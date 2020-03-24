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    2020 Olimpiyatları 1 yıl ertelendi

    Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Dick Pound, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın koronavirüs nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    2020 Olimpiyatları 1 yıl ertelendi

    Tüm dünyayı etkisi altına olan koronavirüs (COVID-19) sebebiyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Dick Pound, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 1 yıl erteleneceğini açıkladı.

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    Daha önce Britanya Olimpiyat Birliği başkanı, yaptığı açıklama ile Büyük Britanya olarak Tokyo'ya takım göndermeyeceklerini duyurmuş; Avustralya ve Kanada da Japonya'da yer almayacaklarını açıklamıştı.

    Oyunlar 24 Temmuz'da başlamayacak

    2020 Olimpiyatları 1 yıl ertelendi
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    USA Today'e konuşan Pound, "IOC sahip olduğu bilgilere dayanarak erteleme kararı aldı. İleriye dönük parametreler belirlenmedi, ancak oyunlar 24 Temmuz'da başlamayacak. IOC yakın zamanda sonraki adımları açıklayacak ve bu aşamalı şekilde olacak " dedi.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs salgını dolayısıyla hava kirliliği azaldı"

    Tarihte daha önceden Almanya'nın Berlin kentinde yapılması planlanan 1916 Olimpiyatları, Birinci Dünya Savaşı nedeniyle gerçekleştirilememiş, 1940 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'ya verilen olimpiyat oyunları savaş nedeniyle bu kentten alınarak Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye verilmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine bu kent de organizasyonu gerçekleştirememiş, 1944'te ise İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenmesi planlanan olimpiyat oyunları da yine İkinci Dünya Savaşı yüzünden yapılamamıştı.    



    https://www.cnnturk.com/spor/olimpiyatlar/ioc-uyesi-pound-tokyo-2020-olimpiyat-oyunlari-ertelendi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    tolgaataman 40 dk. yeni yorumcu
    eee en son okudugumda söz konusu biile değil demişlerdi ne oldu şimdi
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    dogaunl (Doğan Ünlü) 2 sa.
    İptal etmek söz konusu bile değil diyorlardı.
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    günerdilekçi 2 sa. yeni yorumcu
    virüsün yaptıgı tek şey sosyo ekonomiyi etkilemek
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    mastella16 3 sa. yeni yorumcu
    Korona virüsü sosyo ekonomik hayatı etkilemeye devam ediyor ne yazık ki:(
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    formgonder2055 (regaip duman) 3 sa.
    Finale kalmıştık bize vermemişlerdi, hey gidi hey
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