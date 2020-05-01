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    Koronavirüs salgınında 1 Mayıs tablosu

    1 Mayıs itibariyle ülkemizde 41431 test yapılırken 2188 yeni vakaya rastlandı. 84 kişi vefat ederken iyileşen sayısı 4922 oldu. Mayıs ayında biraz daha dikkat gerekiyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında 1 Mayıs tablosu
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    Ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınında bir süredir yatay seyire geçen vaka sayıları bugün yükselişe geçti. Son 24 saatte yapılan testler artarken hayatını kaybedenlerin sayısında ise azalma devam ediyor.

    1 Mayıs koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan verilere göre son 24 saatte 41431 test yapıldı ve 2188 yeni vakaya rastlandı. Vaka sayısının düne göre düşüş yaşadığı görülüyor. Toplam test sayısı 1 milyonu geçerken vaka sayısı da 122392 oldu.

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    Ölüm rakamları umut vermeye devam ediyor. Bugün 84 kişi daha hayatını kaybederken toplam vefat sayısı 3258 oldu. Yoğun bakımda 1480 hasta yatarken entübe olanların sayısı da 818 oldu.

    Diğer taraftan iyileşen sayısı artmaya devam ediyor. Bugün 4922 iyileşen sayısı ile birlikte toplam iyileşen sayısı 53808 oldu. Böylece aktif vaka sayısı da 69000 civarına geriledi.

     



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hidrojennn (gizli yok) 2 hf. en beğenilen
    haber her gün kopyala yapıştır olduğu için 2.615'ten 2.188 düşen vaka sayısını yükselişe geçti diye yazmış ekrem. 2 dk zaman ayırın, yazdığınızı okuyun. haber yapacaksanız.
    haber her gün kopyala yapıştır olduğu için 2.615'ten 2.188 düşen vaka sayısını yükselişe geçti diye yazmış ekrem. 2 dk zaman ayırın, yazdığınızı okuyun. haber ...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    spenx01 (Basta Bbb) 2 hf. hidrojennn
    Okuduguna degecek maas ya da para verilince dikkat ediyorlar.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Vaka sayısı düşmüş,vefat sayısı düşmüş, entübe, yoğun bakım sayısı düşmüş, oranlar dahil herşey düşmüş, hocam yükselişe geçen ne burada ben onu anlamadım?
    Test sayısı ve iyileşen dışında yükselişe geçen birşey görmüyorum ben bizim göremediğimiz birşeyler mi görüyorsunuz tabloda?
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    monacomen 2 hf.
    Sanıyorum ülkeyi internetteki kötü niyetli troller kurtarıyor. Sürekli ölüm sayısını değil artan vaka sayılarını gösterip korkutarak, İtalya'dan da kötü olacaksınız diye ürküterek, aslında 10.000 kişi öldü sizi kandırıyorlar diye diye insanlara panik vererek daha da korunmalarına ve kendilerini virüsten korumalarına neden oldular sağolsunlar.
    Yanıtla +3
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    GwynBleidd48 2 hf.
    Gerçekleri yansıtmamaktadır.
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    Berringer (Ahmet ) 2 hf.
    Aynen dün vaka sayısı daha yüksek bugün düşmüş ama yüksek diyor haber saçmalık clickbait döndü iyice site
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    hidrojennn (gizli yok) 2 hf. en beğenilen
    haber her gün kopyala yapıştır olduğu için 2.615'ten 2.188 düşen vaka sayısını yükselişe geçti diye yazmış ekrem. 2 dk zaman ayırın, yazdığınızı okuyun. haber yapacaksanız.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    spenx01 (Basta Bbb) 2 hf. hidrojennn
    Okuduguna degecek maas ya da para verilince dikkat ediyorlar.
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