Google'dan SpaceX'e dev ödeme: Yapay zeka gücü için ayda yaklaşık 1 milyar dolar

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Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka alanındaki büyümesini desteklemek amacıyla SpaceX ile dikkat çekici bir anlaşma yaptı. Şirket belgelerine göre Google, Ekim 2026 ile Haziran 2029 tarihleri arasında SpaceX'in büyük ölçekli bilgi işlem altyapısına erişim için aylık yaklaşık 920 milyon dolar ödeme gerçekleştirecek.

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Anlaşma kapsamında yaklaşık 110 bin adet GPU, işlemci, bellek modülü ve yapay zeka modellerinin eğitimi ile çalıştırılması için gerekli diğer altyapı bileşenleri kullanılacak.

Talep beklentilerin üzerine çıktı

Anlaşmanın ölçeği, SpaceX'in daha önce yapay zeka şirketi Anthropic ile yaptığı dev sözleşmeyi hatırlatıyor. O anlaşmada Claude'un geliştiricisi Anthropic, Colossus 1 veri merkezindeki tüm boş kapasiteyi aylık yaklaşık 1,25 milyar dolar karşılığında kiralamıştı. SpaceX verilerine göre Google'ın mevcut anlaşması, kullanılan kaynak miktarı açısından Anthropic sözleşmesinin yaklaşık yarısı büyüklüğünde.

İlk bakışta anlaşma şaşırtıcı görünüyor. Çünkü Google, dünyadaki en büyük yapay zeka altyapılarından birine sahip şirketlerden biri olarak her yıl kendi veri merkezlerine milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Ancak şirket yetkilileri, Gemini Enterprise platformu ve diğer yapay zeka tabanlı hizmetlere yönelik beklenmedik derecede yüksek talep nedeniyle mevcut kapasitenin yetersiz kaldığını belirtti.

Tam Boyutta Gör Sözleşmede dikkat çeken bir diğer detay ise erken fesih maddesi oldu. Taraflar, 31 Aralık 2026 tarihinden sonra 90 gün önceden bildirimde bulunarak anlaşmadan çekilebilecek. Ayrıca SpaceX'in 2026 sonbaharına kadar taahhüt edilen hesaplama kapasitesini sağlayamaması durumunda Google, anlaşmayı iptal etme veya aylık ödemelerde indirim talep etme hakkına sahip olacak.

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Google'dan SpaceX'e yapay zeka gücü için dev ödeme

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