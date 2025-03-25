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    Audi, uygun fiyatlı elektrikli araç planını 2026'ya çekti

    Bir yandan maliyetleri düşürme planı yaparken diğer yandan elektrikli araç satışlarını artırmaya çalışan şirket, A3 boyutlarındaki elektrikli otomobilini daha erken piyasaya sürecek.
    Audi, uygun fiyatlı elektrikli araç planını 2026'ya çekti Tam Boyutta Gör
    Audi'nin tamamen elektrikli modellere geçiş planı pek istediği gibi ilerlemiyor. 2024 yılında Audi logosu taşıyan elektrikli otomobillere yönelik talep yüzde 8 azaldı. Şirket, bu düşüş nedeniyle 2032 yılına kadar tamamen elektrikli araçlara geçiş hedefini yeniden gözden geçiriyor.

    Alman üretici buna rağmen elektrikli araç yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu konuda daha büyük ve pahalı modellere öncelik veren Audi, artık daha uygun fiyatlı elektrikli otomobiller geliştirmeye başladı. Audi CEO'su Gernot Döllner, verdiği bir röportajda A3 segmentinde yeni bir elektrikli otomobilin geleceğini doğruladı.

    İlk etapta 2027 yılında piyasaya sürülmesi planlanan bu modelin öne çekildiği ve önümüzdeki yıl satışa çıkacağı ifade ediliyor. Yeni modelle ilgili ayrıntı verilmese de Ingolstadt fabrikasında üretileceği açıklandı. Çıkış yılı olarak değerlendirdiğimizde Audi'nin Volkswagen ID.2all konseptine dayanan bir model geliştirebileceği akıllara geliyor. Zira Volkswagen de bu konseptin üretim versiyonunu 2026 yılında 25 bin euro civarında bir fiyatla satışa sunmayı hedefliyor.

    Yeni modelin %100 elektrikli Golf'ü temel alma olasılığı çok düşük çünkü Alman üretici yeni nesil Golf için en erken 2029 yılına tarih verdi. Rivian iş birliğiyle geliştirilen elektrikli Golf, yeni SSP platformu üzerine inşa edilecek. 2026 ve 2027'de piyasaya sürülmesi planlanan ID.2 ve ID.1 modelleri ise MEB Small platformunu kullanacak.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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