Koronavirüs salgınını iyi yönetemediği gerekçesiyle Dünya Sağlık Örgütüne soruşturma başlıyor

320 binden fazla insanın hayatına mal olan, hızı yavaşlasa da tehlikesi henüz geçmeyen koronavirüs salgını sırasında en çok eleştirilen kurumların başında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geliyor.
KOVİD-19 hastalığı karşısındaki tutumu nedeniyle hedefte olan kurumun Çin’den gelen baskılara boyun eğdiği ve salgını geç ilan ettiği gibi iddialar nedeniyle soruşturulmasına karar verildi. DSÖ’nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi'nin 73. toplantısı için video konferans aracılığıyla bir araya gelen 194 üye ülkeden en az 100'ünün onanıyla alınan soruşturma, en kısa sürede başlayacak.İlginizi Çekebilir İlk insanlı koronavirüs aşı denemesini yapan ABD’li Moderna: “İlk sonuçlar umut verici”
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Yapılan açıklamaya göre soruşturmanın amacının “salgınlara yönelik hazırlıklarının ve önlemlerinin artırılması, pandemilere karşı müdahalelerin güçlendirilmesi” olduğu belirtildi. Soruşturma esnasında ayrıca, hayvanlarda ve insanlarda koronavirüs enfeksiyonunun nasıl önleneceği ve yeni zoonotik (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) rezervuarların oluşumunun nasıl önleneceği hakkında DSÖ’ye rehberlik sağlanacak.
Soruşturma kararının ABD Başkanı Donald Trump’ın DSÖ’ye gönderdiği ve örgütün 30 gün içinde çalışmalarını iyileştirme taahhüdünde bulunmaması halinde maddi destek kesintisi yapılacağına yönelik uyarı mektubunun ardından alınması ise dikkat çekti.
Donald Trump, DSÖ’ye yolladığı mektupta Çin’i de suçlamış ve örgütü “Çin’in kuklası" olmakla suçlamıştı.
Kaynakça https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202005191042074925-elestirilerin-odagindaki-dsoye-uluslararasi-sorusturma/ https://odatv4.com/dsoye-uluslararasi-sorusturma-19052058.html https://www.hurriyet.com.tr/dunya/son-dakika-haberler-dsoye-uluslararasi-sorusturma-basliyor-41521198 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Konu Çin' in yararına olunca DSÖ kötü. İlaç şirketlerinin yararına olunca DSÖ çok iş yaptı.
Daha ortada doğru düzgün bir açıklama bile yoktu.
Ama bir şeyler olacağını öngördük.
Biz oturduğumuz yerden bunu analiz edebiliyorsak ve önlemimizi alabiliyorsak dsö ne işe yarıyor?
Bill Gates sadece bulaşıcı hastalıklar nükleer silahlardan daha tehlikeli dediği için adamı coronanın sorumlusu ilan ettiniz var ya cahillinizden illallah ettik.
Bu virüs doğal bir virüs ve yeni virüslerin ortaya çıkması da doğal. Her virüse labaratuvar yapımı demekten vazgeçin.
DSÖ yü kandıran da Çin oldu, çin de her ne kadar açık politika izliyormuş gibi yapsa da sağlıklı veriler vermedi, hala salgının ne zaman nerde nasıl başladığı ile ilgili soru işaretleri var.
Ama bu çuvaldızın bir diğer ucu da ülkeler de, onlar da halklarını kendileri yeterince uyarmadı, halk dinlemedi, inanmadı.