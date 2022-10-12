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Kripto dünyasında yaşanan hack saldırılarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Son olarak bu durumun mağdurlarından biri de Solana tabanlı DeFi platformu Mango Markets oldu. Blockchain odaklı siber güvenlik şirket Hacken’e göre saldırgan, ilk önce platforma 5 milyon dolar aktardı.

Saldırgan, Mango spot piyasa fiyatını hareket ettirmeye başladı ve fiyatı 0,91 dolara çıkardı. Ayrıca 483 milyon MNGO’nun değeri de 423 milyon doları gördü. Saldırgan daha sonra 116 milyon dolarlık bir kredi alarak Mango’nun hazinesinde 116,7 milyon dolar eksi bakiye bıraktı.

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Saldırının ardından Mango Markets, mevduatları devre dışı bıraktığını ve üçüncü taraf fonlarının dondurulması için adımlar attığını söyledi.

Ayrıca belirtmek gerekirse yaşanan saldırı sonrası yerel token MANGO yüzde 50’ün üzerinde değer kaybetti.

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DeFi platformu Mango, 100 milyon dolarlık hack saldırısına uğradı