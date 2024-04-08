Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TSMC, çip üretimi için ABD’den 6,6 milyar dolar aldı

    ABD, dünyanın en büyük yonga üreticisi TSMC’ye 6,6 milyar dolar hibe vererek ülkedeki çip üretim kapasitesini artırmasına destek oldu. TSMC ise ABD’de üç tesis inşa etmiş olacak.
    TSMC, çip üretimi için ABD’den 6,6 milyar dolar aldı Tam Boyutta Gör
    ABD, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. veya bilindik adıyla TSMC’ye 6,6 milyar dolar hibe ve 5 milyar dolar kadar kredi vereceğini açıkladı. Taraflar arası yapılan ön anlaşma kapsamında dünyanın en büyük yonga üreticisi TSMC, ABD'nin Arizona eyaletinde toplamda üç üretim tesisi inşa edecek.

    ABD, bu fon desteğini “CHIPS and Science Act” yasası kapsamında yapıyor. Yasa, ABD’de yarı iletkenlerin araştırma ve üretimini artırmak için yaklaşık 280 milyar dolarlık yeni finansman sağlıyor. Bu tutarın 52.7 milyar doları ise sübvansiyon ve hibe olarak veriliyor, doğrudan verilecek hibe ise 39 milyar dolar.

    TSMC'nin ABD'ye toplam yatırımı 65 milyar dolar oldu

    TSMC, çip üretimi için ABD’den 6,6 milyar dolar aldı Tam Boyutta Gör
    TSMC, aldığı 6.6 milyar dolarlık doğrudan desteği eyalette 2025 ve 2028'de üretime başlaması beklenen iki tesise ekleyeceği üçüncü bir fabrika ile taçlandıracak. Ön anlaşmaya göre TSMC, 5 milyar dolarlık kredi imkanına ve ek olarak sermaye harcamalarının yüzde 25'ine kadar yatırım vergisi kredisi talep etme hakkına sahip olacak. Apple’ın ürünlerinde ve Nvidia gibi teknoloji devlerine üretim yapan TSMC’nin toplam yatırımı ise 65 milyar dolar olacak. TSMC’nin bu yatırımı, ABD tarihinde tamamen yeni bir projeye yapılan en büyük doğrudan yabancı yatırım olarak tarihe geçti.
    TSMC, çip üretimi için ABD’den 6,6 milyar dolar aldı Tam Boyutta Gör
    TSMC'nin üçüncü üretim tesisi ya da fabrikası, yeni nesil 2 nanometre süreç teknolojisine dayanacak ve 2030’dan önce faaliyete geçecek. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, 2nm çiplerin yapay zeka gibi gelişmekte olan teknolojilerin yanı sıra ordu için de gerekli olduğunu söylüyor. Ancak bu yatırım planları TSMC’yi ABD’ye taşımıyor. TSMC, 2025 veya gecikme olursa 2026’ya kadar 2nm çipleri anavatanı Tayvan’da üretmeyi planlıyor.

    TSMC, ABD’de kuracağı ilk tesiste 4nm çip üretimi gerçekleştirecek. İkinci tesiste ise 3nm üretim gerçekleştirilecek ancak bu tesiste 2028’e kadar da 2nm’ye geçiş yapılması planlanıyor. Son olarak üçüncü tesis ise sadece 2nm ve daha gelişmiş süreç teknolojilerinde üretim yapacak. TSMC’nin gelişmiş üretim süreçlerini ABD’de üretmeye başlaması Nvidia, AMD ve Apple gibi şirketlerin tedarik zincirlerini daha kolay oluşturmasını sağlayacak.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/04/08/tsmc-to-step-up-u-s-production/ https://www.bnnbloomberg.ca/tsmc-gets-11-6-billion-in-us-grants-loans-for-three-chip-fabs-1.2056256
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kuyumcuda çalışmak zor mu fiat linea 1.3 multijet yağ eksiltme sorunu dolap uygulama kurallarına aykırı davranışlarından dolayı üyelik oluşturamıyorsun dili bozulan pimapen kapı nasıl açılır zayıfım sigarayı bıraktım kilo alırmıyım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite
    Reeder P13 Blue Max Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 15”
    Dell Inspiron 15”
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız