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Kredi kartı büyüklüğünde akıllı telefon; i-mate Centurion

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kredi kartı büyüklüğünde akıllı telefon; i-mate Centurion
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İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen Dünya Mobil Kongresi'nin katılımcıları arasında akıllı telefon pazarının saygın isimlerinden birisi olan i-mate de yer alıyor. Firma etkinlik kapsamında önümüzdeki aylarda kullanıma sunmayı planladığı yeni nesil telefonlarını sergilerken özellikle Centurion adını verdiği modeliyle dikkat çekmeyi başardı. Adını American Express'in kredi kartından alan akıllı telefon anlaşılacağı üzere kredi kartı büyüklüğündeki kompakt yapısı ile "boyut herşey" diyen kullanıcıları hedef alıyor.

HSDPA ve Bluetooth gibi iletişim teknolojilerini destekleyen minyatür telefon, ekstra bellek kapasitesine ihtiyaç duyan kullanıcılar için microSDHC bellek kartı kullanımına olanak tanıyacak ve 2.0 MP kamera ile gelecek. WiFi desteğinden bahsedilmeyen ve Windows Mobile 6.5 tabanlı olması beklenen Centurion modelinin yaz aylarında 550$'lık kontratsız fiyatla İngiltere'de kullanıma sunulması bekleniyor.

Kredi kartı büyüklüğünde akıllı telefon; i-mate Centurion
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mcebi001 10 yıl
çok sevimli bir cihaz küçük olan her cihaz ilgimi çekmiştir buda çok dikkat çekici......


kenarındaki egim iki taraftan tutup baş parmaklarla rahat yazılmasını saglıyor sanırım
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infileXible 10 yıl
otomobil dünyası için MİNİ COOPER neyse telefonlar içinde
bu cihaz aynı şey.

SEVİMLİ, DİKKAT ÇEKİCİ, FOKSİYONEL (ama gereksiz :))))

Fakat ben bir tane sipariş vercem.

şu an HP 514 ve MOTOROLA MPX220 kullanıyorum.
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achell 10 yıl
vallahi cepte çakmak aramak dibi olacak sanırım
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thedeparted 10 yıl
Bilgiler çelişkili;

Cihaz smartphone ancak WM 6,5 işletim sisteminden bahsediliyor. WM 6,5 PPC işletim sistemi.
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ugacomtr 10 yıl
vallahi ne diyim. tam aradigim şey... wifi varsa deli satar.
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max975 10 yıl
şahane ama ülkemizde göremeyiz.
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hobbs 10 yıl
Boyutuyla akıllı telefon pazarına farklı bir konum elde edecek bir cihaz gibi görünüyor
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moravec 10 yıl
çok güzel hayran kaldım..
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Vuze 10 yıl
bence cok güzel olmuş ufacık bişey ne güzel işte cok büyük olur yok bu kaba derler kücük olur dandik derler bişeyde beğenmiyorlar yaa
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oktayakgoz 10 yıl

Orjinalden alıntı: Vuze

bence cok güzel olmuş ufacık bişey ne güzel işte cok büyük olur yok bu kaba derler kücük olur dandik derler bişeyde beğenmiyorlar yaa


ortayı bulmak gerek işde. ne küçük ne büyük
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cedric... 10 yıl

Orjinalden alıntı: Vuze

bence cok güzel olmuş ufacık bişey ne güzel işte cok büyük olur yok bu kaba derler kücük olur dandik derler bişeyde beğenmiyorlar yaa

dandik telefona kabamı deseydik
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00x men00 10 yıl
çok saçma yaaaaaaaaaaaaaaa ne yazı yazma çile gibi olur
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