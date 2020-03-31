Koronavirüs salgını sonrasında Skype kullanımı tavan yaptı

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Şirketler, COVID-19 pandemisi nedeniyle evden çalışma sistemine geçmek zorunda kaldıkları için, Microsoft'un Koronavirüs krizinden ilginç bir şekilde fayda sağladığını söyleyebiliriz.

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Microsoft hizmetleri yükselişe geçti

Microsoft Team ve Azure kullanımında büyük bir artışın olduğu haberlerimize konu olmuştu. Şimdi ise şirkete ait olan görüntülü konuşma platformu Skype'ın kulllanımında büyük bir artış meydana geldi. Şirket günlük 40 milyon aktif kullanıcıyla birlikte, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre kullanıcı sayısını yüzde 70 artırmış durumda.

Bu da Skype'tan Skype'a yapılan çağrıların dakikalarında, aylık bazda yüzde 220 artış olduğu anlamı taşıyor. Şirket COVID-19 pandemisinde Skype'ın kullanımını kolaylaştırmak için üç tıklamada video konferans oluşturmaya olanak sağladı. Meet Now adlı bu özellikle birlikte istediğiniz kişileri görüşmeye davet edebilir ve doğrudan web üzerinden görüntülü konferans oluşturabilirsiniz.

https://mspoweruser.com/skype-resurgent-as-users-discover-value-of-dedicated-video-calling-apps-during-lockdown/

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