Kontrolsüz karbodioksit salınımı, Dünya atmosferini küçültüyor

Dünya'daki iklim değişikliğinin sebeplerinden biri de kontrolsüz karbon emisyonları. Yapılan yeni bir araştırma ise sera gazı oluşumunun Dünya atmosferimizi sandığımızdan daha fazla etkilediğini ortaya koydu.

CO2 açısından zengin bir ortam bitki gelişimini nasıl etkiler? 1 hf. önce eklendi

Çevre bilimcilerden, atmosferik kimyagerlerden ve uzay fizikçilerinden oluşan bir ekip, NASA'nın 2001'de başlatılan Termosfer, İyonosfer, Mezosfer Enerjetikleri ve Dinamikleri görevinden gelen verileri analiz etti. Yaklaşık 20 yıllık veriyi analiz eden araştırmacılar, CO2 düzeylerinin zaman içinde atmosferi nasıl etkilediğini değerlendirdi.

Karbondioksit salınımı, Dünya'nın üst atmosferini büzüyor

Journal of Geophysical Research: Atmospheres dergisinde yayınlanan araştırma Dünya'nın üst atmosferinin gerçekten de büzüldüğünü ortaya koydu. Alt atmosferde ısıyı emen karbondioksit, bu ısıyı her yöne yeniden yayarak bir ısınma etkisi yaratır. Ancak üst atmosferde, karbondioksitin uzaya kaçmasına izin verilir ve bunun yerine kademeli bir soğumaya neden olur. Bu soğuma etkisi sadece stratosferin değil aynı zamanda mezosfer ve termosferin de büzülmesine neden olur.

Stratosfer ve mezosfer, 20 yıldan kısa bir süre içinde 1.333 metre küçüldü. Araştırmacılar, bunların yaklaşık 342'sinin karbondioksit soğutmasının doğrudan bir sonucu olduğunu tahmin ediyor. Stratosfer ve mezosfer soğutması, atmosferik sürükleme ile negatif ilişkilidir. Atmosfer direncinin, uzay araçlarının yörüngeden çıkma kabiliyeti için gerekli olduğu göz önüne alındığındaysa azalmayan karbondioksit birikimi gelecekteki uzay görevlerini etkileyebilir.

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