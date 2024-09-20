Çinli Nio, Audi’nin Avrupa’daki fabrikasını satın almak istiyor

Brüksel fabrikası Nio’nun radarında
Audi’nin Q8 e-tron modelini ürettiği Brüksel fabrikası, düşük satışlar nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Nio'nun bu tesisi devralma girişimi, Çin'den Avrupa’ya ithal edilen araçlara uygulanan yüzde 20,8’lik ek verginin (AB, bu vergiyi mevcut yüzde 10 verginin üzerine koyuyor) oluşturacağı mali baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor. Aktarılanlara göre Nio yöneticileri kısa bir süre önce, radara alınan bu tesisi gezdi. Firmanın 23 Eylül’e kadar VW Grubu yöneticileri için bir teklif hazırlayıp sunacağı iddia ediliyor.
Öte yandan Audi, geçtiğimiz günlerde fabrikada çalışan yaklaşık 3.000 işçiye iki aşamalı işten çıkarma planı ile ilgili uyarılarda bulundu. Şirket, yavaş satışlar nedeniyle Q8 e-tron ve Sportback modellerinin üretimini durdurmayı planlarken, VW Grubu’nun tesiste yeni bir model üretme niyetinde olmadığı da belirtildi. Bu durum, fabrikanın geleceğinin belirsiz hale gelmesine neden oldu.
Sendika liderleriyle yapılan görüşmelerde Audi yöneticileri, fabrikanın ekonomik olarak kullanışlı bir alternatifi olmadığını, yani işgücünün tek kurtuluş umudunun başka bir şirketin gelip 1954 yılında VW Beetle üretmeye başlayan tesisi satın alması olduğunu söyledi. Nio'nun anahtarları alması halinde Brüksel'de hangi modelleri üretebileceği belli değil. Firma Avrupa'ya 2021 yılında geldi ve şu anda kıtadaki beş ülkede bir dizi sedan ve SUV sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...