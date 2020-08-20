Türkiye'nin yılın ilk yarısında en çok maske sattığı ülkeler belli oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle en çok ihtiyaç duyulan ekipmanlardan biri tek kullanımlık tıbbi maske oldu. Söz konusu dönemde zorunlu hale getirilen maskelerin üretimi de ihracatı da katlandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin Ocak-Haziran dönemindeki maske ihracatına yönelik karnesini paylaştı. Buna göre, yılın ilk yarısında dünyanın 108 noktasına toplam 105 milyon 86 bin dolarlık tek kullanımlık tıbbi maske ihracatı yapıldı. Söz konusu ürünün geçen yılın aynı dönemindeki ihracatı yalnızca 1,7 milyon dolar seviyesindeydi.İlginizi Çekebilir Bor katkılı yüzey dezenfektanı BORTAM seri üretime hazır
Yılın ilk yarısında Türkiye’de üretilen tek kullanımlık maskelere en çok Almanya, Çin, Fransa, Romanya ve Kuveyt’ten talep geldi. Bu dönemde Almanya’ya yaklaşık 14,3 milyon dolarlık, Çin’e 13,6 milyon dolarlık, Fransa’ya 9,8 milyon dolarlık, Romanya’ya 8,6 milyon dolarlık, Kuveyt’e ise 8,5 milyon dolarlık tek kullanımlık tıbbi maske satıldı. Söz konusu dönemdeki maske ihracatının miktarı yaklaşık 1260 ton oldu.
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Bu yılki maske ihracatı sıralamasında ikinci olan Çin’in 2019’un aynı döneminde Türkiye’den hiç maske satın almamış olması dikkat çekti. Bu yıl ilk 20’de yer alan fakat geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan diğer ülkeler ise İspanya, Hong Kong, İtalya ve ABD olarak sıralandı.
İthalatta Çin ilk sırada
Öte yandan, yılın ilk yarısında 105 milyon dolarlık ihracata karşın 3 milyon 421 bin 129 dolarlık tek kullanımlık maske ithal edildi. En çok maske satın alınan ülkeler Çin, ABD ve Almanya olarak sıralandı. Bu dönemde Çin’den 1,8 milyon dolarlık, ABD’den 209,3 bin dolarlık, Almanya’dan ise 164,7 bin dolarlık tek kullanımlık maske satın alındı.
|Ülke
|İhracat (dolar)
|Almanya
|14.267.208
|Çin
|13.570.025
|Fransa
|9.834.765
|Romanya
|8.623.382
|Kuveyt
|8.446.907
|İspanya
|7.864.161
|İngiltere
|6.693.145
|Hong Kong
|3.821.318
|Hollanda
|3.678.891
|Irak
|3.217.078
|Slovakya
|3.134.865
|Suudi Arabistan
|2.827.278
|Portekiz
|2.310.799
|Bulgaristan
|1.918.195
|İtalya
|1.478.124
|Moldova
|1.156.252
|Çekya
|867.416
|Yunanistan
|849.063
|Arnavutluk
|842.302
|ABD
|721.776
|Diğer
|8.963.511
|Toplam
|105.086.461
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