ps3 den çok daha fazla satmasına ne diceksiniz? bana 1 tane oyun söyleyin multiplatform oyun olsun ve en çok ps3 te satsın. orjinal oyun satışlarındada xbox önde. korsanı olduğu halde adam gidip oyunu xboxa orjinal olarak alıyor. nedeni belli. adam aynı oyunu 200 dolarlık makinede oynamak varken gidip 400 dolarlık makinede oynama gereği duymuyor.
Geçen haftanın orjinal oyun satış rakamları
1. WII FIT (WII) 777K
2. WII PLAY W/ REMOTE (WII) 415K
3. MARIO KART W/WHEEL (WII) 292K
4. LEFT 4 DEAD (360) 243K
5. CALL OF DUTY: WORLD AT WAR* (360) 235K
6. SKATE 2 (360) 199K
7. GUITAR HERO WORLD TOUR (WII) 155K
8. NEW SUPER MARIO BROS (DS) 135K
9. MARIO KART DS (DS)132K
10. LORD OF THE RINGS: CONQUEST (360) 113K
GÖREBİLDİNİZMİ PS3 Ü
1000 ytl ye oyun konsolu olmaz beyler. oyun oynamak bu kadar pahalı 1 zevk değildir ve bunu en güzel başaran konsolda xbox-wii dir