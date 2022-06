Dead Space'in yaratıcısından gelen korku oyunu The Callisto Protocol'un çıkış tarihi geldi

Dead Space yaratıcısı Glen Schofield liderliğindeki Krafton'un yan kuruluşu Striking Distance Studios, geçtiğimiz yıllarda düzenlenen The Game Awards etkinliğinde yeni oyununu duyurmuştu. The Callisto Protocol isimli oyunun çıkış tarihi de geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

The Callisto Protocol Bu Yıl Geliyor

Geçtiğimiz saatlerde PlayStation'ın düzenlediği State of Play etkinliği esnasında The Callisto Protocol'ün çıkış tarihi açıklandı. Açıklamaya göre The Callisto Protocol, 2 Aralık 2022'de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak.

Diablo Immortal Türkçe inceleme 19 sa. önce eklendi

2320 yılında Jüpiter'in uydusu Callisto'da geçen The Callisto Protocol, hayatta kalma korku türünde bir oyun. Oyunda Black Iron Prison isimi üst düzey güvenlikli yerden kaçmaya ve sırları açığa çıkartmaya çalışacaksınız. oyunun paylaşılan son videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Korku oyunu The Callisto Protocol'ün çıkış tarihi açıklandı