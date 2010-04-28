Lenovo IdeaPad serisinin yeni üyesi Z460 tanıtıldı

Dizüstü bilgisayar üreticilerinden Lenovo, IdeaPad serisi dizüstü bilgisayarlarına bir yenisi daha ekledi. Lenovo IdeaPad Z460 olarak adlandırılan bilgisayarda, Intel'in 2.13 Ghz işlem hızına sahip Core i3-330M işlemcisine yer verilmiş. Sistem belleğinin 2 GB, depolama alanının ise 320 GB olarak belirlendiği IdeaPad Z460, 1366x768 çözünürlük sunan 14 inç boyutlu LED aydınlatmalı ekrana sahip. 2 mp dahili kamera, WiFi, Bluetooth, 4/1 kart okuyucu, HDMI çıkışı gibi bileşenlere yer verilen bilgisayarın işletim sistemi Windows 7 Home Basic olarak belirlendi.

Lenovo'nun IdeaPad serisi altında üreteceği yeni dizüstü bilgisayarı IdeaPad Z460 hakkında piyasaya çıkış tarihi ve fiyat açıklaması yapılmadı