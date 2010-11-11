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Leadtek, GeForce GTX 580 modelini duyurdu

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın köklü iş ortaklarından biri olan Leadtek, GeForce GTX 580 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. WinFast serisi altında lanse edilen yeni model, Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 GPU'sundan güç alıyor. 384-bit bellek veri yolu desteğine, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 512 paralel işlem birimine sahip olan kart 772MHz GPU, 1544MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor. Vapor Chamber tabanlı yeni soğutucu tasarımıyla GeForce GTX 480'e kıyaslan daha serin ve daha sessiz çalışan ekran kartı, GPU için yapılan transistör seviyesindeki güncellemeler sayesinde daha az güç tüketimiyle daha yüksek performans vaad ediyor.

CUDA, PhysX ve 3DVision Surround gibi teknolojilere destek sunan DirectX 11 destekli yeni model, çoklu ekran kartı kurulumları için iki, üç ve dört kartlı kullanımlara olanak tanıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve bir adet miniHDMI portu ile gelen Leadtek WinFast GeForce GTX 580, referans tasarımlı diğer GTX 580 modelleriyle benzer fiyat seviyesinden satışa sunuluyor.


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MxFxOx 8 yıl
yılın kartı ne diyem
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NecroCyber-777 8 yıl
LEADTEK çok başımı ağrıttı.Penta gibi sorumsuz bir distrübitör var başlarında alınmaz bu kart
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Batuist 8 yıl
üzerine etiketi bastın mı ayrı bir marka oluyor...
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adilazimdegilx 8 yıl



Birçok firma kartlarda ve kutu tasarımlarında SuperVeloce'yi kullanmaya başladı. Yapmayın kardeşim ya
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mobylette 8 yıl
boyle olmaz. amd de ferrari resmi yapıştırsın.
iyice ilkokul çocuğuna döndüler yav. biri batmobil çıkarır öbürü bilmem ne yapar. ne diyelim. akıl..fikir..
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scutaro 8 yıl
Farklı firmalar istediği etiketi yapıştırır, bundan doğal ne var.
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KiLLeR© 8 yıl

fraktron

boyle olmaz. amd de ferrari resmi yapıştırsın.
iyice ilkokul çocuğuna döndüler yav. biri batmobil çıkarır öbürü bilmem ne yapar. ne diyelim. akıl..fikir..


Anlamadığım şey herkes benim-senin sevdiğin şeyleri sevmek zorundamı? Bide yok neden resim koydun diye akıl fikir yazdığınız yere çok güldüm gerçekten. Senin yapamadığını yapanlara akıl fikir öneriyorsun ya garip..

Demek istediğim her malın alıcısı vardır. Bu tür düşüncelerden sıyrılıp geniş düşünmek lazım


Neyse konuya gelirsek Leadtek yılların kaliteli markası fakat böyle canavar bir kart için referans tasarımdansa alternatif seçenekleri beklemek daha mantıklı bence..
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ParaBende 8 yıl

fraktron

boyle olmaz. amd de ferrari resmi yapıştırsın.
iyice ilkokul çocuğuna döndüler yav. biri batmobil çıkarır öbürü bilmem ne yapar. ne diyelim. akıl..fikir..


yahu eleştiricek başka bişi bulamadınzmı :)
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