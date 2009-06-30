Koolance tek PCB'li GeForce GTX 295 için su soğutma bloğu hazırladı

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Sıvı soğutma çözümlerinde sektörün iddialı ismlerinde Koolance, Nvidia'nın tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli için hazırladığı su soğutma bloğunu duyurdu. Firmanın VID-NX295S kod adını taşıyan yeni ssu soğutma bloğunun 24.2 x 12.3 x 1.8 cm boyutlarında ve 1 Kg ağırlığında olduğu açıklandı. Bakır tabanlı olan G 1/4" konnektörleriyle gelen su soğutma bloğu tek PCB'li GeForce GTX 295 kullanıcıları için 159.99$ olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.