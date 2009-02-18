Kredi kartı büyüklüğünde akıllı telefon; i-mate Centurion

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İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen Dünya Mobil Kongresi'nin katılımcıları arasında akıllı telefon pazarının saygın isimlerinden birisi olan i-mate de yer alıyor. Firma etkinlik kapsamında önümüzdeki aylarda kullanıma sunmayı planladığı yeni nesil telefonlarını sergilerken özellikle Centurion adını verdiği modeliyle dikkat çekmeyi başardı. Adını American Express'in kredi kartından alan akıllı telefon anlaşılacağı üzere kredi kartı büyüklüğündeki kompakt yapısı ile "boyut herşey" diyen kullanıcıları hedef alıyor.

HSDPA ve Bluetooth gibi iletişim teknolojilerini destekleyen minyatür telefon, ekstra bellek kapasitesine ihtiyaç duyan kullanıcılar için microSDHC bellek kartı kullanımına olanak tanıyacak ve 2.0 MP kamera ile gelecek. WiFi desteğinden bahsedilmeyen ve Windows Mobile 6.5 tabanlı olması beklenen Centurion modelinin yaz aylarında 550$'lık kontratsız fiyatla İngiltere'de kullanıma sunulması bekleniyor.

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