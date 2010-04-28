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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo IdeaPad serisinin yeni üyesi Z460 tanıtıldı

Lenovo IdeaPad serisinin yeni üyesi Z460 tanıtıldı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dizüstü bilgisayar üreticilerinden Lenovo, IdeaPad serisi dizüstü bilgisayarlarına bir yenisi daha ekledi. Lenovo IdeaPad Z460 olarak adlandırılan bilgisayarda, Intel'in 2.13 Ghz işlem hızına sahip Core i3-330M işlemcisine yer verilmiş. Sistem belleğinin 2 GB, depolama alanının ise 320 GB olarak belirlendiği IdeaPad Z460, 1366x768 çözünürlük sunan 14 inç boyutlu LED aydınlatmalı ekrana sahip. 2 mp dahili kamera, WiFi, Bluetooth, 4/1 kart okuyucu, HDMI çıkışı gibi bileşenlere yer verilen bilgisayarın işletim sistemi Windows 7 Home Basic olarak belirlendi.

Lenovo'nun IdeaPad serisi altında üreteceği yeni dizüstü bilgisayarı IdeaPad Z460 hakkında piyasaya çıkış tarihi ve fiyat açıklaması yapılmadı


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koxp94 9 yıl
giriş seviyesi için 4GB mı? İsraf...
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Batuist 9 yıl
bence özellikle dizütü bilgisayarlarda ram miktarını 4GB tan aşağı yapmamalılar.. zaten hantal diskler yüzünden performans sıkıntısı çekiyorlar hiç olmazsa bellek konusunda daha iyi olsalar biraz daha rahat olcaklar..
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kittyhunter 9 yıl
y460 ve y560 çıktı mı sorayım dedim. aylar öncesinden görmüştük resimlerini, bi ülkemize gelemedi..
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Mechatronik 9 yıl

BrightDaggers

y460 ve y560 çıktı mı sorayım dedim. aylar öncesinden görmüştük resimlerini, bi ülkemize gelemedi..



Hiç sorma hocam hala gt240m li modelleri getiriyorlar
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