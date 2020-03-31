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    Koronavirüs salgını sonrasında Skype kullanımı tavan yaptı

    Koronavirüs salgını sonrasında işleri yolunda ve hatta daha iyi giden şirketlerden biri de Microsoft. Şirketin sahip olduğu Skype, salgın sonrasında kullanım oranını ikiye katladı.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Koronavirüs salgını sonrasında Skype kullanımı tavan yaptı
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    Şirketler, COVID-19 pandemisi nedeniyle evden çalışma sistemine geçmek zorunda kaldıkları için, Microsoft'un Koronavirüs krizinden ilginç bir şekilde fayda sağladığını söyleyebiliriz.

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    Microsoft hizmetleri yükselişe geçti

    Microsoft Team ve Azure kullanımında büyük bir artışın olduğu haberlerimize konu olmuştu. Şimdi ise şirkete ait olan görüntülü konuşma platformu Skype'ın kulllanımında büyük bir artış meydana geldi. Şirket günlük 40 milyon aktif kullanıcıyla birlikte, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre kullanıcı sayısını yüzde 70 artırmış durumda.

    Bu da Skype'tan Skype'a yapılan çağrıların dakikalarında, aylık bazda yüzde 220 artış olduğu anlamı taşıyor. Şirket COVID-19 pandemisinde Skype'ın kullanımını kolaylaştırmak için üç tıklamada video konferans oluşturmaya olanak sağladı. Meet Now adlı bu özellikle birlikte istediğiniz kişileri görüşmeye davet edebilir ve doğrudan web üzerinden görüntülü konferans oluşturabilirsiniz.



    https://mspoweruser.com/skype-resurgent-as-users-discover-value-of-dedicated-video-calling-apps-during-lockdown/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    rwo (rwo ) 4 sa. en beğenilen
    Microsoft'un saçma bir şekilde MSN'i öldürürüp sonra yerine getirip mahvettiği eskinin güzel programı Skype.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    burakdc 18 dk.
    Ben eskıden Skype i sevmezdim ben windows live messanger sevenlerdendim o donemde tum arkadaslarımla saatler suren sohbetlerımız falan olurdu. Oldukcada guzel ve kullnıslıydı sonra skype ye gecınce bırden herkes yok oldu mıllet facebooka gıttı sankı alternatıfmıs gıbı sonrada herkes whatsapp gıbı mobıle platformlara kactı gerci skype nınde mobılı var ama kımse kullanmıyor cunku bır cokkısı maıl sıfresını bıle unutmus durumda herkes gmail kullnıyor androıdden dolayı kaldıkı skypenın gmaıl entegrasyonuda vart ama kımse ugrasıp kullanmıyor :D ama kım nederse desın windows lıve messangerın son surumu bugun kullandıgımız whatsapp ten ustundu. Resmen gerıye gıttık ama ınsanların garıp bır yenılık olsunda ne olursa olsun ısteklerı var. Bır sey en ıyı halıne geldıkten sonra bıle daha kotude olsa degısıklık ıstıyor.
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    rwo (rwo ) 4 sa. en beğenilen
    Microsoft'un saçma bir şekilde MSN'i öldürürüp sonra yerine getirip mahvettiği eskinin güzel programı Skype.
    Yanıtla +4
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    hamdisoylu 4 sa. yeni yorumcu
    herkes evde çalışma sistemine geçti ee mecbur skype'den görüşüyorlar
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