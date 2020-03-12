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    Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu oldu

    Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı daha önce yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Bülent Aksu oldu. Başarılı bürokratın pek çok farklı kuruluşun yönetim kurulunda da görevleri bulunuyor.
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    Haber Editörü
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    Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu oldu

    Geçtiğimiz yıl Türk Telekom yönetim kurulunda ayrılarak Turkcell yönetim kuruluna katılan ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yardımcısı olarak bilinen Bülent Aksu bugün itibariyle Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

    Bülent Aksu kimdir?

    Bugün Turkcell İletişim Hizmetleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Bülent Aksu’nun Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildiği bildirildi. Denetim Komitesi de bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Nail Olpak, Afif Demirkıran, Tahsin Yazar'dan oluştu. Komite başkanlığına Nail Olpak seçildi.

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    Bülent Aksu hali hazırda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. Ayrıca T. Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı, Dünya Bankası nezdinde ülkemiz Guvernör Vekili, KOSGEB İcra Komitesi Üyesi gibi farklı görevlerine de devam ediyor.



    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827738 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Jazzalyn (S. D.) 1 hf. en beğenilen
    Bülent Aksu hali hazırda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.



    Ula Turkcell'e ne alaka. Başka kimse mi kalmadı.
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    Mathias Sandorf 5 gün
    Ensar vakfı'na sponsor olduğunu öğrendiğim gün Türk Telekom'a geçmiştim. Hala da kullanıyorum. Geçen sene depremde yaşattığı sıkıntı dışında ciddi bir sorunla karşılaşmadım.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Turkcell ensar'a sponsor olduktan sonra ıkı hattımı da kapatım hayatımdan sildim.
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    recep.ali (Recep Ali Orhan CAKMAK) 1 hf.
    Kimin başkan olduğu önemli değil önemli olan indirim mi bindirim mi var.... Cebimize bakıyoruz...
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    Lene (Xxxxxxxx Xxxxxxx) 1 hf.
    Hayırlı olsun Bakalım.
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    Jazzalyn (S. D.) 1 hf. en beğenilen
    Bülent Aksu hali hazırda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.



    Ula Turkcell'e ne alaka. Başka kimse mi kalmadı.
    Yanıtla +21
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