Koronavirüse karşı Türk Işın Tedavisi

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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve büyük bir krize yol açan koronavirüs salgınına karşı Çin başta olmak üzere pek çok ülke bir ilaç tedavisi bulabilmek için var gücüyle çalışırken Türk girişimden ilginç bir hamle geldi.

Türk Işın Tedavisi nedir?

Yıllardır virüs ve bakterilere karşı ultra viyole ışın tedavisi üzerinde çalışan RD GLOBAL/INVAMED girişimi, bu yöntemin koronavirüs tedavisinde de etkili olacağını düşünüyor. Aynı zamanda Sağlık Federasyonu Genel Başkanı da olan girişimin kurucusu Raşit Dinç, yöntemi Türk Işın Tedavisi olarak adlandırmış.

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Dinç; COVID-19 benzeri viral ve mikrobiyal enfeksiyonlarda kan ve vücut boşluklarına yerleşen zararlı organizmaların genellikle antibiyotikler ve anti-viral ilaçlarla tedavi edilmeye çalışıldığını ancak Türk Işın Tedavisinin bir kateter yardımı ile damar yoluna yerleştirilen ultraviyole ışığın özellikle kanda bulunan enfeksiyonları temizlemek için kullanılması ile gerçekleştirildiğini belirtiyor.

Girişim 5 yıl önce ultra viyole ışınlar kullanarak varisleri tedavi etmeyi başarmış ve buna Turkish Glue ismi verilmiş. Son 1.5 yıldır ise mikroorganizmalar karşısında fotonik ışınların etkili olduğu sistemler üzerinde çalışılıyor. Türk Işın Tedavisi yöntemi özellikle İnfluenza A ve B tipi RNA virüslerine karşı başarı sağlamış.

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COVID-19 virüsünde de tek sarmallı RNA yapısı olduğu için yöntemin başarılı olacağına inanılıyor. Basit bir serum yolundan damar içerisine yerleştirilen bu milimetrik kateter üzerinden verilen UV ışınları ile dakikalar içerisinde kateterin yanından geçen tüm virüslerin ölmesi sağlanabilecek. Raşit Dinç hali hazırda Makedonya ve İtalya yetkilileri ile görüşme yaptıklarını belirtiyor.

Tedaviyi denemek isteyen her ülkeye; dil, din, ırk ayırt etmeden, klinik araştırma izinleri alındıktan sonra her türlü cihaz, kit ve know-how desteğini aynı şekilde ücretsiz sağlayacağının altını çizen Dinç, önemli olanın tüm insanlar nezdinde kitlesel bir çözüm sağlayarak böylesi bir pandeminin tamamen önüne geçmek olduğunu dile getiriyor.

https://www.timeturk.com/korona-virusu-uv-ile-yok-edilebilir/haber-1386874

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