Samsung, Türkiye'de çok satacak Galaxy A17 5G modelini tanıttı

Tam Boyutta Gör Geçen haftadan beri Samsung Galaxy A17 5G hakkında tasarımını, özelliklerini ve fiyatını ortaya koyan bir sürü sızıntı görüyoruz. Samsung, telefonu resmi olarak duyurmadan önce özellikle Avrupa'daki bazı perakendeciler, cihazı web sitelerinde listeleyerek satışa sunmaya başlamıştı. Samsung sonunda Galaxy A17 5G’yi piyasaya sürdü.

Samsung Galaxy A17 5G telefon neler sunuyor?

Samsung Galaxy A17 5G, Android 15 tabanlı One UI 7 ile geliyor ve 6 yıl Android işletim sistemi, 6 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Telefon, 90 Hz yenileme hızı, Full HD+ çözünürlük sunan 6.7 inç Infinity-U Super AMOLED ekrana sahip. Cihaz, toz ve su girişine karşı koruma sağlayan IP54 sertifikalı bir yapıyla geliyor.

Galaxy A17 5G, 5nm sekiz çekirdekli Exynos 1330 işlemciye sahip. 8 GB RAM 256 GB'a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Biyometrik güvenlik için yanda parmak izi tarayıcı mevcut. Telefonun arka kamera sistemi, f/1.8 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 50 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kameradan oluşuyor. Önde de 13 megapiksel kamera mevcut.

Pil kapasitesi olarak A16 5G'den farklı değil; 5.000 mAh. Resmi satıştan önce telefonun kutusundan şarj adaptörü çıkacağı söylense de öyle bir durum yok.

Samsung Galaxy A17 5G Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı

Samsung Galaxy A17 5G, siyah, mavi ve gri renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun Avrupa fiyatı 240 eurodan başlıyor ve şu anda bazı ülkelerde ön siparişe açıldı. Telefonun Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy A17 5G özellikleri

Ekran : 6.7 inç, FHD+, 90Hz, Super AMOLED

: 6.7 inç, FHD+, 90Hz, Super AMOLED İşlemci : Exynos 1330

: Exynos 1330 Bellek : 4GB, 6GB, 8GB RAM

: 4GB, 6GB, 8GB RAM Depolama : 128GB, 256GB (microSD kartla 2TB’a kadar artırılabilir)

: 128GB, 256GB (microSD kartla 2TB’a kadar artırılabilir) Arka kamera : 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (makro)

: 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (makro) Ön kamera : 13MP

: 13MP Batarya : 5000 mAh, 25W hızlı şarj

: 5000 mAh, 25W hızlı şarj Biyometrik güvenlik : Yanda parmak izi okuyucu

: Yanda parmak izi okuyucu Yazılım: One UI 7, Android 15

Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A17 5G tanıtıldı: İşte özellikleri

