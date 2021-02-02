Koronavirüs partiküllerini yok eden maske geliştirildi

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Pandemi ile mücadelede aşı çalışmaları takdire şayan bir yol almış durumda. Mücadelede kendisini en çok geliştiren ikinci kategori ise maskeler oldu. LG gibi pek çok firma işin içine girerek akıllısına kadar giden maskeler geliştirdi.

Respokare NIOSH N95 neler sunuyor?

Çinli Innonix Technologies tarafından geliştirilen Respokare NIOSH N95 yüz maskesi patentli teknolojisi ile zararlı virüs ve bakterileri yok edebiliyor. Yüzünüz için konfor sağlıyor ve ıslaklığı da engelliyor.

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Respokare NIOSH N95 maskesi 4 farklı katman ile donatılmış. En iç katman konforlu kullanım ve suya dayanıklılık için geliştirilmiş. Filtre katmanı öndeki katmanlardan kaçan son partikülleri tutmaya yarıyor.

Patentli anti viral katman bakır ve çinko iyonları ile dakikalar içerisinde protein veya nükleik asit yapılarını yok ediyor. En öndeki katman ise hidrofil plastik ile partikülleri yakalayarak iç kısma doğru iletiyor. Böylece maske üzerinde partikül kalmamasını sağlıyor.

Hali hazırda N95 sertifikası da olduğu için Respokare NIOSH N95 oldukça donanımlı bir maske olmuş. SARS ve MERS virüslerine karşı yüzde 99.5 etkili olduğu ifade ediliyor. Haliyle çoklu alımlara göre tanesi 9$-10$ şeklinde yüksek fiyat etiketi mevcut.

https://newatlas.com/deals/n95-face-mask/

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