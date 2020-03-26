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    Koronavirüs hakkında 12 mit

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını neticesinde birçok doğru bilinen yanlış da gün yüzüne çıktı. İşte doğru bilinen 12 yanlış.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını neticesinde birçok doğru bilinen yanlış da gün yüzüne çıktı. İnternetin hayatımıza büyük katkısı olmasının yanında bazı negatif yönleri de bulunuyor, bilgi kirliliği ve yanlışlığı da bu negatifliğin başında geliyor. Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışların detayı haberimizde.

    1) Yalnızca yaşlı insanlar koronavirüs tarafından enfekte olur

    Koronavirüs hakkında 12 mit
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    Koronavirüs yaş aralığı gözetmeksizin her bireyi ve her insanı tutabiliyor yani her yaş grubu bulaş riski açısından aynı risk grubunda bulunuyor. Koronavirüsün 65 yaş üstü ve altta yatan kronik hastalığa sahip kişilerde daha ağır klinik tablolar ortaya çıkardığı doğru olmakla birlikte her yaş grubu bulaş riskini barındırıyor.

    2) Farklı ırk grupları farklı risk gruplarında bulunur

    Bu durum da diğer doğru bilinen yanlışı oluşturuyor. Uzmanlara göre her insan aynı risk grubunda bulunuyor.

    3) Alkol tüketimi koronavirüse karşı koruyucudur

    Alkol tüketimi virüs ve virüsün neden olduğu etkilerden kişileri korumuyor. Hatta İran'da kaçak alkol tüketimi sebebiyle onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

    4) Çok su tüketimi koronavirüse karşı koruyor

    Bu durum da doğru bilinen diğer bir yanlışı oluşturuyor. Hidrasyon ve hidrate durum sağlık için yararlı bir durum oluşturmakla birlikte koronavirüs bulaşmasına karşı etkili değil.

    5) Eller özel bir sabunla yıkanmalı

    Koronavirüs hakkında 12 mit
    Tam Boyutta Gör

    El yıkamak için ''tıbbi'' veya ''antibakteriyel'' adı altında pazarlanan sabunlara ihtiyaç yok. Normal sabun ve çeşme suyu ile doğru el yıkama bulaşı önleme açısından yeterli oluyor.

    6) Sıcak bölgelere gitmek enfeksiyon riskini azaltıyor

    Bu durum da oldukça sık olarak yanlış biliniyor. Hava sıcaklığının ve dışarısının soğuk veya sıcak olmasının koronavirüs bulaşma riski açısından bir önemi bulunmuyor.

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    7) Koronavirüs ile enfekte olan insanlar ölüyor

    İstatistiklere göre yalnızca çok küçük bir yüzde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybediyor. Koronavirüs ile enfekte olan bireylerin %80'inin hastalığı çok hafif klinik semptomlar ile atlatacağı belirtilmekle birlikte bazı kişilerde bu durumun asemptomatik seyredeceği belirtiliyor.

    8) Burun deliklerine saç kurutma makinesi tutmak virüsü öldürüyor

    Böyle bir saçmalık söz konusu dahi olamaz. Tümüyle yanlış bir önerme.

    9) Koronavirüs havada uçabilir

    Enfekte bir kişiyle aynı havayı solumak teorikte risk barındırsa da aslında bulaşların çoğunu ve primer bulaş yollarını enfekte bir kişinin başka bir kişiye öksürmesi veya hapşırması oluşturuyor.

    10) Antibiyotikler Covid-19'a karşı koruyucudur

    Koronavirüs hakkında 12 mit
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    Antibiyotikler Covid-19 enfeksiyonuna karşı herhangi bir koruma oluşturmuyor.

    11) Bitkisel yağlar koronavirüse karşı koruyor

    Sürülen bitkisel yağlar koronavirüse karşı koruyucu değildir. Sadece güzel kokmanızı sağlar.

    12) Sarımsak ve tuz tüketimi koronavirüse karşı koruyucudur

    Koronavirüs hakkında 12 mit
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    Sarımsak ve tuz tüketimi sanıldığının aksine koronavirüse karşı korumuyor. Bu da en çok doğru bilinen yanlış konusunu oluşturuyor.

    Haberle ilgili görsellere aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "2020 Olimpiyatları 1 yıl ertelendi"



    https://health.usnews.com/conditions/slideshows/myths-about-coronavirus?slide=13 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 24 dk.
    İran'da 980 kişi sahte alkol ve alkol koması sebebiyle vefat etmiş.ALLAH Türkiye ve İran'ı korusun.
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