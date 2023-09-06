Kritik anlarda hayat kurtarır: Xiaomi Taşınabilir Hava Pompası inceleme

Bu videoda araba lastiği şişirebilen Xiaomi Mi Taşınabilir Şarjlı Kompresörü 1S’i inceliyoruz. Xiaomi şarjlı taşınabilir hava pompası hakkında tüm merak edilenler bu videoda.

Lastiğinizin havası indiğinde lastiği hızlıca şişirebilecek pompaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Lastiğinizin havası sürekli azalıyor ve sık sık benzinliğe uğrayıp lastik şişirmeniz gerekiyor olabilir. Xiaomi Mijia Akıllı Taşınabilir Hava Pompası 1S, kritik zamanlarda hayat kurtarıcı bir cihaz olarak hep yanınızda olacak. Xiaomi hava pompası, yüksek performansı ve uzun pil ömrü ile dikkat çekiyor.

Xiaomi’nin elektrikli hava pompasında beş farklı mod bulunuyor: Otomobil, motosiklet, bisiklet, top ve manuel mod. Bu modlar varsayılan basınç değerleri ile geliyor. Manuel modda dilediğiniz basınç ayarını seçebiliyorsunuz. Modlarda yaptığınız değişiklikler cihazın hafızasına kaydediliyor.

Basınç şiddetini bar veya PSI türünde ayarlayabiliyoruz. 150 psi veya 10,3 bara kadar basınç şiddeti seçilebiliyor.

Xiaomi şarjlı hava pompası nasıl kullanılır?

Cihazı kullanmak oldukça kolay ve pratik. Modlar arasında geçiş yapmak, basınç seviyesini ayarlamak ve şişirmeyi başlatmak çok kolay. Pompanın ucunu siboba bağladığınızda lastiğin mevcut basınç miktarını gösteriyor. Ortadaki tuşa bir kere basarak şişirme işlemini başlatıyoruz. Seçtiğiniz PSI veya bar şiddetine ulaştığında şişirmeyi otomatik olarak durduruyor.

Ne kadar sürede şişiriyor?

Tamamen havası inmiş bir otomobil lastiğini Xiaomi Mijia Mini Şarjlı Hava Kompresörü ile şişirmek 8-10 dakika sürüyor. Motosiklet lastiğini 3 dakikada, futbol topunu ise 43 saniyede şişiriyor. Tam şarj ile iki adet otomobil lastiğini sıfırdan şişirebiliyor.

Bataryalı olduğu için çakmaklığa veya elektriğe bağlamak gerekmiyor. Bu nedenle motosiklet, bisiklet veya scooter lastiklerini şişirmek için de tercih edebilirsiniz.

Kutunun içerisinden taşıma kesesi, topları şişirebileceğiniz iğne adaptörü, bisiklet lastiği için presta valf adaptörü ve USB-C kablo çıkıyor. Cihazı şarj etmek için USB şarj adaptörü, çakmaklık şarj cihazı veya powerbank kullanabilirsiniz. Yaklaşık 3 saatte tamamen şarj oluyor.

Xiaomi Mi Akıllı Taşınabilir Hava Pompası, 1 PSI hassasiyetle çalışıyor. Piyasadaki diğer taşınabilir hava pompalarına göre hassasiyet, şişirme performansı ve batarya performansı açısından üstünlük sağlıyor.

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