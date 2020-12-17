Koronavirüs test kiti satışı ve reklamlarına erişim engeli getirildi

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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs test kitleri hakkında erişim yasağı getirdi. Covid-19 test kitlerinin satış, reklam ve tanıtımı yapılan sitelere erişim engellendi.

Türkiye’de antikor testleri de dahil olmak üzere koronavirüs test kitlerinin internetten satışı ve reklamının yapılması tamamen yasak. Yalnızca yasal izin alan sağlık merkezleri tarafından teminine izin veriliyor. Sadece koronavirüs test kiti değil, sağlık mensupları tarafından uygulanması öngörülen tıbbi ekipman ve cihazların tamamı için aynı mevzuat uygulanıyor.

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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sağlık Bakanlığı’na yapılan şikayetleri dikkate alarak koronavirüs test kiti satışı hakkındaki 90 bildirimi inceledi. Bunlardan 39’unun sosyal medya üzerinden koronavirüs test kiti satışı ve reklamı yaptığı belirlendi. İlgili sosyal medya şirketlerine ulaşılarak linklere erişim engellendi.

90 bildirimden 28’inin kendi internet siteleri üzerinden faaliyet gösterdiği tespit edildi. Bu kapsamda, Türkiye'de yerleşik bir adresi bulunan internet sitelerine, bu faaliyetlerin sona erdirilmesi yönünde yazılı uyarıda bulunuldu.

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Bildirimlerden 20’sinin ise yer sağlayıcıları (e-ticaret pazar yerleri) aracılığıyla satış gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu sitelerden içeriğin kaldırılması için internet siteleri ile iletişime geçildi ve resmi yazışmalar yapıldı. Kalan 3 bildirimin doğrudan telefon ve WhatsApp mesajları yoluyla gerçekleştirilen satışları içerdiği tespit edildi.

Türkiye’de antikor testleri de dahil olmak üzere koronavirüs test kitlerinin internetten satışı ve reklamının yapılması tamamen yasak. Yalnızca yasal izin alan sağlık merkezleri tarafından teminine izin veriliyor. Sadece koronavirüs test kiti değil, sağlık mensupları tarafından uygulanması öngörülen tıbbi ekipman ve cihazların tamamı için aynı mevzuat uygulanıyor.

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