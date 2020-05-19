Koronavirüs salgınını iyi yönetemediği gerekçesiyle Dünya Sağlık Örgütüne soruşturma başlıyor

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320 binden fazla insanın hayatına mal olan, hızı yavaşlasa da tehlikesi henüz geçmeyen koronavirüs salgını sırasında en çok eleştirilen kurumların başında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geliyor.

KOVİD-19 hastalığı karşısındaki tutumu nedeniyle hedefte olan kurumun Çin’den gelen baskılara boyun eğdiği ve salgını geç ilan ettiği gibi iddialar nedeniyle soruşturulmasına karar verildi. DSÖ’nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi'nin 73. toplantısı için video konferans aracılığıyla bir araya gelen 194 üye ülkeden en az 100'ünün onanıyla alınan soruşturma, en kısa sürede başlayacak.

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Yapılan açıklamaya göre soruşturmanın amacının “salgınlara yönelik hazırlıklarının ve önlemlerinin artırılması, pandemilere karşı müdahalelerin güçlendirilmesi” olduğu belirtildi. Soruşturma esnasında ayrıca, hayvanlarda ve insanlarda koronavirüs enfeksiyonunun nasıl önleneceği ve yeni zoonotik (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) rezervuarların oluşumunun nasıl önleneceği hakkında DSÖ’ye rehberlik sağlanacak.

Soruşturma kararının ABD Başkanı Donald Trump’ın DSÖ’ye gönderdiği ve örgütün 30 gün içinde çalışmalarını iyileştirme taahhüdünde bulunmaması halinde maddi destek kesintisi yapılacağına yönelik uyarı mektubunun ardından alınması ise dikkat çekti.

Donald Trump, DSÖ’ye yolladığı mektupta Çin’i de suçlamış ve örgütü “Çin’in kuklası" olmakla suçlamıştı.

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