TSMC, çip üretimi için ABD’den 6,6 milyar dolar aldı

ABD, bu fon desteğini “CHIPS and Science Act” yasası kapsamında yapıyor. Yasa, ABD’de yarı iletkenlerin araştırma ve üretimini artırmak için yaklaşık 280 milyar dolarlık yeni finansman sağlıyor. Bu tutarın 52.7 milyar doları ise sübvansiyon ve hibe olarak veriliyor, doğrudan verilecek hibe ise 39 milyar dolar.
TSMC'nin ABD'ye toplam yatırımı 65 milyar dolar oldu
TSMC, ABD’de kuracağı ilk tesiste 4nm çip üretimi gerçekleştirecek. İkinci tesiste ise 3nm üretim gerçekleştirilecek ancak bu tesiste 2028’e kadar da 2nm’ye geçiş yapılması planlanıyor. Son olarak üçüncü tesis ise sadece 2nm ve daha gelişmiş süreç teknolojilerinde üretim yapacak. TSMC’nin gelişmiş üretim süreçlerini ABD’de üretmeye başlaması Nvidia, AMD ve Apple gibi şirketlerin tedarik zincirlerini daha kolay oluşturmasını sağlayacak.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...