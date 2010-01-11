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Lamborghini, Bugatti ve diğerleri... Volkswagen grubu Tegra platformu için Nvidia'nın yeni müşterisi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lamborghini, Bugatti ve diğerleri... Volkswagen grubu Tegra platformu için Nvidia'nın yeni müşterisi
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Nvidia Tegra kullanan Lamborghini modelleri 2012'de yollara çıkabilir.

Tegra 2 platformunu CES 2010 fuarında lanse eden Nvidia, otomobil endüstrisinin en büyük çip sağlayıcısı olma hedefiyle iş birliklerine yenilerini ekliyor. Araç içi bilgi-eğlence sistemleri için Audi ile ortak çalışan ve Alman firmanın süper-lüks segmentteki A8 modelinde Tegra platformunun kullanılacağını daha önce doğrulayan Nvidia, tek üreticinin Audi olmadığını, yeni isimlerin yolda olduğunu belirtti.

Gelen bilgilere göre Nvidia, başta konum belirleme, ses ve görüntü sistemleri olmak üzere araç içerisindeki yolcu eğlence ve şoför bilgilendirme sistemlerinin tamamını Tegra platformunda bir araya getirmeyi hedefliyor. Otomobil endüstrisinin, yüksek potansiyelli pazar olarak öncelikleri arasına alan Nvidia'nın bu konudaki en büyük müşterisi dünya otomobil devlerinden Volkswagen olacak gibi görünüyor.

2012 ile birlikte Audi'nin tüm modellerinde Tegra platformunun kullanılacağını açıklayan Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, gruba bağlı Seat, Skoda, Lamborghini ve Bentley gibi markalarda da Tegra platformunun kullanılabileceğini belirtti. Milyonlarca adet araba satan Volkswagen grubu Nvidia Tegra platformuyla gelişmiş bilgi-eğlence sistemleri sunmayı planlarken, pazarın tek oyuncusu ise Nvidia olmayacak.

Eylül ayında düzenlediği IDF etkinliğinde Intel de otomobil pazarıyla yakından ilgilendiğini açıklamış ve Atom platformunun kullanıldığı araç içi uygulamalar için çalışmalara başlandığını açıklamıştı.

Lamborghini, Bugatti ve diğerleri... Volkswagen grubu Tegra platformu için Nvidia'nın yeni müşterisi
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Nvidia, Tegra platformuyla Volkswagen grubuna bağlı üst seviye otomobillerin araç içi bilgi-eğlence sistmelerine güç verebilir.


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talh4wk 9 yıl
zaten hep nvidia :S
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salieri38 9 yıl
10 yıl içerisinde bütün pc yazılım/donanım ve akıllı telefon üreticilerini araba sektöründe göreceğimizden hiç şüphem yok ..
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Mertcan. 9 yıl
Nvidia ATI'ın directX 11 ile yarattığı tahribatı engellemeye çalışırken pazar payını kazanmak için çabalıyor ama bence pek de başarılı olamayabilir , sanki lider olduğunu herkese inandırma çabasında olduğundan dolayı direkt Lamborghini ile anlaşmaya gitmiş ama bekleneni veremezse zaten bu otomobil firmalarının Nvidia ile işi olmaz bir daha.Yani biraz düşünüp hareket etmeli , fikirler iyi güzel de bir de uygulaması var demek istiyorum.
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MÇKR_06 9 yıl
arabalara bak bee
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alpkopat 9 yıl
Lamborghini ye hiç tigra yakışırmı quad core den aşağısı kurtarmaz:D
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Momo-Oz 9 yıl
Off bu lamborghiniye hastayım yaa :D
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buraoca2 9 yıl
@annihilator
Hocam haklısında; yinede büyük bir pazar oluşturabilir bana göre. İleri de birçok araca Tegra girmeye başlayınca; işler çok daha farklı bir boyuta ulaşabilir. Bekleyip görmek lazım...
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dellino 9 yıl

buraoca2

@annihilator

Hocam haklısında; yinede büyük bir pazar oluşturabilir bana göre. İleri de birçok araca Tegra girmeye başlayınca; işler çok daha farklı bir boyuta ulaşabilir. Bekleyip görmek lazım...


Sadece ultra lüx ve lüx sınıfında kulanılacak olması kötü.
Kaç paralık malzeme ki orta ve düşük segmentlere koymazlar?
Gerçi ESP için 4 Bin lira isteyen otomotiv firmaları. Eğlence sistemi için ne paralar ister kim bilir.
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tuzunoglu 9 yıl
araba budur ya müthiş ötesi..
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Statistik 9 yıl
bu güzel araba markalarının isimleri nvidiayıla kirlenmesi çok kötü oldu
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yc#1 9 yıl
Acaba bunları da hızaşırtabilir miyiz ?
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husNUKE 9 yıl
bu arabaların direksiyonlarına dokunmak, tegra 2 ile yapabileceğin herşeyden daha çok keyif verir, o yüzden ucuz arabalara tegra koysunlar ki, keyif vermeyen arabalar keyif vermeye başlasın
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kobb 9 yıl

husNUKE

bu arabaların direksiyonlarına dokunmak, tegra 2 ile yapabileceğin herşeyden daha çok keyif verir, o yüzden ucuz arabalara tegra koysunlar ki, keyif vermeyen arabalar keyif vermeye başlasın


Citroen, Peugeot, Fiat ve Lancia da var.


Bir de Maserati.
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Trecc11 9 yıl
intel - nvidia kapışsın dursun
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