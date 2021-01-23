Amazon'un çizgi romandan uyarlama +18 dizisi Invincible'ın yayın tarihi belli oldu

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Amazon'un sahibi olduğu Amazon Prime Video isimli video akış platformu kütüphensini özel içerikler ile genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurulan Invincible dizisinin çıkış tarihi açıklandı.

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Sabahın ilk saatlerinde Invincible'ın 18. yılı şerefine bir etkinlik düzenlendi ve düzenlenen etkinlikte Amazon'un yeni dizisi Invincible'dan bir ilk bakış videosu ve yayın tarihi açıklandı. Yayınlanan videoyu aşağıda bulabilrsiniz. Dizinin yayın tarihi ise 26 Mart 2021.

Image Comics'in karakterlerinden birisi olan ve aynı isimli çizgi roman serisinden uyarlanan Invincible animasyon dizisinin Robert Kirkman ve Cory Walker üstleniyor. Kendileri aynı zamanda çizgi romanın da yaratıcıları. Seslendirme kadrosunda ise Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Seth Rogen, Mark Hamill, Gillian Jacobs, Zachary Quinto, Zazie Beetz ve Jason Mantzoukas gibi isimler bulunuyor.

https://screenrant.com/invincible-tv-show-amazon-release-date-march-2021/

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