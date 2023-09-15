Kripto Dünyasında Elon Musk Rüzgarı! Gözler 27 Eylül’e Çevrildi

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Dogecoin’in babası olarak bilinen ve ShibaInu ile birlikte DOGE’ye yaptırdığı ralliler ile kripto dünyasını alt üst eden ünlü iş insanı Elon Musk’ın adı yepyeni bir coin ile anılıyor.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu olan Elon Musk, geçtiğimiz yıl Twitter’ı satın alması ile gündemde geniş yer bulmuştu. Her yaptığı olay olan ünlü iş insanının Twitter’da hayata geçirdiği yenilikler, platformun adını X olarak değiştirmesi ve işten çıkardığı sayısız isim kadar attığı tweetler de konuşulmaya devam etti.

2021 yılında o dönemler pek tanınmayan köpek temalı bir meme coin olan Dogecoin ile ilgili paylaşımları sonrasında tokenin fiyatının 5 cent seviyesinden 75 cent’e yükselmesi sonrası Musk, teknoloji dünyasının yanı sıra kripto topluluğunun da dikkatini çekti.

Dogecoin ve Shiba Inu rallilerinde etkisi olan Musk’ın takip ettiği projeler ve ilgi gösterdiği coinler adeta yakın markaja alındı. Ünlü milyarderin her hareketini izleyen kripto topluluğu, Musk’ın WSM token isimli bir projeye yaptığı yorumları görünce söz konusu altcoin ivme kazandı.

Elon Musk’ın Yeni Favorisi Wall Street Memes Token Mi?

25 Mayıs’ta başlayan ön satış etkinliği ile yatırımcılarla buluşan ve borsa listelemeleri öncesinde indirimli fiyatlardan Wall Street Memes token satın alma fırsatı sunan proje, Musk’ın etkisiyle büyük ilgi görüyor.

Elon Musk’ın Wall Street Memes isimli bir projenin Twitter (yeni adıyla X) hesabına birden fazla kez yanıt vermiş olması, kripto topluluğunun ön satış etkinliğine adeta akın etmesine yol açıyor.

18 Mart ve 22 Nisan tarihli paylaşımlarda Musk’ın WSM token hesabından paylaşılan internet geyiklerine yani meme’lere eğlenceli yanıtlar verdiği görülüyor. Lafını sakınmadığı ve bazı projeleri dolandırıcılık coin’i olarak ifşa ettiği bilinen Musk’ın, Wall Street Memes hesabına tam iki kez yorum yapmış olması, kripto meraklıları arasında güven emaresi olarak kabul ediliyor.

27 Eylül’deki borsa listelemeleri öncesinde yatırımcılar, indirimli fiyatlar için Wall Street Memes token ön satış etkinliğine yoğun ilgi gösteriyor.

Wall Street Memes Hangi Borsalarda Listelenecek?

Arkasında Elon Musk etkileşimlerinin yanı sıra sayısı bir milyonu aşan bir topluluk olan Wall Street Memes token satın almak isteyen yatırımcılar, borsa listelemeleri öncesinde son şanslarını değerlendiriyor.

Oldukça kısa bir süre içerisinde 25 milyon dolardan fazla fon toplamayı başaran projenin 27 Eylül’de gerçekleşmesi beklenen borsa listelemeleri ile ilgili spekülasyonların ise ardı arkası kesilmiyor.

Kulağa gelenler arasında Wall Street Memes tokenin, Türk kullanıcıların da yoğun olarak işlem yaptığı birkaç merkezi borsada listeleneceği söylentileri yer alıyor. WSM tokenin 27 Eylül itibarıyla listeleneceği söylenen borsalar arasında, dünyaca ünlü kripto para borsaları olan Bidget, MEXC ve OKX gibi borsaların adı geçiyor.

Her ne kadar bu söylentiler WSM token ekibi tarafından doğrulanmamış olsa da Elon Musk’ın bile projeye yorum yapmış olması, kripto topluluğunun gözünde spekülasyonların doğru olma ihtimalini artırıyor. Söylentilere inanmayı seçen kripto topluluğu, listelemeler öncesinde düşük fiyatlardan Wall Street Memes token satın almak için vakit kaybetmiyor.

Wall Street Memes Ne Vadediyor?

Musk’ın bile ilgisini çektiği söylenen Wall Street Memes projesi yatırımcılarına ne vadediyor? Gelin inceleyelim.

Proje ekibi kendisine milat noktası olarak 2021 tarihli GameStop olayını alıyor. Hatırlayacağınız üzere küçük yatırımcıların Wall Street devine kafa tuttuğu olaylardan bir tür efsane gibi bahsediliyor. Bu hareketin tokenize hali olarak tasarlanan Wall Street Memes tokenin de yatırımcılarına viral meme’ler aracılığıyla popülerlik ve kazanç getirmesi amaçlanıyor.

Projenin native tokeni olan WSM token, ERC-20 protokolüne uyan bir coin olarak karşımıza çıkıyor. Topluluk odaklı olduğunu her fırsatta dile getiren proje ekibi, 2 milyarlık token arzının yarısını ön satış ve yüzde 30’luk kısmını topluluk için ayırıyor.

Proje ekibi borsa listelemeleri öncesinde devreye aldığı staking özelliği ile de topluluktan alkış alıyor. Yatırımcılarının kazancını yalnızca WSM tokenin fiyat hareketlerine bağlamak istemeyen ekip, hayata geçirilen staking mekanizması ile pasif gelir elde etme imkanı sunuyor.

Proje sayfasında yer alan Staking sekmesindeki verilere göre şu ana kadar 325 milyondan fazla WSM tokenin stake edildiği görülüyor. Blok başına 75 WSM ödül veren projenin yıllık getiri yüzdesinin de bu yazı yazıldığı saat itibarıyla yüzde 62 olduğu ifade ediliyor.

Wall Street Memes Nasıl Satın Alınır?

Wall Street Memes tokene yatırım yapmak isteyen kripto meraklıları, borsa listelemeleri öncesindeki son aşamada 0,0337 dolar karşılığında 1 WSM token alabiliyor.

Minimum 100 WSM token satın alma şartı bulunan ön satışta yatırımcılar, ETH, BNB veya USDT (ERC-20 veya BEP-20) kullanarak hem Ethereum blok zinciri hem de Binance Smart Chain üzerinden Wall Street Memes token satın alabiliyor.

Topluluk desteği ile birlikte Elon Musk’ın etkileşimlerini de arkasına alan proje, büyük bir heyecanla borsalarda listeleneceği günü bekliyor.

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