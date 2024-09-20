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Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticisi Nio, Avrupa Birliği'nin Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara uyguladığı yüksek vergilerden kaçınmak amacıyla Audi'nin Brüksel'deki fabrikasını satın almayı planlıyor. Şirket, bu hamleyle ithalat yerine Avrupa'da üretim yaparak sadece vergide kurtulmak değil, aynı zamanda maliyetleri de düşürme niyetinde.

Brüksel fabrikası Nio’nun radarında

Audi’nin Q8 e-tron modelini ürettiği Brüksel fabrikası, düşük satışlar nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Nio'nun bu tesisi devralma girişimi, Çin'den Avrupa’ya ithal edilen araçlara uygulanan yüzde 20,8’lik ek verginin (AB, bu vergiyi mevcut yüzde 10 verginin üzerine koyuyor) oluşturacağı mali baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor. Aktarılanlara göre Nio yöneticileri kısa bir süre önce, radara alınan bu tesisi gezdi. Firmanın 23 Eylül’e kadar VW Grubu yöneticileri için bir teklif hazırlayıp sunacağı iddia ediliyor.

Öte yandan Audi, geçtiğimiz günlerde fabrikada çalışan yaklaşık 3.000 işçiye iki aşamalı işten çıkarma planı ile ilgili uyarılarda bulundu. Şirket, yavaş satışlar nedeniyle Q8 e-tron ve Sportback modellerinin üretimini durdurmayı planlarken, VW Grubu’nun tesiste yeni bir model üretme niyetinde olmadığı da belirtildi. Bu durum, fabrikanın geleceğinin belirsiz hale gelmesine neden oldu.

Sendika liderleriyle yapılan görüşmelerde Audi yöneticileri, fabrikanın ekonomik olarak kullanışlı bir alternatifi olmadığını, yani işgücünün tek kurtuluş umudunun başka bir şirketin gelip 1954 yılında VW Beetle üretmeye başlayan tesisi satın alması olduğunu söyledi. Nio'nun anahtarları alması halinde Brüksel'de hangi modelleri üretebileceği belli değil. Firma Avrupa'ya 2021 yılında geldi ve şu anda kıtadaki beş ülkede bir dizi sedan ve SUV sunuyor.

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Çinli Nio, Audi’nin Avrupa’daki fabrikasını satın almak istiyor