Küresel Ekonomik Kriz: TSMC son çeyrek beklentilerini aşağı çekti

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Fabrikasız yarıiletken firmaları adına hacimli üretim yapan ve alanında sektörün en büyüklerinden biri olan TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) devam etmekte olan küresel ekonomik kriz ile oluşan tablo ve devam eden durgunluğa paralel olarak son çeyrek tahminlerinde düzenlemeye giderek beklentilerini bir miktar aşağı çekti.

Elimize ulaşan bilgilere göre Ekim-Kasım-Aralık aylarından oluşan yılın dördüncü ve son çeyreğinde 1.88 ile 1.94 milyar dolar arası gelir elde edeceğini belirtiyor. Firmanın daha önce açıklanan beklenti rakamlarında son çeykrek için 2.04 ile 2.12 milyar doları arası gelir elde edilmesi bekleniyordu. Tabii gelirlerlerdeki düzenlemeyle birlikte kâr marjinda da değişiklik olacak.

TSMC'nin son çeyrek kâr marjının %30 ile %32, operasyonel kâr marjının ise %17 ile %19 arasında olacağı ifade edilirken her iki marjda da %4'lük düşüş yaşanacağı bildirilmekte.