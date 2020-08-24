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    Kovid-19’a bağlı vaka sayılarındaki artış sürerken ölüm rakamları neden düşüyor?

    Bilim dünyası, Kovid-19’a bağlı vaka sayılarındaki artış sürerken ölüm oranlarındaki azalmayı farklı açılardan bakarak yorumluyor. Ortak uyarı ise tehlikenin henüz geçmediği yönünde.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Kovid-19’a bağlı vaka sayılarındaki artış sürerken ölüm rakamları neden düşüyor?
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    Son haftalarda Kovid-19 hastalığı tespit edilen vaka sayılarındaki artış dikkat çekerken salgının ilk aylarındaki tablonun aksine, özellikle ölüm sayılarında düşük rakamlar gözleniyor. Doktorlar, vaka sayılarının artışa geçtiği ancak ölüm ve ağır hasta sayılarında düşüş gözlendiği bu sürece yönelik açıklamalarda farklı görüşler beyan ediyor.

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    Kovid-19 hastalığının seyri konusunda farklı görüşler hâkim. Bilim insanlarının bazıları, ağır hastaların tedavisi maksadıyla daha etkin ilaçlar kullanılmaya başlandığını savunurken diğerleri ise hastalıkla ilgili başka fikirler beyan etmekte. Örneğin bu görüşlerden biri, Kovid-19’un ölüm ve ağır hastalık riski daha düşük olan genç bireyler arasında sıkça görülmeye başladığı ekseninde şekilleniyor. Mesela, İngiltere’de kullanılmaya başlanan deksametazon adlı ve romatizmal problemler, bir dizi cilt hastalığı, şiddetli alerji, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, krup, beyin şişmesi, oftalmik cerrahiyi takiben oküler ağrı ve tüberkülozda antibiyotikler gibi birçok durumun tedavisinde başvurulan ilacın hastalığın ağır seyrettiği hastalarda işe yaradığı belirtiliyor.

    Ölüm sayılarının azalması en kötüsünün geçtiğinin göstergesi mi?

    Araştırmacılar bu soruya hayır cevabını vermekte. Amerika örneğini gösteren bilim insanları, 20’li ve 30’lu yaş grubunda bir anda artış gösteren vaka sayılarının yaşlı insanlardaki vaka sayılarını artırdığını ifade ederken benzer bir durumun Avrupa’da da görülmeye başlayabileceğine inanıyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de gençler arasında daha hızlı yayılmaya başlayan koronavirüs, yaşlıların da etkilenmesine neden olmuş ve bu yüzden ölüm sayılarında sıçrama yaşanmıştı.

    Kovid-19, daha mı az öldürücü hale geliyor?

    Virüsün etkinliğini kaybettiği görüşü bazı bilim insanları tarafından gündeme getiriliyor. Virüsün öldürücülüğünde azalma meydana gelmesiyle birlikte hastalarının daha azının hayatını kaybetmesi hususu bu şekilde açıklanıyor. Farklı bir grup bilim insanı ise bu görüşe katılmıyor. Onlara göre virüsün öldürücülüğünde azalma meydana gelmesi için henüz çok erken. Bu gruptaki araştırmacılar, sosyal mesafe uygulaması nedeniyle daha az miktarda virüsün insandan insana geçtiğine ve bu sayede bağışıklık sistemlerimizin virüsle daha iyi mücadele ettiğine inanıyor. Bu sayede ise ölüm oranları düşüyor.

    Kovid-19’a bağlı vaka sayılarındaki artış sürerken ölüm rakamları neden düşüyor?
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    Hayatımızı ve önceliklerimizi ciddi bir biçimde değiştirmemize neden olan hastalığın seyri bakalım kış döneminde nasıl şekillenecek?



    Kaynakça https://www.theguardian.com/world/2020/aug/23/why-do-covid-fatalities-remain-low-when-infection-numbers-are-rising https://www.milliyet.com.tr/gundem/dexamethasone-ilaci-nedir-corona-viruste-ise-yariyor-mu-corona-virus-ilaci-bulundu-mu-6236639 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Murat.Ak (Murat Ak) 2 gün en beğenilen
    İtalya da 259 bin vaka var
    Türkiye de 258 bin vaka var

