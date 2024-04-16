Motorola Edge 50 Ultra tanıtıldı: Gerçek ahşap arka kapağıyla dikkat çekiyor

Tam Boyutta Gör Motorola, telefon pazarında eski gücünde olmasa da varlığını devam ettiriyor. Özellikle ABD pazarında kendine bir yer edinen şirket, yeni üst seviye telefonu Motorola Edge 50 Ultra'yı tanıttı.

Motorola Edge 50 Ultra, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Edge 50 Pro'nun üstünde konumlanıyor. Qualcomm'un yeni çipseti Snapdragon 8s Gen 3'ten gücünü alan telefon, 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM seçeneklerinin yanında 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 depolama seçenekleriyle iddialı özelliklere sahip.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında da iddialı olan telefon, 1,2 µm piksel büyüklüğüne sahip 50 MP 1/1,3 inç ana kameranın yanında 64 MP çözünürlğünde 3x yakınlaştırma yapabilen periskop kamera ve 50 MP ultra geniş açı kamerayla geliyor. Kameralar, lazer odaklama özelliğinin yanında, pozlama, otomatik beyaz dengesi ve titreme algılamaya yardımcı olan üçü bir arada sensör teknolojisini kullanıyor. Aynı zamanda bütün kameralar 4K 60fps video oynatabiliyor.

Görüntü kalitesini geliştirmek için yapay zekayı kullanan telefon, sahneye göre enstantane hızını ve sabitleme düzeyini otomatik olarak ayarlayarak, otomatik olarak odak takibi yapabiliyor. Yeni Fotoğraf Geliştirme Motoru, parlak bölge ve gölgelerdeki ayrıntıları, netliği, renkleri ve bokeh efektini optimize edebiliyor.

Tam Boyutta Gör Motorola Edge 50 Ultra'da, 2.712 x 1.220 piksel çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip, kavisli 6,7 inç P-OLED ekran yer alıyor. 10 bit renk desteği sunan ekran, 2.500 nit parlaklık değeriyle HDR10+ desteğini de barındırıyor.

Motorola Edge 50 Ultra, tıpkı Pro modeli gibi 125 Watt hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya ile geliyor. Telefon aynı zamanda 50 Watt kablosuz şarj hızını da destekliyor.

Bağlantı tarafında da son teknolojileri destekleyen cihaz, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve Ultra Wide Band (UWB), USB 3.2 ve DisplayPort 1.4 desteklerini barındırıyor.

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Motorola Edge 50 Ultra fiyatı

Motorola Edge 50 Ultra, gerçek ahşap arka kapağın yanı sıra orman grisi ve şeftali tüyü renklerde iki vegan deri seçenekleri sunuyor. Telefonun 12 GB RAM ve 512 GB depolamaya sahip başlangıç modeli, 1000 euro fiyat etiketiyle önümüzdeki haftalarda belirli Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak.

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Motorola Edge 50 Ultra özellikleri

Boyut ve ağırlık : 161.1 x 72.4 x 8.6 mm 197 gr

: 161.1 x 72.4 x 8.6 mm 197 gr Ekran : 6.7 inç, 1220 x 2712 piksel, 144Hz, pOLED, 2500 nit parlaklık

: 6.7 inç, 1220 x 2712 piksel, 144Hz, pOLED, 2500 nit parlaklık İşlemci : Snapdragon 8s Gen 3

: Snapdragon 8s Gen 3 Bellek : 12/16 GB LPPDDR5x RAM

: 12/16 GB LPPDDR5x RAM Depolama : 512 GB/1 TB UFS 4.0

: 512 GB/1 TB UFS 4.0 Yazılım : Android 14

: Android 14 Arka kamera : 50 MP, f/1.6, 1/1.3", 1.2µm ana kamera; 64 MP, f/2.4, 72mm 3x zum periskop kamera; 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ ultra geniş açı kamera

: 50 MP, f/1.6, 1/1.3", 1.2µm ana kamera; 64 MP, f/2.4, 72mm 3x zum periskop kamera; 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ ultra geniş açı kamera Ön kamera : 50 MP, f/1.9

: 50 MP, f/1.9 Bağlantı : 5G, Ultra Wideband (UWB), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC, DisplayPort 1.4, eSIM

: 5G, Ultra Wideband (UWB), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC, DisplayPort 1.4, eSIM Batarya : 4500mAh, 125W kablolu, 50W kablosuz

: 4500mAh, 125W kablolu, 50W kablosuz Diğer: IP68 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör

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Motorola Edge 50 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı