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    Türkiye'nin yılın ilk yarısında en çok maske sattığı ülkeler belli oldu

    TÜİK, Türkiye'nin koronavirüs salgınının etkili olduğu 2020 yılı Ocak-Haziran dönemindeki tek kullanımlık maske ihracatına ilişkin istatistikleri paylaştı.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye'nin yılın ilk yarısında en çok maske sattığı ülkeler belli oldu

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle en çok ihtiyaç duyulan ekipmanlardan biri tek kullanımlık tıbbi maske oldu. Söz konusu dönemde zorunlu hale getirilen maskelerin üretimi de ihracatı da katlandı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin Ocak-Haziran dönemindeki maske ihracatına yönelik karnesini paylaştı. Buna göre, yılın ilk yarısında dünyanın 108 noktasına toplam 105 milyon 86 bin dolarlık tek kullanımlık tıbbi maske ihracatı yapıldı. Söz konusu ürünün geçen yılın aynı dönemindeki ihracatı yalnızca 1,7 milyon dolar seviyesindeydi.

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    Yılın ilk yarısında Türkiye’de üretilen tek kullanımlık maskelere en çok Almanya, Çin, Fransa, Romanya ve Kuveyt’ten talep geldi. Bu dönemde Almanya’ya yaklaşık 14,3 milyon dolarlık, Çin’e 13,6 milyon dolarlık, Fransa’ya 9,8 milyon dolarlık, Romanya’ya 8,6 milyon dolarlık, Kuveyt’e ise 8,5 milyon dolarlık tek kullanımlık tıbbi maske satıldı. Söz konusu dönemdeki maske ihracatının miktarı yaklaşık 1260 ton oldu.

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    Bu yılki maske ihracatı sıralamasında ikinci olan Çin’in 2019’un aynı döneminde Türkiye’den hiç maske satın almamış olması dikkat çekti. Bu yıl ilk 20’de yer alan fakat geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan diğer ülkeler ise İspanya, Hong Kong, İtalya ve ABD olarak sıralandı.

    İthalatta Çin ilk sırada

    Öte yandan, yılın ilk yarısında 105 milyon dolarlık ihracata karşın 3 milyon 421 bin 129 dolarlık tek kullanımlık maske ithal edildi. En çok maske satın alınan ülkeler Çin, ABD ve Almanya olarak sıralandı. Bu dönemde Çin’den 1,8 milyon dolarlık, ABD’den 209,3 bin dolarlık, Almanya’dan ise 164,7 bin dolarlık tek kullanımlık maske satın alındı.

    Ülke İhracat (dolar)
    Almanya 14.267.208
    Çin 13.570.025
    Fransa 9.834.765
    Romanya 8.623.382
    Kuveyt 8.446.907
    İspanya 7.864.161
    İngiltere 6.693.145
    Hong Kong 3.821.318
    Hollanda 3.678.891
    Irak 3.217.078
    Slovakya 3.134.865
    Suudi Arabistan 2.827.278
    Portekiz 2.310.799
    Bulgaristan 1.918.195
    İtalya 1.478.124
    Moldova 1.156.252
    Çekya 867.416
    Yunanistan 849.063
    Arnavutluk 842.302
    ABD 721.776
    Diğer 8.963.511
    Toplam 105.086.461


