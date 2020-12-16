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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Fotoğraflar artık normal fotoğraflarınızı üç boyutlu gibi gösterebilecek

    Arama devi Google, yaptığı yeni bir duyuru ile birlikte Google Fotoğraflara 3D özelliğinin eklendiğini ve iki boyutlu fotoğraflara 3D efektinin uygulanabileceğini açıkladı.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google Fotoğraflar artık normal fotoğraflarınızı üç boyutlu gibi gösterebilecek
    Tam Boyutta Gör

    Google Fotoğraflar yakında normal fotoğrafları üç boyutlu efekt uygulanmış gibi gösterebilecek. Şirket bu özelliğe Sinematik Fotoğraflar (Cinematic Photo) adını verdi ve bu fotoğraflar Anılar özelliğinin bir parçası olacak.

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    Otomatik olarak oluşturulacak

    Şirket, sinematik fotoğraflar oluşturmak için makine öğrenimi algoritmalarının kullanıldığını belirtiyor. Bu teknikle birlikte çekim derinliği hesaplanıyor ve sahnenin 3 boyutlu hali oluşturuluyor. Bu özelliğin, cihazdan derinlik bilgisini almasa bile çalışacağı ifade edilirken, Google bu fotoğrafların otomatik olarak oluşturulacağına dikkat çekiyor.

    Yukarıdaki örneğe bakacak olursak, Google Fotoğraflar uygulamasına gelen bu yeni özelliğin oldukça başarılı olduğunu söylemek mümkün. Şirket ayrıca Anılar kısmı için yeni temaların kullanıma sunulduğunu ve tüm bu yeniliklerin önümüzdeki ay tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulacağını açıkladı.



    https://www.theverge.com/2020/12/15/22176313/google-photos-2d-3d-photos-cinematic-memories-activities-things Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Rachsuchtig 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    3 boyutludan ziyade derinlik algısı ekliyor
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rachsuchtig 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    3 boyutludan ziyade derinlik algısı ekliyor
    Yanıtla +4
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    Clusive 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel bir düşünce bence. Beğenenler olacaktır.
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    fatsa52 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Boyle 3 boyut olmaz olsun
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Başım döndü bi an.
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