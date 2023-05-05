Binance nedir, güvenli mi?

Binance nedir?

Binance güvenli mi? sorusunu cevaplandırmadan önce ilk olarak Binance nedir diyelim ve bu alan uzak olanların kafasındaki bazı soru işaretlerini giderelim. Binance, kripto para birimlerinin günlük işlem hacmi açısından en büyük kripto para borsasını işleten küresel bir şirkettir. Binance’in 7,7 trilyon dolarlık kripto borsa hacmi bulunuyor. 2022 istatistiklerine göre 30 milyon kişi Binance kullanıyor. Binance'in toplam trafiğinin yüzde 6,57'si Türkiye'den geliyor. Binance Türkiye’nin günlük işlem hacmi ise ortalama 250 milyon dolar seviyesini geçmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Binance, 2017 yılında, daha önce yüksek frekanslı alım satım yazılımı geliştirmiş bir geliştirici olan Changpeng Zhao (CZ olarak tanınır) tarafından kuruldu. Binance başlangıçta Çin'de bulunuyordu, ancak Çin hükümeti kripto para ticaretine yönelik düzenlemeler getirmeden kısa bir süre önce genel merkezini Çin'in dışına taşıdı. İlerleyen yıllarda Binance, Türkiye şubesini 2020 Eylül ayında devreye aldı.

Binance, “kullanıcı güvenliği” odaklı çalışmalarıyla örnek oluyor 2 gün önce eklendi

Binance Global ile Binance TR veya TrBinance olarak adlandırılan Türkiye’deki iştirak arasındaki temel fark bazı kripto para birimlerinin TrBinance’de yer almıyor oluşudur. TrBinance’in bir diğer farkı da kaldıraçlı işlemlere izin vermemesidir. Dolayısıyla büyük yatırımcılar TrBinance’i daha çok transfer işlemlerinde kullanıyor diyebiliriz.