Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Türkiye'de çok satacak Galaxy A17 5G modelini tanıttı

    Galaxy A16, Samsung'un uygun fiyatlı çok satan telefonları arasında yer alıyor. Yeni tanıtılan Galaxy A17 5G modeli henüz Türkiye'de de satışa sunulmasa da orta segmentte popüler olması bekleniyor.

    uygun fiyatlı Samsung Galaxy A17 5G tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Geçen haftadan beri Samsung Galaxy A17 5G hakkında tasarımını, özelliklerini ve fiyatını ortaya koyan bir sürü sızıntı görüyoruz. Samsung, telefonu resmi olarak duyurmadan önce özellikle Avrupa'daki bazı perakendeciler, cihazı web sitelerinde listeleyerek satışa sunmaya başlamıştı. Samsung sonunda Galaxy A17 5G’yi piyasaya sürdü.

    Samsung Galaxy A17 5G telefon neler sunuyor?

    Samsung Galaxy A17 5G, Android 15 tabanlı One UI 7 ile geliyor ve 6 yıl Android işletim sistemi, 6 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Telefon, 90 Hz yenileme hızı, Full HD+ çözünürlük sunan 6.7 inç Infinity-U Super AMOLED ekrana sahip. Cihaz, toz ve su girişine karşı koruma sağlayan IP54 sertifikalı bir yapıyla geliyor.

    Galaxy A17 5G, 5nm sekiz çekirdekli Exynos 1330 işlemciye sahip. 8 GB RAM 256 GB'a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Biyometrik güvenlik için yanda parmak izi tarayıcı mevcut. Telefonun arka kamera sistemi, f/1.8 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 50 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kameradan oluşuyor. Önde de 13 megapiksel kamera mevcut.

    Pil kapasitesi olarak A16 5G'den farklı değil; 5.000 mAh. Resmi satıştan önce telefonun kutusundan şarj adaptörü çıkacağı söylense de öyle bir durum yok.

    Samsung Galaxy A17 5G Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı

    Samsung Galaxy A17 5G, siyah, mavi ve gri renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun Avrupa fiyatı 240 eurodan başlıyor ve şu anda bazı ülkelerde ön siparişe açıldı. Telefonun Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.

    Samsung Galaxy A17 5G özellikleri

    Samsung Galaxy A17 5G teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.7 inç, FHD+, 90Hz, Super AMOLED
    • İşlemci: Exynos 1330
    • Bellek: 4GB, 6GB, 8GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB (microSD kartla 2TB’a kadar artırılabilir)
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (makro)
    • Ön kamera: 13MP
    • Batarya: 5000 mAh, 25W hızlı şarj
    • Biyometrik güvenlik: Yanda parmak izi okuyucu
    • Yazılım: One UI 7, Android 15
    Kaynakça https://shop.samsung.com/ie/galaxy-a17-5g-blue https://www.fonearena.com/blog/461081/samsung-galaxy-a17-5g-price-specifications.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli markadan tartışmalı çarpışma testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hıv testi eczanede satılır mı fluence paket sıralaması navimex multimedya yorum 1.75 astigmat nasıl görür motor kulağı değişimi fiyatı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Spark 20 Pro Plus
    Spark 20 Pro Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 2023 MacBook Pro
    Apple M3 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum