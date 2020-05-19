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    Koronavirüs salgınını iyi yönetemediği gerekçesiyle Dünya Sağlık Örgütüne soruşturma başlıyor

    Dünya Sağlık Asamblesi için bir araya gelen 194 ülkeden en az 100'ünün aldığı kararla Dünya Sağlık Örgütünü'ne soruşturma başlatılacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Koronavirüs salgınını iyi yönetemediği gerekçesiyle Dünya Sağlık Örgütüne soruşturma başlıyor
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    320 binden fazla insanın hayatına mal olan, hızı yavaşlasa da tehlikesi henüz geçmeyen koronavirüs salgını sırasında en çok eleştirilen kurumların başında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geliyor.

    KOVİD-19 hastalığı karşısındaki tutumu nedeniyle hedefte olan kurumun Çin’den gelen baskılara boyun eğdiği ve salgını geç ilan ettiği gibi iddialar nedeniyle soruşturulmasına karar verildi. DSÖ’nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi'nin 73. toplantısı için video konferans aracılığıyla bir araya gelen 194 üye ülkeden en az 100'ünün onanıyla alınan soruşturma, en kısa sürede başlayacak.

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    Yapılan açıklamaya göre soruşturmanın amacının “salgınlara yönelik hazırlıklarının ve önlemlerinin artırılması, pandemilere karşı müdahalelerin güçlendirilmesi” olduğu belirtildi. Soruşturma esnasında ayrıca, hayvanlarda ve insanlarda koronavirüs enfeksiyonunun nasıl önleneceği ve yeni zoonotik (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) rezervuarların oluşumunun nasıl önleneceği hakkında DSÖ’ye rehberlik sağlanacak.

    Soruşturma kararının ABD Başkanı Donald Trump’ın DSÖ’ye gönderdiği ve örgütün 30 gün içinde çalışmalarını iyileştirme taahhüdünde bulunmaması halinde maddi destek kesintisi yapılacağına yönelik uyarı mektubunun ardından alınması ise dikkat çekti.

    Donald Trump, DSÖ’ye yolladığı mektupta Çin’i de suçlamış ve örgütü “Çin’in kuklası" olmakla suçlamıştı.



    Kaynakça https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202005191042074925-elestirilerin-odagindaki-dsoye-uluslararasi-sorusturma/ https://odatv4.com/dsoye-uluslararasi-sorusturma-19052058.html https://www.hurriyet.com.tr/dunya/son-dakika-haberler-dsoye-uluslararasi-sorusturma-basliyor-41521198 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    CanRYZ (Can ) 24 dk.
    DSÖ başkanı domuz gribi aşısı bile olmadan domuz gribi konusunda yaptığı manipülatif açıklamalarla, dünyaya çöpe gidecek aşı satışı yaptırıldığında neredeydiniz?

    Konu Çin' in yararına olunca DSÖ kötü. İlaç şirketlerinin yararına olunca DSÖ çok iş yaptı.
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    irish 1 sa.
    Ocak sonu yapacağımız yurt dışı seyahatleri, ocak ayı ortasında iptal ettik.

    Daha ortada doğru düzgün bir açıklama bile yoktu.

    Ama bir şeyler olacağını öngördük.

    Biz oturduğumuz yerden bunu analiz edebiliyorsak ve önlemimizi alabiliyorsak dsö ne işe yarıyor?
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    kloveangel (Gökhan koray gündoğdu) 1 sa.
    DSÖ'nün başındaki kişi zaten geçmişine bakarsanız sağlıklı biri değil.. Bu adamı Bill gates başa getirdi. onun da ne bok yediğini araştıranlar biliyor zaten. 2020ID.org boşuna kurulmadı. planlı,düzenli,organizasyonlu yayılmış bir virüs.. Bu saye de Dünya nüfusunu azaltmak ve insanlara bu virüsün bu digital aşı sayesinde hem geçeceğini hem de takip edeceklerini bildirip insanlığın doğum oranı ve insanları kontrol altına almak amaç. bunu dünya devletlerine sunacaklar.. ANONYMOUS'dan bir hacker bile bu adamların yani çin-dsö+bill gates'in aralarındaki e-mail konuşmalarını deşifre etti youtube açın bakın. virüsün başladığı wuhan kentinde ilk günden itibaren çin kendi iç hat uçuşlarını yasaklamış bulunup tüm dünyaya uçuşlarını devam ettirdi. blah blah... kısacası tesadüf vb. değil. Bu ****ler 2. hatta 3. dalga hakkında konuşuyorsa bilin ki yeni bir ****lik peşindeler ALLAH sonumuzu hayır etsin çok kötü bir çağa düştük.
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    Cuenta (Abbas Düzbasan) 14 sn. kloveangel
    Çok boş yorum. Dünya nüfusunun azaltmak isteseler öldürme oranı bu kadar az olan bir virüs yapmazlar. Öyle bir virüs yaparlar ki hayatın kayar. Bill Gatesi bir salın artık. Adam dünyanın en çok bağış yapan insanlarından biri. Etiyopyalı who başkanı beceriksiz ve yolsuz biri olabilir evet ama billle alakası ne?



    Bill Gates sadece bulaşıcı hastalıklar nükleer silahlardan daha tehlikeli dediği için adamı coronanın sorumlusu ilan ettiniz var ya cahillinizden illallah ettik.



    Bu virüs doğal bir virüs ve yeni virüslerin ortaya çıkması da doğal. Her virüse labaratuvar yapımı demekten vazgeçin.
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    m-99 2 sa.
    En az 1 ay oyaladı dünyayı. Trump haklı. Bu tip organizasyonların artık sonu geliyor.
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 2 sa.
    DSÖ de diğer ülkeler ile ekonomi ile sağlık arasında gitti geldi, bilimsel olarak kesin birşeyler demek için araştırma ve ispat gerekir, bunlar da bu kısa süreçte gerçekleşmediği için sokağa çıkmayın, maske takmayın, bu salgın tehlikeli gibi uyarıları ilk başta demedi, çok geç verdi.

    DSÖ yü kandıran da Çin oldu, çin de her ne kadar açık politika izliyormuş gibi yapsa da sağlıklı veriler vermedi, hala salgının ne zaman nerde nasıl başladığı ile ilgili soru işaretleri var.

    Ama bu çuvaldızın bir diğer ucu da ülkeler de, onlar da halklarını kendileri yeterince uyarmadı, halk dinlemedi, inanmadı.
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    V4LKyR 2 sa.
    DSÖ'nün hayatı kaydı... başındaki adama yazık oldu, ilginç de bir ismi var, nereli acaba...
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    CyberDiamond (Bahadır Haydar Elmas) 2 sa.
    dsö fena çuvalladı taiwan dan gelen uyarıları dikkate almayıp çine boyun eğdi.
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    fitamino (Olgun Portakal) 2 sa.
    Kesinlikle hakli karar. Biz bile arkadaslar arasinda çinden gelen ilk verilerin yalan oldugunu bu isim buyuyecegini anlamistik. Dsö bilerek yapmis gibi ciddiye almadi.
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