Binance nedir, güvenli mi?

Binance nedir?
Binance güvenli mi? sorusunu cevaplandırmadan önce ilk olarak Binance nedir diyelim ve bu alan uzak olanların kafasındaki bazı soru işaretlerini giderelim. Binance, kripto para birimlerinin günlük işlem hacmi açısından en büyük kripto para borsasını işleten küresel bir şirkettir. Binance’in 7,7 trilyon dolarlık kripto borsa hacmi bulunuyor. 2022 istatistiklerine göre 30 milyon kişi Binance kullanıyor. Binance'in toplam trafiğinin yüzde 6,57'si Türkiye'den geliyor. Binance Türkiye’nin günlük işlem hacmi ise ortalama 250 milyon dolar seviyesini geçmiş durumda.
Binance Global ile Binance TR veya TrBinance olarak adlandırılan Türkiye’deki iştirak arasındaki temel fark bazı kripto para birimlerinin TrBinance’de yer almıyor oluşudur. TrBinance’in bir diğer farkı da kaldıraçlı işlemlere izin vermemesidir. Dolayısıyla büyük yatırımcılar TrBinance’i daha çok transfer işlemlerinde kullanıyor diyebiliriz.
Binance güvenilir mi?
Binance’in diğer kripto para borsalarına göre daha güvenli olmasının temelinde ise Güvenli Varlık Fonu (Secure Asset Fund for Users, SAFU) yatıyor. Binance, gelecekte yaşanılacak olağanüstü durumlarda kullanıcıları ve fonları korumak için, alınan tüm işlem ücretlerinin yüzde 10’unu SAFU’ya tahsis ediyor. Bu fon ayrı bir soğuk cüzdanda saklanıyor. Binance nedeniyle kullanıcıları tarafından kaybedilen herhangi bir para, 2018'de uygulamaya konulan SAFU tarafından kullanıcıya iade edileceği belirtiliyor.
Ayrıca Binance, iki faktörlü kimlik doğrulama, soğuk cüzdan, beyaz listeye alma ve cihaz kısıtlamaları gibi çeşitli güvenlik özelliklerine sahip. Binance geçmişte yaşadığı bir güvenlik açığından doğan zararı ise kullanıcılarının herhangi bir para kaybetmemesini sağlamak için çalınan para birimini cebinden karşıladı. Bununla birlikte, son 3-4 yıl içinde Binance, platformlarında herhangi bir ek tehlike yaşanmadı. Kripto borsaların en zayıf olduğu konu likidite alanında yaşanıyor. Binance ise hem SAFU hem de net kazancı ile oldukça güçlü bir likit yapısına sahip. Hatırlarsanız FTX’in batışı bir likidite sorunuydu. FTX krizinde dahi diğer borsalar ciddi etkilenirken Binance’te hissedilir ciddi bir etki oluşmamıştı.
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah