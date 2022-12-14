Kulak içi kulaklık alırken nelere dikkat edilmeli? 4 farklı kulaklık önerisi!

Bu videomuzda Bluetooth'lu kulak içi kulaklık alırken biz nelere dikkat ediyoruz, siz nelere dikkat etmelisiniz sorularını yanıtlamaya çalışıyoruz. Ayrıca 4 farklı kulaklık da öneriyoruz.

Kulaklıklar artık hayatımızın vazgeçilmez noktasında diyebiliriz. Öncesinde direkt telefon kutusunun içinden çıkan kulaklıkları kullanırken artık bluetooth'lu kulaklıkların çıkmasıyla kullanıcılar direkt olarak ekstra bir kulaklık satın alma durumuna geçiyor. Biz de bu videomuzda kulak içi kulaklık alırken nelere dikkat ettiğimizi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ayrıca sizler için 4 farklı kulak içi kulaklık da tavsiye ediyoruz. Tavsiye ettiğimiz kulaklıkların linkini aşağıda bulabilirsiniz.

EarFun Free Pro True Wireless Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

Urbanears, Luma TWS

Jabra Elite 3 Kulak içi Kablosuz Bluetooth Kulaklık

EarFun Air True Wireless Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

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