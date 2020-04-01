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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs salgını, dizüstü bilgisayar satışlarını artırmaya devam edecek

    Dünya genelini etkileyen Koronavirüs pandemisi nedeniyle dizüstü başta olmak üzere, taşınabilir cihazlara talep arttı ve bu talebin yılın ikinci yarısında da devam edeceği belirtiliyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Koronavirüs salgını, dizüstü bilgisayar satışlarını artırmaya devam edecek
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    Bugüne kadar gelen raporlar, dizüstü bilgisayar talebinin yüksek olduğu yönündeydi ve sektörün güvenilir kaynaklarından biri olan Digitimes'ın haberi de bu raporları doğrular nitelikte.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs salgını sonrasında Skype kullanımı tavan yaptı"

    2020'nin ikinci yarısı üreticiler için harketli geçecek

    Verilen bilgilere göre Koronavirüs salgını, dizüstü bilgisayarlar olan talebi yükseklere çekmiş durumda. Yılın ilk çeyreğinde dizüstü bilgisayar üretim tesisleri tam kapasitede çalışamadı, zira çoğu Çin'in o sırada karantina nedeniyle engellenen bölgelerinde bulunuyorlardı. Bileşenlerin tedariğinde kesintiler vardı ve ortak bir sorun da personel eksikliğiydi. Ancak Çin'de Koronavirüs pandemisinin neredeyse durma noktasına gelmesi nedeniyle, yılın ikinci çeyreğinin dizüstü bilgisayar üretim tesisleri için hareketli geçeceği söyleniyor.

    Koronavirüs salgını, dizüstü bilgisayar satışlarını artırmaya devam edecek
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    Şimdi ülkedeki üretim tesisleri normal haline dönüyor, ancak talep de önemli ölçüde arttı ve ikinci çeyrekte üreticiler bu talebi karşılamak için çok fazla çalışmak zorunda kalacaklar. Kısa vadede gelirlerini artıracak olan bu şirketlerin, diğer üretim faaliyetlerini ise aynı şekilde sürdürecekleri de gelen bilgiler arasında.



    https://www.digitimes.com/news/a20200331VL201.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    AKHENATON93 (Egemen ) 1 hf.
    Casper laptop reklamı çıkıyor ikide bir Tv'de
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    khytr89 (Hakan ) 1 hf.
    Kurumsal firmalarin evde calismaya yonlendirmesi icin aliniyor, bireyselde insanlar temkinli , bu durumda neden gidip telefon pc alsin ki, ekonominin durumu belli degil
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    Alpha Centauri (Mustafa S.) 1 hf.
    normal. ucuz yollu laptoplar ile evlerde tıkılı kaldık
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