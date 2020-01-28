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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüsü nedeniyle Foxconn ve Samsung tesisleri üretimi durdurdu

    Korona virüsünün etkili olduğu şehirlerde üretim tesisleri de tedbir amaçlı geçici olarak kapatılıyor. Foxconn, Samsung gibi devler geçici tedbirden olumsuz etkilenmeye başladı.
    4 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüsü nedeniyle Foxconn ve Samsung tesisleri üretimi durdurdu

    Tüm dünyayı etkisi altına alan Çin'deki koronavirüsü salgını teknoloji dünyasını da derinden etkileyecek gibi. Dünyanın üretim üssü olması Çİn'i çok kritik bir noktaya taşımış durumda.

    Üretim etkilendi

    Wuhan kentinde vahşi hayvan pazarlarında başladığı tahmin edilen corona virüsü salgını nedeniyle Hubey eyaletinde 40 milyondan fazla kişinin karantina altında olduğu bildiriliyor. Ölü sayısı 80 olurken vaka sayısı 3 bini geçmiş durumda. Çin'de birden fazla eyalette karantina tedbirinin uygulanması beklenirken pek çok ülkede koronavirüsü vakası görülmüş durumda.

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    Gelen bilgilere göre salgının yaşandığı kentlerdeki büyük üretim tesisleri tedbiren geçici olarak kapatılıyor. Tesislerin Foxconn, Samsung, FMCG, Johnson&Johnson gibi büyük isimlere ait olduğu ifade ediliyor.

    Tedbirin 1-2 hafta sürmesi beklenirken elbette bu süre salgının şiddeti ile doğrudan alakalı. Eğer yetkililer salgına yeterli şekilde müdahale edemezse hem bu sürenin uzaması hem de diğer kentlerdeki tesislerin de kapatılması söz konusu.

    Şimdilik net bilgiler vermek mümkün değil ancak uzun süreli ve geniş çaplı üretimin durdurulmasının stoklara ve fiyatlara nasıl etki edeceğini zaten okuyucularımız tahmin edecektir.



    https://www.techpowerup.com/263327/chinese-government-closes-foxconn-and-samsung-factories-amid-coronavirus-outbreak Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Schtroumpf Grognon (@schtroumpf grognon) 4 sa. en beğenilen
    gene mi bellek fiyatlari artacak :D 1dk kesinti sebebiyle fahis zam yapan ureticiler haftalik kesintinin acisini sabunsuz cikarirlar.

    Yanıtla +13
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    labtek38 (@labtek38) 4 sa.
    Aklıma ilk gelen RAM lobisi oldu. Onlar kaçırmaz böyle fırsatları. Zaten stok fazlaları da var diyorlardı. Şimdi kıtlık var deyip yapıştırırlar zammı.
    Yanıtla +8
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    emre1393 (@emre1393) 3 sa.
    ram ve ssd zammı haberleri duyarız yakında.
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    damn2u 36 dk.
    Virüs bizim ülkeye bulaşmadan bir an önce kontrol altına alınıp kökü kurutulsun da isterlerse bellek ve ssd fiyatları bir süre yüksek olsun umurumda değil.
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    Eeltorm 1 sa.
    Zamlar geliyor.
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    monacomen 3 sa. yeni yorumcu
    Yakında virüs ülkenin tamamına yayılır ise öncelikle insanların ölümüne değil de ram ve telefon fiyatlarına gelecek zama üzülenler bence zihinsel olarak asıl virüslü ve hasta kişilerdir. Tez zamanda karantinaya alınıp toplumdan izole edilmeliler. Diğer taraftan bütün büyük teknoloji üreticilerinin ürünlerini Çin ve uzak doğu pazarında ucuz iş gücüne dayalı ürettiği düşünülünce bundan sonra bunları kendi ülkelerinde kendi vatandaşlarına beş katı maaş ödeyerek ürettirebilecektir. O da üretebilecek kabiliyet ve fabrika iş gücü ve randımanı bulunur ise. Yani telefon ram fiyatlarına üzüleceklerin ileride daha da fazla üzülüp intihar etmelerine gerektirecek bir zam kapıda.
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    kaazto28 3 sa.
    Bir meteor gelmediki kurtulak gitsin...
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    emre1393 3 sa.
    ram ve ssd zammı haberleri duyarız yakında.
    Yanıtla +7
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    SuperVisör 4 sa.
    SAMSUNG YİNE BAHANE BULDU ZAM ZAM GELİYOR
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    DH Misafiri 4 sa.
    Zaten yeni yıl tatili dolayısı ile üretim olmaması lazım, tatil de bir hafta uzatıldı
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    smart1978 4 sa.
    Bu iste en buyuk zarari Cinliler ama dunya da saglik kismi haric lojistik tedarik zincirlerinde ciddi yaralar alacaktir :/ .

    Ikame uretim yerleri ulkelerine derhal yonelmesi sart ...
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    labtek38 4 sa.
    Aklıma ilk gelen RAM lobisi oldu. Onlar kaçırmaz böyle fırsatları. Zaten stok fazlaları da var diyorlardı. Şimdi kıtlık var deyip yapıştırırlar zammı.
    Yanıtla +8
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    Schtroumpf Grognon 4 sa. en beğenilen
    gene mi bellek fiyatlari artacak :D 1dk kesinti sebebiyle fahis zam yapan ureticiler haftalik kesintinin acisini sabunsuz cikarirlar.

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    1348 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    korona virüsü, corona virus ve
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