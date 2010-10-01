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Kullanıcıların telefon tercihinde başa baş çekişme; iOS mi yoksa Android mi ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
38,4b
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasının en önemli pazarlarından birini oluşturan akıllı telefonlar arasındaki rekabet her an, durmaksızın, devam ediyor. Ülkemizde Galaxy S'in satışa sunulmasıyla birlikte Android'e artan ilgi ve iPhone 4'ün satışında mağazalarda oluşan kuyruklar, cihazın bulunanaması ülkemizde bile akıllı telefonlar arasındaki yarışı gözler önüne koyuyor.

Peki kullanıcılar akıllı telefonlar için hangi platformlara yönelmeyi düşünüyor ? Bu sorumuza cevap endüstrinin bağımsız araştırma kuruluşlarından ChangeWave'den geldi. Şirketin yayınladığı son rapor, Android'e artan ilgiyi gözler önüne koyarken; iPhone 4'le birlikte iOS'e olan ilginin azaldığını gösteriyor.

Kullanıcıların telefon tercihinde başa baş çekişme; iOS mi yoksa Android mi ?
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iPhone 4'ün satışa sunulmasına kısa bir süre kala yapılan Haziran araştırmasında kullanıcıların %50'si akıllı telefon olarak iPhone'u tercih ederken, Android'li akıllı telefonları tercih edenlerin oranıysa %30'du. Geçen 3 aylık süreçte yaşananlar (Android'li üst sınıf telefonların tanıtılması, iPhone 4'de ortaya çıkan "Antenna-gate" sorunu) ise Haziran ayındaki % 20'lik farkın neredeyse tamamen kapanmasını sağlamış. Eylül araştırmasına göre, akıllı telefon almayı planlayan kullanıcıların %38'i iPhone'u tercih ederken, Android'i tercih edenlerin oranıysa %30'dan %37'e yükselmiş durumda. Diğer platformlara baktığımızdaysa kullanıcıların %6'sının RIM'e yöneldiğini görülürken, Windows Mobile 7'nin kullanıcılarla buluşmasına kısa bir süre kalmasına rağmen kullanıcıların bu platforma gösterdikleri ilginin %2'den %1'e indiği gözlerden kaçmıyor.

Kullanıcıların telefon tercihinde başa baş çekişme; iOS mi yoksa Android mi ?
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Araştırmanın diğer bir sonucuysa memnuniyet durumuyla ilgili. Pay olarak iPhone'a olan ilginin azalmasına rağmen, mevcut kullanıcılar arasında en çok memnun olanların iOS kullanıcıları olduğu gözlemleniyor. Oranlara değinmek gerekirse; iOS kullanıcılarının %74'ü akıllı telefonlarından oldukça memnun iken; Android'de bu oran %65'e, Palm OS/Web OS'de %32'e, Blackberry OS'de %31'e, Windows Mobile'daysa %24'e geriliyor.


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mooderator 7 yıl
Her ikisinide uzun zaman kullanan birisi olarak Android platformunu sonuna kadar destekliyorum umarım çok daha hızlı ve sağlam gelişir,kalitesini ispatlar...ama android gerçekten kullanışlı bir sistem olana kadar iOS kullanmaya devam edeceğim...iOS kesinlikle yolda bırakmayan ,tarzı olan bir sistem....
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DH Misafiri 7 yıl
iOS'deki multitasking ile Android'in multitaskingini nasıl bir tutarsınız? iOS'de bulunan şey tam olarak multitasking değildir fakat Android'de bulunan gerçek multitaskingtir.
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teramit 8 yıl
grafiker
2011 de android i tek çatı altında toplamaları lazım büyük bir ihtimallede olacak ozaman bu başarı bence daha fazla artacaktır....

