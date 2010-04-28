Lenovo IdeaPad serisinin yeni üyesi Z460 tanıtıldı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Dizüstü bilgisayar üreticilerinden Lenovo, IdeaPad serisi dizüstü bilgisayarlarına bir yenisi daha ekledi. Lenovo IdeaPad Z460 olarak adlandırılan bilgisayarda, Intel'in 2.13 Ghz işlem hızına sahip Core i3-330M işlemcisine yer verilmiş. Sistem belleğinin 2 GB, depolama alanının ise 320 GB olarak belirlendiği IdeaPad Z460, 1366x768 çözünürlük sunan 14 inç boyutlu LED aydınlatmalı ekrana sahip. 2 mp dahili kamera, WiFi, Bluetooth, 4/1 kart okuyucu, HDMI çıkışı gibi bileşenlere yer verilen bilgisayarın işletim sistemi Windows 7 Home Basic olarak belirlendi.
Lenovo'nun IdeaPad serisi altında üreteceği yeni dizüstü bilgisayarı IdeaPad Z460 hakkında piyasaya çıkış tarihi ve fiyat açıklaması yapılmadı
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Hiç sorma hocam hala gt240m li modelleri getiriyorlar