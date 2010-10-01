Kullanıcıların telefon tercihinde başa baş çekişme; iOS mi yoksa Android mi ?

Teknoloji dünyasının en önemli pazarlarından birini oluşturan akıllı telefonlar arasındaki rekabet her an, durmaksızın, devam ediyor. Ülkemizde Galaxy S'in satışa sunulmasıyla birlikte Android'e artan ilgi ve iPhone 4'ün satışında mağazalarda oluşan kuyruklar, cihazın bulunanaması ülkemizde bile akıllı telefonlar arasındaki yarışı gözler önüne koyuyor.
Peki kullanıcılar akıllı telefonlar için hangi platformlara yönelmeyi düşünüyor ? Bu sorumuza cevap endüstrinin bağımsız araştırma kuruluşlarından ChangeWave'den geldi. Şirketin yayınladığı son rapor, Android'e artan ilgiyi gözler önüne koyarken; iPhone 4'le birlikte iOS'e olan ilginin azaldığını gösteriyor.
iPhone 4'ün satışa sunulmasına kısa bir süre kala yapılan Haziran araştırmasında kullanıcıların %50'si akıllı telefon olarak iPhone'u tercih ederken, Android'li akıllı telefonları tercih edenlerin oranıysa %30'du. Geçen 3 aylık süreçte yaşananlar (Android'li üst sınıf telefonların tanıtılması, iPhone 4'de ortaya çıkan "Antenna-gate" sorunu) ise Haziran ayındaki % 20'lik farkın neredeyse tamamen kapanmasını sağlamış. Eylül araştırmasına göre, akıllı telefon almayı planlayan kullanıcıların %38'i iPhone'u tercih ederken, Android'i tercih edenlerin oranıysa %30'dan %37'e yükselmiş durumda. Diğer platformlara baktığımızdaysa kullanıcıların %6'sının RIM'e yöneldiğini görülürken, Windows Mobile 7'nin kullanıcılarla buluşmasına kısa bir süre kalmasına rağmen kullanıcıların bu platforma gösterdikleri ilginin %2'den %1'e indiği gözlerden kaçmıyor.
Araştırmanın diğer bir sonucuysa memnuniyet durumuyla ilgili. Pay olarak iPhone'a olan ilginin azalmasına rağmen, mevcut kullanıcılar arasında en çok memnun olanların iOS kullanıcıları olduğu gözlemleniyor. Oranlara değinmek gerekirse; iOS kullanıcılarının %74'ü akıllı telefonlarından oldukça memnun iken; Android'de bu oran %65'e, Palm OS/Web OS'de %32'e, Blackberry OS'de %31'e, Windows Mobile'daysa %24'e geriliyor.
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google tek sürümde toplamaya çalışıyor ,üreticiler ise kendilerine özel sürüm istiyorlar ,sorunda burda oluşuyor...
ama yinede takdir ediyorum androidi inanilmaz hizli gelisti umarim dahada gelisip pazara rekabet ve daha fazla beklenti kazandirir..
android zaten başlı başına bela işyerinden samsung galaxy tab verdiler
ipad ve samsung galaxy tableti kıyaslıyodum samsung galaxy tab facebookta bile ecel terleri döküyo! sözde android sistem 2.2 froyomuymuş neymiş
google severim seni ama android çok yavaş yada üreticiler sistemi kaldıracak işlemci ile satmıyor telefonları tabletleri ios her zaman çok hızlıdır çünki çipler ile tam uyumlu çalışır ama android için bunu söyleyemem
Söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Google'ın bu işe attığını duymuştum.
Yok onun programı çok, ötekinin kasılması var, ötekinin görüntüsü iyi, berikinin donanımı kötü.
Zevkler ve renkler tartışılmaz diye birşey duymadınız mı siz? Hadi onu da geçtim herkesin bütçesi farklı adamın iphone a parası yetmez ama onun yapabildiği şeyleri yapabilen başka bir telefon ister gider android tabanlı cebine uygun bir cihaz tercih eder.
Kullandığınız cihazlar telefon, ha akıllı ha akılsız. Hangi telefon kimin için ne kadar işini görüyorsa ve o işi görmesi için verdiği fiyat ne kadar düşükse, o cihaz o kişi için idealdir.
Aşın bazı şeyleri artık!
Iyi misin?