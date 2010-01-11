Lamborghini, Bugatti ve diğerleri... Volkswagen grubu Tegra platformu için Nvidia'nın yeni müşterisi

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Nvidia Tegra kullanan Lamborghini modelleri 2012'de yollara çıkabilir.

Tegra 2 platformunu CES 2010 fuarında lanse eden Nvidia, otomobil endüstrisinin en büyük çip sağlayıcısı olma hedefiyle iş birliklerine yenilerini ekliyor. Araç içi bilgi-eğlence sistemleri için Audi ile ortak çalışan ve Alman firmanın süper-lüks segmentteki A8 modelinde Tegra platformunun kullanılacağını daha önce doğrulayan Nvidia, tek üreticinin Audi olmadığını, yeni isimlerin yolda olduğunu belirtti.

Gelen bilgilere göre Nvidia, başta konum belirleme, ses ve görüntü sistemleri olmak üzere araç içerisindeki yolcu eğlence ve şoför bilgilendirme sistemlerinin tamamını Tegra platformunda bir araya getirmeyi hedefliyor. Otomobil endüstrisinin, yüksek potansiyelli pazar olarak öncelikleri arasına alan Nvidia'nın bu konudaki en büyük müşterisi dünya otomobil devlerinden Volkswagen olacak gibi görünüyor.

2012 ile birlikte Audi'nin tüm modellerinde Tegra platformunun kullanılacağını açıklayan Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, gruba bağlı Seat, Skoda, Lamborghini ve Bentley gibi markalarda da Tegra platformunun kullanılabileceğini belirtti. Milyonlarca adet araba satan Volkswagen grubu Nvidia Tegra platformuyla gelişmiş bilgi-eğlence sistemleri sunmayı planlarken, pazarın tek oyuncusu ise Nvidia olmayacak.

Eylül ayında düzenlediği IDF etkinliğinde Intel de otomobil pazarıyla yakından ilgilendiğini açıklamış ve Atom platformunun kullanıldığı araç içi uygulamalar için çalışmalara başlandığını açıklamıştı.

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Nvidia, Tegra platformuyla Volkswagen grubuna bağlı üst seviye otomobillerin araç içi bilgi-eğlence sistmelerine güç verebilir.