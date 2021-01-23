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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon'un çizgi romandan uyarlama +18 dizisi Invincible'ın yayın tarihi belli oldu

    Amazon Prime Video'nun yeni süper kahraman dizisi Invincible'dan ilk bakış videosu yayınlandı. Ayrıca dizinin yayın tarihi de açılandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Amazon'un çizgi romandan uyarlama +18 dizisi Invincible'ın yayın tarihi belli oldu
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    Amazon'un sahibi olduğu Amazon Prime Video isimli video akış platformu kütüphensini özel içerikler ile genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurulan Invincible dizisinin çıkış tarihi açıklandı. 

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    Sabahın ilk saatlerinde Invincible'ın 18. yılı şerefine bir etkinlik düzenlendi ve düzenlenen etkinlikte Amazon'un yeni dizisi Invincible'dan bir ilk bakış videosu ve yayın tarihi açıklandı. Yayınlanan videoyu aşağıda bulabilrsiniz. Dizinin yayın tarihi ise 26 Mart 2021.

    Image Comics'in karakterlerinden birisi olan ve aynı isimli çizgi roman serisinden uyarlanan Invincible animasyon dizisinin Robert Kirkman ve Cory Walker üstleniyor. Kendileri aynı zamanda çizgi romanın da yaratıcıları. Seslendirme kadrosunda ise Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Seth Rogen, Mark Hamill, Gillian Jacobs, Zachary Quinto, Zazie Beetz ve Jason Mantzoukas gibi isimler bulunuyor.



    https://screenrant.com/invincible-tv-show-amazon-release-date-march-2021/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    mahmut716 (mahmut öz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    niye +18 ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    R Remo1907 33 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) mahmut716
    Çizgi romanı okursan aklın durur, tabii The Boys gibi yumuşatmış olabilirler herkes izleyebilsin diye ama çizgi roman tarihinin en +18 çizgi romanı olabilir bu, yok böyle manyak birşey. Marvel-Dc işlerine benzemez.
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