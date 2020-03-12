Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu oldu

Geçtiğimiz yıl Türk Telekom yönetim kurulunda ayrılarak Turkcell yönetim kuruluna katılan ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yardımcısı olarak bilinen Bülent Aksu bugün itibariyle Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Bülent Aksu kimdir?

Bugün Turkcell İletişim Hizmetleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Bülent Aksu’nun Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildiği bildirildi. Denetim Komitesi de bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Nail Olpak, Afif Demirkıran, Tahsin Yazar'dan oluştu. Komite başkanlığına Nail Olpak seçildi.

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Bülent Aksu hali hazırda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. Ayrıca T. Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı, Dünya Bankası nezdinde ülkemiz Guvernör Vekili, KOSGEB İcra Komitesi Üyesi gibi farklı görevlerine de devam ediyor.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827738

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