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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 gün en beğenilen
    ülkede maske bulunamazken, haftalarca, aylarca maskeler insanlara ulaştırılamazken maskeleri ihraç etmek ihracat mıdır yoksa vatan hainliği midir? bir düşünmek gerek.
    ülkede maske bulunamazken, haftalarca, aylarca maskeler insanlara ulaştırılamazken maskeleri ihraç etmek ihracat mıdır yoksa vatan hainliği midir? bir düşünmek ...
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    6 Yanıt Yanıtla +26
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    hollowman_ (N. b.) 1 gün Guhong01
    Bir süre ihracat yasaktı zaten, sadece yurt içine devlet kendisi bu firmalardan alıp dağıttı. Daha sonra tüketiciye 1 TL'den satış izni çıkarılmasıyla birlikte iç piyasaya verdiğinin belirli bir oranında ihracat izni çıktı.
    Bir süre ihracat yasaktı zaten, sadece yurt içine devlet kendisi bu firmalardan alıp dağıttı. Daha sonra tüketiciye 1 TL'den satış izni çıkarılmasıyla birlikte ...
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    1 Yanıt Yanıtla +19
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    Severus_Snape 1 gün yeni yorumcu
    Bu nasıl başlık? Seni nasıl işe aldılar bu yazımla? Yoldan geçeni editör yapıyorlar.
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 gün en beğenilen
    ülkede maske bulunamazken, haftalarca, aylarca maskeler insanlara ulaştırılamazken maskeleri ihraç etmek ihracat mıdır yoksa vatan hainliği midir? bir düşünmek gerek.
    5 Yanıt Yanıtla +26
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    hollowman_ (N. b.) 1 gün Guhong01
    Bir süre ihracat yasaktı zaten, sadece yurt içine devlet kendisi bu firmalardan alıp dağıttı. Daha sonra tüketiciye 1 TL'den satış izni çıkarılmasıyla birlikte iç piyasaya verdiğinin belirli bir oranında ihracat izni çıktı.
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    javaprof (orhan yılmaz) 1 gün Guhong01
    Nasıl maske bulamıyorsunuz marketler çuvalla maske dolu.
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    sounderland 1 gün Guhong01
    O dönem piyasada ki maskeleri devlet aldı. Eğer öyle yapmasaydı maskeyi bırak maske ipini bulamazdın piyasada. Bir kaç ilaç için de aynı yöntemi uyguladı devlet satışını yasakladı hepsini kendi aldı. Bizim millet malum..
    Yanıtla +4
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    murat1407 (Murat Emirhan) 13 sa. Guhong01
    Ne zaman maskesiz kaldın öğrenebilirmiyiz ?
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    Severus_Snape 1 gün yeni yorumcu
    Bu nasıl başlık? Seni nasıl işe aldılar bu yazımla? Yoldan geçeni editör yapıyorlar.
    Yanıtla +10
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    JerryDrake 1 gün
    Adet belli mi? İç dış piyasa karşılaştırması yapalım.
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    atalaycomert10 1 gün yeni yorumcu
    ilk zamanlarda maske yüzünden ortalığa dökülenler yaygara yapanlar vardı. sahi ne oldu onlara?
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    Cem (Cem Kaya) 1 gün atalaycomert10
    He ilk zamanlar ortalık maskeden geçilmiyordu, millet gani gani maske alıyordu. Sen güzellik uykundamıydın o zamanlar.
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    Eric Cartman. 14 sa.
    Ben bir şeye takıldım kaldım aylarca. N95 maskelerin maliyeti 40 kuruşsa, cerrahi 3 katlı maskelerin maliyetine haydi 20 kuruş diyelim. Hala bazı kansızlar tavan fiyatı olan 1 TL'ye satıyor maskeleri. Devlet demek ki tavan fiyatı 2 TL dese, 2 TL'den satacaklar.



    Bu milletin, düşmana, dış mihraklara falan ihtiyacı yok. Pandemi zamanı fiyatlara zam yapan fırsatçıları düşünün. Bizim yerli - milli fırsatçılarımız var. Elhamdülillah!
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    mtkpln (Ghost kpln) 13 sa.
    Ekonomide karşılaştırma önceki dönemlere göre yapılır fakat bu karşılaştırma sanki olmamış. “Söz konusu ürünün geçen yılın aynı dönemindeki ihracatı yalnızca 1,7 milyon dolar seviyesindeydi.”
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    coolhearts (Süleyman Şimşek) 7 sa.
    Şurda her konu hemen bir pArtiye b.k atma olayına dönüşüyor ya iğreniyorum bazen bu forumdan. İnsan gibi bir konuyu siyaset yapmadan konuşamıyoruz. Yazıklar olsun bu gençliğe.
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 1 gün
    Güzel para
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    Askaparta 1 gün
    Maske maske para.
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    okancukur 1 gün
    yalnız çok güzel para
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    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    6 etiket daha koronavirüs pandemi tıbbi maske ihracatı tüik tek kullanımlık maske Bilim ve Teknoloji
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