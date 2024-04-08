TSMC, çip üretimi için ABD’den 6,6 milyar dolar aldı

Tam Boyutta Gör ABD, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. veya bilindik adıyla TSMC’ye 6,6 milyar dolar hibe ve 5 milyar dolar kadar kredi vereceğini açıkladı. Taraflar arası yapılan ön anlaşma kapsamında dünyanın en büyük yonga üreticisi TSMC, ABD'nin Arizona eyaletinde toplamda üç üretim tesisi inşa edecek.

ABD, bu fon desteğini “CHIPS and Science Act” yasası kapsamında yapıyor. Yasa, ABD’de yarı iletkenlerin araştırma ve üretimini artırmak için yaklaşık 280 milyar dolarlık yeni finansman sağlıyor. Bu tutarın 52.7 milyar doları ise sübvansiyon ve hibe olarak veriliyor, doğrudan verilecek hibe ise 39 milyar dolar.

TSMC'nin ABD'ye toplam yatırımı 65 milyar dolar oldu

Tam Boyutta Gör TSMC, aldığı 6.6 milyar dolarlık doğrudan desteği eyalette 2025 ve 2028'de üretime başlaması beklenen iki tesise ekleyeceği üçüncü bir fabrika ile taçlandıracak. Ön anlaşmaya göre TSMC, 5 milyar dolarlık kredi imkanına ve ek olarak sermaye harcamalarının yüzde 25'ine kadar yatırım vergisi kredisi talep etme hakkına sahip olacak. Apple’ın ürünlerinde ve Nvidia gibi teknoloji devlerine üretim yapan TSMC’nin toplam yatırımı ise 65 milyar dolar olacak. TSMC’nin bu yatırımı, ABD tarihinde tamamen yeni bir projeye yapılan en büyük doğrudan yabancı yatırım olarak tarihe geçti.

Tam Boyutta Gör TSMC'nin üçüncü üretim tesisi ya da fabrikası, yeni nesil 2 nanometre süreç teknolojisine dayanacak ve 2030’dan önce faaliyete geçecek. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, 2nm çiplerin yapay zeka gibi gelişmekte olan teknolojilerin yanı sıra ordu için de gerekli olduğunu söylüyor. Ancak bu yatırım planları TSMC’yi ABD’ye taşımıyor. TSMC, 2025 veya gecikme olursa 2026’ya kadar 2nm çipleri anavatanı Tayvan’da üretmeyi planlıyor.

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TSMC, ABD’de kuracağı ilk tesiste 4nm çip üretimi gerçekleştirecek. İkinci tesiste ise 3nm üretim gerçekleştirilecek ancak bu tesiste 2028’e kadar da 2nm’ye geçiş yapılması planlanıyor. Son olarak üçüncü tesis ise sadece 2nm ve daha gelişmiş süreç teknolojilerinde üretim yapacak. TSMC’nin gelişmiş üretim süreçlerini ABD’de üretmeye başlaması Nvidia, AMD ve Apple gibi şirketlerin tedarik zincirlerini daha kolay oluşturmasını sağlayacak.

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TSMC, çip üretimi için ABD’den 6,6 milyar dolar aldı