Koronavirüs salgını, dizüstü bilgisayar satışlarını artırmaya devam edecek

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Bugüne kadar gelen raporlar, dizüstü bilgisayar talebinin yüksek olduğu yönündeydi ve sektörün güvenilir kaynaklarından biri olan Digitimes'ın haberi de bu raporları doğrular nitelikte.

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2020'nin ikinci yarısı üreticiler için harketli geçecek

Verilen bilgilere göre Koronavirüs salgını, dizüstü bilgisayarlar olan talebi yükseklere çekmiş durumda. Yılın ilk çeyreğinde dizüstü bilgisayar üretim tesisleri tam kapasitede çalışamadı, zira çoğu Çin'in o sırada karantina nedeniyle engellenen bölgelerinde bulunuyorlardı. Bileşenlerin tedariğinde kesintiler vardı ve ortak bir sorun da personel eksikliğiydi. Ancak Çin'de Koronavirüs pandemisinin neredeyse durma noktasına gelmesi nedeniyle, yılın ikinci çeyreğinin dizüstü bilgisayar üretim tesisleri için hareketli geçeceği söyleniyor.

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Şimdi ülkedeki üretim tesisleri normal haline dönüyor, ancak talep de önemli ölçüde arttı ve ikinci çeyrekte üreticiler bu talebi karşılamak için çok fazla çalışmak zorunda kalacaklar. Kısa vadede gelirlerini artıracak olan bu şirketlerin, diğer üretim faaliyetlerini ise aynı şekilde sürdürecekleri de gelen bilgiler arasında.

https://www.digitimes.com/news/a20200331VL201.html

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