Leadtek, GeForce GTX 580 modelini duyurdu

Nvidia'nın köklü iş ortaklarından biri olan Leadtek, GeForce GTX 580 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. WinFast serisi altında lanse edilen yeni model, Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 GPU'sundan güç alıyor. 384-bit bellek veri yolu desteğine, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 512 paralel işlem birimine sahip olan kart 772MHz GPU, 1544MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor. Vapor Chamber tabanlı yeni soğutucu tasarımıyla GeForce GTX 480'e kıyaslan daha serin ve daha sessiz çalışan ekran kartı, GPU için yapılan transistör seviyesindeki güncellemeler sayesinde daha az güç tüketimiyle daha yüksek performans vaad ediyor.

CUDA, PhysX ve 3DVision Surround gibi teknolojilere destek sunan DirectX 11 destekli yeni model, çoklu ekran kartı kurulumları için iki, üç ve dört kartlı kullanımlara olanak tanıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve bir adet miniHDMI portu ile gelen Leadtek WinFast GeForce GTX 580, referans tasarımlı diğer GTX 580 modelleriyle benzer fiyat seviyesinden satışa sunuluyor.