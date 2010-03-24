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Kyocera'dan Android tabanlı akıllı telefon: Zio M6000

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kyocera'dan Android tabanlı akıllı telefon: Zio M6000
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Ülkemizde daha çok yazıcı ve fotokopi cihazlarıyla tanınan Japonya merkezli elektronik devi Kyocera, akıllı telefon pazarına Android tabanlı yeni bir modelle dönüyor. Firmanın Zio M6000 olarak isimlendirdiği, 116 x 58.6 x 12.2 mm boyutlarındaki akıllı telefon, 3.5-inç büyüklüğünde WVGA dokunmatik ekrana sahip. CDMA2000 1xEV-DO rev. A, WiFi ve Bluetooth gibi teknolojilere destek sunan yeni telefon, ultra-sezgisel ara birimi ve alt-orta kısma konumlandırılan joystick butonuyla gelişmiş kullanıcı deneyimi vaad ediyor. 3.2MP çözünürlüğünde kameraya, 256MB dahili bellek kapasitesine ve microSDHC kart slotuna sahip olan telefonda akselometre de bulunuyor. 6 saate kadar konuşma süresi sunan Zio M6000, Android tabanlı telefonlar arasındaki en yeni çözümlerden birisi olacak.

Kyocera'nın ikinci çeyrekte satışa sunmayı planladığı Zio M6000'nin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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udede 9 yıl
helal olsun valla bu kyocera'yı son zamanlarda çok görmeye başladım.!! yenilenebilir enerji sektöründe en iyi şirket diye duydum!!
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sahafiec 9 yıl
...
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TELESCOPE 9 yıl
evet tasarım ve teknik özellikleri ile göz dolduruyor
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