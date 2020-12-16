Google Fotoğraflar artık normal fotoğraflarınızı üç boyutlu gibi gösterebilecek

Google Fotoğraflar yakında normal fotoğrafları üç boyutlu efekt uygulanmış gibi gösterebilecek. Şirket bu özelliğe Sinematik Fotoğraflar (Cinematic Photo) adını verdi ve bu fotoğraflar Anılar özelliğinin bir parçası olacak.İlginizi Çekebilir Google Fotoğraflar uygulamasına ücretli özellikler geliyor
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Otomatik olarak oluşturulacak
Şirket, sinematik fotoğraflar oluşturmak için makine öğrenimi algoritmalarının kullanıldığını belirtiyor. Bu teknikle birlikte çekim derinliği hesaplanıyor ve sahnenin 3 boyutlu hali oluşturuluyor. Bu özelliğin, cihazdan derinlik bilgisini almasa bile çalışacağı ifade edilirken, Google bu fotoğrafların otomatik olarak oluşturulacağına dikkat çekiyor.
Yukarıdaki örneğe bakacak olursak, Google Fotoğraflar uygulamasına gelen bu yeni özelliğin oldukça başarılı olduğunu söylemek mümkün. Şirket ayrıca Anılar kısmı için yeni temaların kullanıma sunulduğunu ve tüm bu yeniliklerin önümüzdeki ay tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulacağını açıkladı.
https://www.theverge.com/2020/12/15/22176313/google-photos-2d-3d-photos-cinematic-memories-activities-things Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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