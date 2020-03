Koronavirüs hakkında 12 mit

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını neticesinde birçok doğru bilinen yanlış da gün yüzüne çıktı. İnternetin hayatımıza büyük katkısı olmasının yanında bazı negatif yönleri de bulunuyor, bilgi kirliliği ve yanlışlığı da bu negatifliğin başında geliyor. Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışların detayı haberimizde.

1) Yalnızca yaşlı insanlar koronavirüs tarafından enfekte olur

Koronavirüs yaş aralığı gözetmeksizin her bireyi ve her insanı tutabiliyor yani her yaş grubu bulaş riski açısından aynı risk grubunda bulunuyor. Koronavirüsün 65 yaş üstü ve altta yatan kronik hastalığa sahip kişilerde daha ağır klinik tablolar ortaya çıkardığı doğru olmakla birlikte her yaş grubu bulaş riskini barındırıyor.

2) Farklı ırk grupları farklı risk gruplarında bulunur

Bu durum da diğer doğru bilinen yanlışı oluşturuyor. Uzmanlara göre her insan aynı risk grubunda bulunuyor.

3) Alkol tüketimi koronavirüse karşı koruyucudur

Alkol tüketimi virüs ve virüsün neden olduğu etkilerden kişileri korumuyor. Hatta İran'da kaçak alkol tüketimi sebebiyle onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

4) Çok su tüketimi koronavirüse karşı koruyor

Bu durum da doğru bilinen diğer bir yanlışı oluşturuyor. Hidrasyon ve hidrate durum sağlık için yararlı bir durum oluşturmakla birlikte koronavirüs bulaşmasına karşı etkili değil.

5) Eller özel bir sabunla yıkanmalı

El yıkamak için ''tıbbi'' veya ''antibakteriyel'' adı altında pazarlanan sabunlara ihtiyaç yok. Normal sabun ve çeşme suyu ile doğru el yıkama bulaşı önleme açısından yeterli oluyor.

6) Sıcak bölgelere gitmek enfeksiyon riskini azaltıyor

Bu durum da oldukça sık olarak yanlış biliniyor. Hava sıcaklığının ve dışarısının soğuk veya sıcak olmasının koronavirüs bulaşma riski açısından bir önemi bulunmuyor.

7) Koronavirüs ile enfekte olan insanlar ölüyor

İstatistiklere göre yalnızca çok küçük bir yüzde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybediyor. Koronavirüs ile enfekte olan bireylerin %80'inin hastalığı çok hafif klinik semptomlar ile atlatacağı belirtilmekle birlikte bazı kişilerde bu durumun asemptomatik seyredeceği belirtiliyor.

8) Burun deliklerine saç kurutma makinesi tutmak virüsü öldürüyor

Böyle bir saçmalık söz konusu dahi olamaz. Tümüyle yanlış bir önerme.

9) Koronavirüs havada uçabilir

Enfekte bir kişiyle aynı havayı solumak teorikte risk barındırsa da aslında bulaşların çoğunu ve primer bulaş yollarını enfekte bir kişinin başka bir kişiye öksürmesi veya hapşırması oluşturuyor.

10) Antibiyotikler Covid-19'a karşı koruyucudur

Antibiyotikler Covid-19 enfeksiyonuna karşı herhangi bir koruma oluşturmuyor.

11) Bitkisel yağlar koronavirüse karşı koruyor

Sürülen bitkisel yağlar koronavirüse karşı koruyucu değildir. Sadece güzel kokmanızı sağlar.

12) Sarımsak ve tuz tüketimi koronavirüse karşı koruyucudur

Sarımsak ve tuz tüketimi sanıldığının aksine koronavirüse karşı korumuyor. Bu da en çok doğru bilinen yanlış konusunu oluşturuyor.

