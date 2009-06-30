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Koolance tek PCB'li GeForce GTX 295 için su soğutma bloğu hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,1b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Koolance tek PCB'li GeForce GTX 295 için su soğutma bloğu hazırladı
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Sıvı soğutma çözümlerinde sektörün iddialı ismlerinde Koolance, Nvidia'nın tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli için hazırladığı su soğutma bloğunu duyurdu. Firmanın VID-NX295S kod adını taşıyan yeni ssu soğutma bloğunun 24.2 x 12.3 x 1.8 cm boyutlarında ve 1 Kg ağırlığında olduğu açıklandı. Bakır tabanlı olan G 1/4" konnektörleriyle gelen su soğutma bloğu tek PCB'li GeForce GTX 295 kullanıcıları için 159.99$ olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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eneshatipoglu 10 yıl
yok ustam ole deme bende bı haftaya kalmaz gtx295 alıyorum ama gıdıpte aptal degılım bı sogutucuya bu kadar para verıcek kadar zaten zor bırıktırdım parasını normal oc yapsamda olur ılla su sogutmayla bıse yapmak gerekmes :)
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Vipracing 10 yıl
Alanlar aptal yani?
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UzmaN345 10 yıl
Alan olur dostum biz alamayız D
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Beriko 10 yıl
Cevap cok basit aslinda!! Tabiki GTX295 alabilenler :)
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Master_Evil 10 yıl
160$ bunları kimler alıyor merak ettim
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