google tek sürümde toplamaya çalışıyor ,üreticiler ise kendilerine özel sürüm istiyorlar ,sorunda burda oluşuyor...
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bcans 8 yıl
ben ice cream sandwichten çok umutluyum şu an nexus s kullanıorum ve inanın satıp iphone almamam için tek neden ice cream sandwich in gelecek olması ama oda beklediğim gibi olmazsa android den bi cacık olmaz dicem ve bi daha yüzüne bakmicam.abuk subuk hatalar verio telefon fotoraf çekiorum veya netten wallpaper olarak indiriorum ve galeriden kendi kendine kayboluo.kardeşim iphone 4 kullanıo maskarası oldum nexus u alırken bi ton savunmuştum android i ama s..çtı batırdı




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panelci 8 yıl
Bir çok Samsung çalisani arkadasimda I phone olmasi benide androidden vazgeçiren ilk sebep olmustu.Entersan bi durum ve Ben bunu herkesin akpye oy vermedim diyip %50 oyla iktidar olmasina benzetiyorum herkesin dilinde IPhone'da flash yok,SMS raporu yok,sarki atmak bela video atmak iskence gibi sikayetler var fakat apple %60la gene lider ve herkes icten ice iPhone 5i bekliyor
ama yinede takdir ediyorum androidi inanilmaz hizli gelisti umarim dahada gelisip pazara rekabet ve daha fazla beklenti kazandirir..
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kUrAl40 8 yıl
bence İOS götürür android bana çok itici geliyor
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JohnLord 8 yıl
nedir herkesteki bubu iOS düşmanlığı ? hayırdır paranız yetmiyor diye ulaşamadığınız dala basıyosunuz küfürü ? hayatınızda kaç kere iphone kullandınız ? yok flashmış yok oymşu buymuş arkadaşım her site belli başlı siteler html 5 destekliyo iphone tarayıcısıda kendini ayarlıyo ve flash içerikler html 5 olarak görüyo sorun olmuyo ee tuttup ferre izlicek kişilere yapcak bişey yok bilgisayarları var :P
android zaten başlı başına bela işyerinden samsung galaxy tab verdiler
ipad ve samsung galaxy tableti kıyaslıyodum samsung galaxy tab facebookta bile ecel terleri döküyo! sözde android sistem 2.2 froyomuymuş neymiş
google severim seni ama android çok yavaş yada üreticiler sistemi kaldıracak işlemci ile satmıyor telefonları tabletleri ios her zaman çok hızlıdır çünki çipler ile tam uyumlu çalışır ama android için bunu söyleyemem
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boox 8 yıl
grafiker
2011 de android i tek çatı altında toplamaları lazım büyük bir ihtimallede olacak ozaman bu başarı bence daha fazla artacaktır....

Söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Google'ın bu işe attığını duymuştum.
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Yilsev 8 yıl
Neden herkes kendi fikrini ve tercihini diğer insanlara empoze etme gereksinimi hisseder ki.
Yok onun programı çok, ötekinin kasılması var, ötekinin görüntüsü iyi, berikinin donanımı kötü.
Zevkler ve renkler tartışılmaz diye birşey duymadınız mı siz? Hadi onu da geçtim herkesin bütçesi farklı adamın iphone a parası yetmez ama onun yapabildiği şeyleri yapabilen başka bir telefon ister gider android tabanlı cebine uygun bir cihaz tercih eder.
Kullandığınız cihazlar telefon, ha akıllı ha akılsız. Hangi telefon kimin için ne kadar işini görüyorsa ve o işi görmesi için verdiği fiyat ne kadar düşükse, o cihaz o kişi için idealdir.
Aşın bazı şeyleri artık!
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Miller57 8 yıl
Telefon dünyasındaki gelişmeleri takip ettiğim kadar okulda derslerimi takip etseydim şimdi üniversitede profesördüm...
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Nz9 9 yıl
uzun yorumları okumaktan nefret eden bırı olarak dırek soruyorum sızce hangısı ?
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Inalough 9 yıl

walem

uzun yorumları okumaktan nefret eden bırı olarak dırek soruyorum sızce hangısı ?

Iyi misin?
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