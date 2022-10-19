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    Kripto kredi platformu Moola Market’a 10 milyon dolarlık saldırı

    Kripto dünyasında siber saldırılar yaşanmaya devam ediyor. Bu defa kripto kredi odaklı DeFi platformu Moola Market saldırıya uğradı.                              
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    Kripto kredi platformu Moola Market’a 10 milyon dolarlık saldırı Tam Boyutta Gör

    Son dönemde birçok farklı hack olayı ile karşılaşıyoruz. Son olarak DeFi kredi protokolü Moola Market, uğradığı saldırının ardından operasyonlarını duraklattı. Moola Market, üzerinden 10 milyon doların üzerinde token çalındı. Saldırının Mango Markets ile çok benzer olması ise dikkat çekti. 

    Celo ağı üzerinde yer alan lending protokolü Moola Market, yaşadığı piyasa manipülasyonu ile birlikte 10 milyon doların üzerinde saldırıya uğradı. Sistemdeki fiyatlandırma hatasını kullanan saldırgan, Binance kaynaklı 243.000 CELO token’ını kullandı ve karşılığında teminat olarak kullanılmak üzere 1,8 milyon MOO ödünç almak için protokole 60.000 CELO verdi. 

    Saldırıyı Twitter üzerinden duyuran Moola geliştiricileri, saldırının detaylarını kullanıcıları ile paylaştı:

    “Bilinmeyen bir saldırgan, Ubeswap’ta MOO fiyatını manipüle etti ve Moola protokolü tarafından kullanılan MOO TWAP fiyat Oracle’larını etkileyerek saldırıyı gerçekleştirdi”

    Saldırgan büyük miktarda cUSD, cEUR ve MOO’yu teminat olarak kullanan protokolden CELO ödünç aldı. Bunun üzerine fonları çekerek protokolün havuzunu boşalttı. Yaşanan saldırı sırasında platformda işlem durduruldu.

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