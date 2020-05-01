Koronavirüs salgınında 1 Mayıs tablosu

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Ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınında bir süredir yatay seyire geçen vaka sayıları bugün yükselişe geçti. Son 24 saatte yapılan testler artarken hayatını kaybedenlerin sayısında ise azalma devam ediyor.

1 Mayıs koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan verilere göre son 24 saatte 41431 test yapıldı ve 2188 yeni vakaya rastlandı. Vaka sayısının düne göre düşüş yaşadığı görülüyor. Toplam test sayısı 1 milyonu geçerken vaka sayısı da 122392 oldu.

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Ölüm rakamları umut vermeye devam ediyor. Bugün 84 kişi daha hayatını kaybederken toplam vefat sayısı 3258 oldu. Yoğun bakımda 1480 hasta yatarken entübe olanların sayısı da 818 oldu.

Diğer taraftan iyileşen sayısı artmaya devam ediyor. Bugün 4922 iyileşen sayısı ile birlikte toplam iyileşen sayısı 53808 oldu. Böylece aktif vaka sayısı da 69000 civarına geriledi.

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