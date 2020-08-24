Kovid-19’a bağlı vaka sayılarındaki artış sürerken ölüm rakamları neden düşüyor?

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Son haftalarda Kovid-19 hastalığı tespit edilen vaka sayılarındaki artış dikkat çekerken salgının ilk aylarındaki tablonun aksine, özellikle ölüm sayılarında düşük rakamlar gözleniyor. Doktorlar, vaka sayılarının artışa geçtiği ancak ölüm ve ağır hasta sayılarında düşüş gözlendiği bu sürece yönelik açıklamalarda farklı görüşler beyan ediyor.

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Kovid-19 hastalığının seyri konusunda farklı görüşler hâkim. Bilim insanlarının bazıları, ağır hastaların tedavisi maksadıyla daha etkin ilaçlar kullanılmaya başlandığını savunurken diğerleri ise hastalıkla ilgili başka fikirler beyan etmekte. Örneğin bu görüşlerden biri, Kovid-19’un ölüm ve ağır hastalık riski daha düşük olan genç bireyler arasında sıkça görülmeye başladığı ekseninde şekilleniyor. Mesela, İngiltere’de kullanılmaya başlanan deksametazon adlı ve romatizmal problemler, bir dizi cilt hastalığı, şiddetli alerji, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, krup, beyin şişmesi, oftalmik cerrahiyi takiben oküler ağrı ve tüberkülozda antibiyotikler gibi birçok durumun tedavisinde başvurulan ilacın hastalığın ağır seyrettiği hastalarda işe yaradığı belirtiliyor.

Ölüm sayılarının azalması en kötüsünün geçtiğinin göstergesi mi?

Araştırmacılar bu soruya hayır cevabını vermekte. Amerika örneğini gösteren bilim insanları, 20’li ve 30’lu yaş grubunda bir anda artış gösteren vaka sayılarının yaşlı insanlardaki vaka sayılarını artırdığını ifade ederken benzer bir durumun Avrupa’da da görülmeye başlayabileceğine inanıyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de gençler arasında daha hızlı yayılmaya başlayan koronavirüs, yaşlıların da etkilenmesine neden olmuş ve bu yüzden ölüm sayılarında sıçrama yaşanmıştı.

Kovid-19, daha mı az öldürücü hale geliyor?

Virüsün etkinliğini kaybettiği görüşü bazı bilim insanları tarafından gündeme getiriliyor. Virüsün öldürücülüğünde azalma meydana gelmesiyle birlikte hastalarının daha azının hayatını kaybetmesi hususu bu şekilde açıklanıyor. Farklı bir grup bilim insanı ise bu görüşe katılmıyor. Onlara göre virüsün öldürücülüğünde azalma meydana gelmesi için henüz çok erken. Bu gruptaki araştırmacılar, sosyal mesafe uygulaması nedeniyle daha az miktarda virüsün insandan insana geçtiğine ve bu sayede bağışıklık sistemlerimizin virüsle daha iyi mücadele ettiğine inanıyor. Bu sayede ise ölüm oranları düşüyor.

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Hayatımızı ve önceliklerimizi ciddi bir biçimde değiştirmemize neden olan hastalığın seyri bakalım kış döneminde nasıl şekillenecek?

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