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    Koronavirüs test kiti satışı ve reklamlarına erişim engeli getirildi

    Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, koronavirüs test kiti satan sosyal medya hesaplarına ve internet sitelerine erişim engeli getirdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Koronavirüs test kiti satışı ve reklamlarına erişim engeli getirildi
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    Sağlık Bakanlığı, koronavirüs test kitleri hakkında erişim yasağı getirdi. Covid-19 test kitlerinin satış, reklam ve tanıtımı yapılan sitelere erişim engellendi.

    Türkiye’de antikor testleri de dahil olmak üzere koronavirüs test kitlerinin internetten satışı ve reklamının yapılması tamamen yasak. Yalnızca yasal izin alan sağlık merkezleri tarafından teminine izin veriliyor. Sadece koronavirüs test kiti değil, sağlık mensupları tarafından uygulanması öngörülen tıbbi ekipman ve cihazların tamamı için aynı mevzuat uygulanıyor.

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    Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sağlık Bakanlığı’na yapılan şikayetleri dikkate alarak koronavirüs test kiti satışı hakkındaki 90 bildirimi inceledi. Bunlardan 39’unun sosyal medya üzerinden koronavirüs test kiti satışı ve reklamı yaptığı belirlendi. İlgili sosyal medya şirketlerine ulaşılarak linklere erişim engellendi.

    90 bildirimden 28’inin kendi internet siteleri üzerinden faaliyet gösterdiği tespit edildi. Bu kapsamda, Türkiye'de yerleşik bir adresi bulunan internet sitelerine, bu faaliyetlerin sona erdirilmesi yönünde yazılı uyarıda bulunuldu.

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    Bildirimlerden 20’sinin ise yer sağlayıcıları (e-ticaret pazar yerleri) aracılığıyla satış gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu sitelerden içeriğin kaldırılması için internet siteleri ile iletişime geçildi ve resmi yazışmalar yapıldı. Kalan 3 bildirimin doğrudan telefon ve WhatsApp mesajları yoluyla gerçekleştirilen satışları içerdiği tespit edildi.

    Türkiye’de antikor testleri de dahil olmak üzere koronavirüs test kitlerinin internetten satışı ve reklamının yapılması tamamen yasak. Yalnızca yasal izin alan sağlık merkezleri tarafından teminine izin veriliyor. Sadece koronavirüs test kiti değil, sağlık mensupları tarafından uygulanması öngörülen tıbbi ekipman ve cihazların tamamı için aynı mevzuat uygulanıyor.



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    Galatas4ray (ENVER A.) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Özel hastaneler şikayet etmiştir 400 500 tl test yapamıyorlar ya.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    cocainbar (Cocain bar) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Tarikatlarinin emiridir.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Özel hastaneler şikayet etmiştir 400 500 tl test yapamıyorlar ya.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kingsix (Murat Arman) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Alamanya bizi kiskaniyor 🦠
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    smart1978 (X Y) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Avrupa hangisini kullaniyorsa en ideali odur derim.... Nokta .
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    th9 5 gün ( Mesaj Silindi ) smart1978
    dikkat edin birazdan "milliyetçi" kişilikler gelip laf eder
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