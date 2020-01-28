Koronavirüsü nedeniyle Foxconn ve Samsung tesisleri üretimi durdurdu

Tüm dünyayı etkisi altına alan Çin'deki koronavirüsü salgını teknoloji dünyasını da derinden etkileyecek gibi. Dünyanın üretim üssü olması Çİn'i çok kritik bir noktaya taşımış durumda.
Üretim etkilendi
Wuhan kentinde vahşi hayvan pazarlarında başladığı tahmin edilen corona virüsü salgını nedeniyle Hubey eyaletinde 40 milyondan fazla kişinin karantina altında olduğu bildiriliyor. Ölü sayısı 80 olurken vaka sayısı 3 bini geçmiş durumda. Çin'de birden fazla eyalette karantina tedbirinin uygulanması beklenirken pek çok ülkede koronavirüsü vakası görülmüş durumda.İlginizi Çekebilir Nokia 9.1 iptal Nokia 9.2 sırada
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Gelen bilgilere göre salgının yaşandığı kentlerdeki büyük üretim tesisleri tedbiren geçici olarak kapatılıyor. Tesislerin Foxconn, Samsung, FMCG, Johnson&Johnson gibi büyük isimlere ait olduğu ifade ediliyor.
Tedbirin 1-2 hafta sürmesi beklenirken elbette bu süre salgının şiddeti ile doğrudan alakalı. Eğer yetkililer salgına yeterli şekilde müdahale edemezse hem bu sürenin uzaması hem de diğer kentlerdeki tesislerin de kapatılması söz konusu.
Şimdilik net bilgiler vermek mümkün değil ancak uzun süreli ve geniş çaplı üretimin durdurulmasının stoklara ve fiyatlara nasıl etki edeceğini zaten okuyucularımız tahmin edecektir.
https://www.techpowerup.com/263327/chinese-government-closes-foxconn-and-samsung-factories-amid-coronavirus-outbreak Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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