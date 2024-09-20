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    Çinli Nio, Audi’nin Avrupa’daki fabrikasını satın almak istiyor

    Avrupa, Çinli elektrikli otomobil üreticilerine getireceği yüksek ek gümrük vergiler nedeniyle tepki çekiyor. Çinli üretici Nio ise, Audi’nin fabrikasını satın alarak vergiden kurtulma niyetinde.
    Çinli Nio, Audi’nin Avrupa’daki fabrikasını satın almak istiyor Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil üreticisi Nio, Avrupa Birliği'nin Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara uyguladığı yüksek vergilerden kaçınmak amacıyla Audi'nin Brüksel'deki fabrikasını satın almayı planlıyor. Şirket, bu hamleyle ithalat yerine Avrupa'da üretim yaparak sadece vergide kurtulmak değil, aynı zamanda maliyetleri de düşürme niyetinde.

    Brüksel fabrikası Nio’nun radarında

    Audi’nin Q8 e-tron modelini ürettiği Brüksel fabrikası, düşük satışlar nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Nio'nun bu tesisi devralma girişimi, Çin'den Avrupa’ya ithal edilen araçlara uygulanan yüzde 20,8’lik ek verginin (AB, bu vergiyi mevcut yüzde 10 verginin üzerine koyuyor) oluşturacağı mali baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor. Aktarılanlara göre Nio yöneticileri kısa bir süre önce, radara alınan bu tesisi gezdi. Firmanın 23 Eylül’e kadar VW Grubu yöneticileri için bir teklif hazırlayıp sunacağı iddia ediliyor.

    Öte yandan Audi, geçtiğimiz günlerde fabrikada çalışan yaklaşık 3.000 işçiye iki aşamalı işten çıkarma planı ile ilgili uyarılarda bulundu. Şirket, yavaş satışlar nedeniyle Q8 e-tron ve Sportback modellerinin üretimini durdurmayı planlarken, VW Grubu’nun tesiste yeni bir model üretme niyetinde olmadığı da belirtildi. Bu durum, fabrikanın geleceğinin belirsiz hale gelmesine neden oldu.

    Sendika liderleriyle yapılan görüşmelerde Audi yöneticileri, fabrikanın ekonomik olarak kullanışlı bir alternatifi olmadığını, yani işgücünün tek kurtuluş umudunun başka bir şirketin gelip 1954 yılında VW Beetle üretmeye başlayan tesisi satın alması olduğunu söyledi. Nio'nun anahtarları alması halinde Brüksel'de hangi modelleri üretebileceği belli değil. Firma Avrupa'ya 2021 yılında geldi ve şu anda kıtadaki beş ülkede bir dizi sedan ve SUV sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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