    İtalya da 35.437 ölüm var
    Türkiye de 6.121 ölüm var

    ??????
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    Ribas0 (Ribas Diègo) 2 gün Murat.Ak
    Pandeminin ilk dönemlerinde de buna benzer şeyleri iddia eden kişilere gerek sosyal medyada gerekse reelde cevap vermeye çalıştık. Görünen o ki hala çalışmaya devam etmek gerekiyor.Hocam öncelikle bahsettiğiniz filanca bin vaka sayısının salgının hangi dönemlerine göre dağılım gösterdiği çok önemli bir detay bunun yanında ülkenin salgın dönemini en şiddetle yaşadığı döneme göre dağılımı da büyük önem arz ediyor. Bunun yanında yaşlı nüfus, el hijyenine verilen önem, sosyal yaşam alışkanlıkları vb gibi onlarca faktör de buna dahil.İtalya'yı hatırlarsınız ki salgının dünyada ilk patladığı dönemde Vuhan'ı (Covid19'un çıktığı yer olarak iddia edilen Çin eyaleti) geçmişti. Vaka ve ölü sayısında korkunç sayıda bir rekor yaşanmıştı. O dönemlerde de şu savunulmuştu bakın İtalya 15 günde bu kadar vaka oldu, biz daha 5 günden ulaştık öldük bittik gitti.. Sorun ne biliyor musunuz? Bu ülkede her şeyi bilen bir herbokolog kesim var bırakın bu işi Epidemiyoloji bilen biri anlatsın bırakın hekimler anlatsın ama yok hekimler 5 aydır totosundan ter aka aka pozitif vakalarla uğraşsın kendi canını hiçe saysın değil mi.. A ülkesi X vaka Y ölü, B ülkesi X vaka Y ölü olmasını beklemek. Tam anlamıyla şuur tutulmasıdır.Bunun böyle olmadığını iddia etmek "hükümet yanlısı" olmak da değildir!..
    Pandeminin ilk dönemlerinde de buna benzer şeyleri iddia eden kişilere gerek sosyal medyada gerekse reelde cevap vermeye çalıştık. Görünen o ki hala çalışmaya d...
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    monacomen 2 gün Murat.Ak
    Türkiye'nin ölüm oranlarını hatalı veya yanlış göstermesi senin sandığın gibi kolay değil. Bu bir kere Dünya Sağlık Örgütü tarafından da takip edilen bilgiler, yani bile bile göre göre ölüm oranlarını gizlemek büyük bir suç şu dönemde. Bu haberde olduğu gibi ölüm oranları vaka oranlarına denk olmaması dünyanın genelinde olan bir şey. Ayrıca İtalya bu duruma daha hazırlıksız ve erken yakalandı ve virüs ile mücadelede sağlık şartları ile hazırlıklı değildi. Türkiye ise daha hazırlıklı ve tam teşkilatlı bir sağlık sistemi ile iyileşme oranlarını yükselterek ölüm oranlarını düşük tuttu. Bu da Türk sağlık sistemi ve Türk doktorlarının bir başarısıdır.
    Türkiye'nin ölüm oranlarını hatalı veya yanlış göstermesi senin sandığın gibi kolay değil. Bu bir kere Dünya Sağlık Örgütü tarafından da takip edilen bilgiler, ...
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    khaos (sami lale) 1 gün (düzenlendi)
    Cuma günü öz teyzem,bir kaç saat öncesinde de en yakın arkadaşımın dayısı covid den vefat etti. Vefat raporlarında salgın hastalık diye görünüyordu. (o gün sadece benim gördüğüm 3 covid vefatı vardı ve kime sorarsanız sorun Batman da günde en az 5-6 covid kaynaklı vefat var) diyeceklerim bu kadar.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün (düzenlendi)
    Benim anladığım kadarıyla tek başına çok fazla bir etkisi yok bu virüsün. Çoğu insan da bilhassa gençler de bu yüzden belki de fark etmeden bile atlatıyor. Ama ne zamanki virüs bulaşma hadisesi başka bir hastalıkla mesela soğuk algınlığı, grip gibi bir hastalıkla beraber yaşanırsa ya da hastanın zaten kronik bir rahatsızlığı varsa, misal yüksek şeker, kalp, hiper tansiyon vs gibi, o zaman işte tehlikeli bir hal alıyor, hatta öldürücü oluyor. Hatta yaz aylarında insanların bu kadar bu kadar sorumsuz, vurdum duymaz davranmasına rağmen hastalığın kontrolden çıkmamasını yazın grip soğuk algınlığı gibi hastalıkların yok denecek kadar az olmasına bağlıyorum ben.Gençler bize bir şey olmaz yanlışından vazgeçmeli. Sana olmuyor ama belki annene, babana, dedene, ninene olacak. Onlar büyük ihtimal senin kadar hafif geçirmeyecek bu illeti.Bu arada o dönem hacdan (daha dorusu umreden, haccın ne zaman olduğunu da bilmiyor bunlar alakaları olmadığı için) dönen 20 bin Avrupa'dan tatilden dönen sayısı 350 bin. Biri şunlara matematik öğretsin acilen. Bunların bu saçmalıklarını, gereksiz ithamlarını, iftiralarını çekmek zorunda değiliz. Ya doğru dürüst öğrensinler gerçekleri, ya da sussunlar yeter artık. Al eline klavyeyi istediğin kadar işkembeden at, saçmala. Bu mu yani olayınız?
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    oguzhanp5 (Mülayim karpuz) 2 gün
    Virüs gerçekten tehlikeli umarım halkımız bu savurganlığa devam etmez
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    metalmilita 2 gün
    Türkiye’deki rakamlar icin konuşursak, işşiz sayısı arttığı halde işsizlik oranı nasıl düşüyorsa, gerçekte %50-60 olan enflasyon nasıl %13 çıkıyorsa ondan dolayı korona rakamları da dusuk çıkıyor.
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    Rocksolidv (Bora ) 2 gün (düzenlendi)
    Sanki iktidarın verdiği rakamlara inanan var ülkede, kendi seçmenleri bile inanmıyor artık bu rakamlara
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    astegon (astegon CF) 2 gün
    Cevabı görünüyor aslında;
    • Tedavi yöntemleri üzerine gelişmeler yaşandı
    • Virüs tanındı, etkileri artık daha iyi biliniyor.
    • Hastalık tüm dünyada daha genç insanlara bulaştı, daha mild şekilde atlatıyorlar.
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    9600_G_T (kadir varae) 2 gün astegon
    iyileşme sayisi düştü bu seferde :S
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    Murat.Ak (Murat Ak) 2 gün en beğenilen
    İtalya da 259 bin vaka var
    Türkiye de 258 bin vaka var

