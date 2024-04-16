Motorola Edge 50 Ultra tanıtıldı: Gerçek ahşap arka kapağıyla dikkat çekiyor

Motorola Edge 50 Ultra, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Edge 50 Pro'nun üstünde konumlanıyor. Qualcomm'un yeni çipseti Snapdragon 8s Gen 3'ten gücünü alan telefon, 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM seçeneklerinin yanında 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 depolama seçenekleriyle iddialı özelliklere sahip.
Görüntü kalitesini geliştirmek için yapay zekayı kullanan telefon, sahneye göre enstantane hızını ve sabitleme düzeyini otomatik olarak ayarlayarak, otomatik olarak odak takibi yapabiliyor. Yeni Fotoğraf Geliştirme Motoru, parlak bölge ve gölgelerdeki ayrıntıları, netliği, renkleri ve bokeh efektini optimize edebiliyor.
Motorola Edge 50 Ultra, tıpkı Pro modeli gibi 125 Watt hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya ile geliyor. Telefon aynı zamanda 50 Watt kablosuz şarj hızını da destekliyor.
Bağlantı tarafında da son teknolojileri destekleyen cihaz, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve Ultra Wide Band (UWB), USB 3.2 ve DisplayPort 1.4 desteklerini barındırıyor.
Motorola Edge 50 Ultra fiyatı
Motorola Edge 50 Ultra, gerçek ahşap arka kapağın yanı sıra orman grisi ve şeftali tüyü renklerde iki vegan deri seçenekleri sunuyor. Telefonun 12 GB RAM ve 512 GB depolamaya sahip başlangıç modeli, 1000 euro fiyat etiketiyle önümüzdeki haftalarda belirli Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak.
Motorola Edge 50 Ultra özellikleri
- Boyut ve ağırlık: 161.1 x 72.4 x 8.6 mm 197 gr
- Ekran: 6.7 inç, 1220 x 2712 piksel, 144Hz, pOLED, 2500 nit parlaklık
- İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3
- Bellek: 12/16 GB LPPDDR5x RAM
- Depolama: 512 GB/1 TB UFS 4.0
- Yazılım: Android 14
- Arka kamera: 50 MP, f/1.6, 1/1.3", 1.2µm ana kamera; 64 MP, f/2.4, 72mm 3x zum periskop kamera; 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ ultra geniş açı kamera
- Ön kamera: 50 MP, f/1.9
- Bağlantı: 5G, Ultra Wideband (UWB), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC, DisplayPort 1.4, eSIM
- Batarya: 4500mAh, 125W kablolu, 50W kablosuz
- Diğer: IP68 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör
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Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)