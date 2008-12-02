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Küresel Ekonomik Kriz: TSMC son çeyrek beklentilerini aşağı çekti

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Küresel Ekonomik Kriz: TSMC son çeyrek beklentilerini aşağı çekti
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Fabrikasız yarıiletken firmaları adına hacimli üretim yapan ve alanında sektörün en büyüklerinden biri olan TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) devam etmekte olan küresel ekonomik kriz ile oluşan tablo ve devam eden durgunluğa paralel olarak son çeyrek tahminlerinde düzenlemeye giderek beklentilerini bir miktar aşağı çekti.

Elimize ulaşan bilgilere göre Ekim-Kasım-Aralık aylarından oluşan yılın dördüncü ve son çeyreğinde 1.88 ile 1.94 milyar dolar arası gelir elde edeceğini belirtiyor. Firmanın daha önce açıklanan beklenti rakamlarında son çeykrek için 2.04 ile 2.12 milyar doları arası gelir elde edilmesi bekleniyordu. Tabii gelirlerlerdeki düzenlemeyle birlikte kâr marjinda da değişiklik olacak.

TSMC'nin son çeyrek kâr marjının %30 ile %32, operasyonel kâr marjının ise %17 ile %19 arasında olacağı ifade edilirken her iki marjda da %4'lük düşüş yaşanacağı bildirilmekte.


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artenis 11 yıl
TSMC boyle diyor.
TSMF hamdolsun kriz yok.
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Z-DGİ 11 yıl

Orjinalden alıntı: artenis

TSMC boyle diyor.
TSMF hamdolsun kriz yok.



Nerden aklına geldi hocam D:

Haber için teşekkürler.
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bigdede 11 yıl
güzel
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