    İtalya da 35.437 ölüm var
    Türkiye de 6.121 ölüm var

    ??????
    3 Yanıt Yanıtla +9
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    gun (Gün Oksay) 2 gün Murat.Ak
    İtalya test yapamadığı için en kötü dönemde sadece çok ağır olanlarda tespit yapıldı.



    İtalya’dakiler de bizdeki akıllılar gibi saklıyorlar vaka sayılarını diye konuşuyorlar mı acaba
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    monacomen 2 gün Murat.Ak
    Türkiye'nin ölüm oranlarını hatalı veya yanlış göstermesi senin sandığın gibi kolay değil. Bu bir kere Dünya Sağlık Örgütü tarafından da takip edilen bilgiler, yani bile bile göre göre ölüm oranlarını gizlemek büyük bir suç şu dönemde. Bu haberde olduğu gibi ölüm oranları vaka oranlarına denk olmaması dünyanın genelinde olan bir şey. Ayrıca İtalya bu duruma daha hazırlıksız ve erken yakalandı ve virüs ile mücadelede sağlık şartları ile hazırlıklı değildi. Türkiye ise daha hazırlıklı ve tam teşkilatlı bir sağlık sistemi ile iyileşme oranlarını yükselterek ölüm oranlarını düşük tuttu. Bu da Türk sağlık sistemi ve Türk doktorlarının bir başarısıdır.
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    Ribas0 (Ribas Diègo) 2 gün Murat.Ak
    Pandeminin ilk dönemlerinde de buna benzer şeyleri iddia eden kişilere gerek sosyal medyada gerekse reelde cevap vermeye çalıştık. Görünen o ki hala çalışmaya devam etmek gerekiyor.Hocam öncelikle bahsettiğiniz filanca bin vaka sayısının salgının hangi dönemlerine göre dağılım gösterdiği çok önemli bir detay bunun yanında ülkenin salgın dönemini en şiddetle yaşadığı döneme göre dağılımı da büyük önem arz ediyor. Bunun yanında yaşlı nüfus, el hijyenine verilen önem, sosyal yaşam alışkanlıkları vb gibi onlarca faktör de buna dahil.İtalya'yı hatırlarsınız ki salgının dünyada ilk patladığı dönemde Vuhan'ı (Covid19'un çıktığı yer olarak iddia edilen Çin eyaleti) geçmişti. Vaka ve ölü sayısında korkunç sayıda bir rekor yaşanmıştı. O dönemlerde de şu savunulmuştu bakın İtalya 15 günde bu kadar vaka oldu, biz daha 5 günden ulaştık öldük bittik gitti.. Sorun ne biliyor musunuz? Bu ülkede her şeyi bilen bir herbokolog kesim var bırakın bu işi Epidemiyoloji bilen biri anlatsın bırakın hekimler anlatsın ama yok hekimler 5 aydır totosundan ter aka aka pozitif vakalarla uğraşsın kendi canını hiçe saysın değil mi.. A ülkesi X vaka Y ölü, B ülkesi X vaka Y ölü olmasını beklemek. Tam anlamıyla şuur tutulmasıdır.Bunun böyle olmadığını iddia etmek "hükümet yanlısı" olmak da değildir!..
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