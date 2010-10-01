Kullanıcıların telefon tercihinde başa baş çekişme; iOS mi yoksa Android mi ?

Teknoloji dünyasının en önemli pazarlarından birini oluşturan akıllı telefonlar arasındaki rekabet her an, durmaksızın, devam ediyor. Ülkemizde Galaxy S'in satışa sunulmasıyla birlikte Android'e artan ilgi ve iPhone 4'ün satışında mağazalarda oluşan kuyruklar, cihazın bulunanaması ülkemizde bile akıllı telefonlar arasındaki yarışı gözler önüne koyuyor.

Peki kullanıcılar akıllı telefonlar için hangi platformlara yönelmeyi düşünüyor ? Bu sorumuza cevap endüstrinin bağımsız araştırma kuruluşlarından ChangeWave'den geldi. Şirketin yayınladığı son rapor, Android'e artan ilgiyi gözler önüne koyarken; iPhone 4'le birlikte iOS'e olan ilginin azaldığını gösteriyor.

iPhone 4'ün satışa sunulmasına kısa bir süre kala yapılan Haziran araştırmasında kullanıcıların %50'si akıllı telefon olarak iPhone'u tercih ederken, Android'li akıllı telefonları tercih edenlerin oranıysa %30'du. Geçen 3 aylık süreçte yaşananlar (Android'li üst sınıf telefonların tanıtılması, iPhone 4'de ortaya çıkan "Antenna-gate" sorunu) ise Haziran ayındaki % 20'lik farkın neredeyse tamamen kapanmasını sağlamış. Eylül araştırmasına göre, akıllı telefon almayı planlayan kullanıcıların %38'i iPhone'u tercih ederken, Android'i tercih edenlerin oranıysa %30'dan %37'e yükselmiş durumda. Diğer platformlara baktığımızdaysa kullanıcıların %6'sının RIM'e yöneldiğini görülürken, Windows Mobile 7'nin kullanıcılarla buluşmasına kısa bir süre kalmasına rağmen kullanıcıların bu platforma gösterdikleri ilginin %2'den %1'e indiği gözlerden kaçmıyor.

Araştırmanın diğer bir sonucuysa memnuniyet durumuyla ilgili. Pay olarak iPhone'a olan ilginin azalmasına rağmen, mevcut kullanıcılar arasında en çok memnun olanların iOS kullanıcıları olduğu gözlemleniyor. Oranlara değinmek gerekirse; iOS kullanıcılarının %74'ü akıllı telefonlarından oldukça memnun iken; Android'de bu oran %65'e, Palm OS/Web OS'de %32'e, Blackberry OS'de %31'e, Windows Mobile'daysa %24'e geriliyor.