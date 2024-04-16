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    Motorola Edge 50 Ultra tanıtıldı: Gerçek ahşap arka kapağıyla dikkat çekiyor

    Motorola, yeni üst seviye telefonu Motorola Edge 50 Ultra'yı tanıttı. İddialı özellikleri ve ahşap arka kapak seçeneğiyle dikkat çeken telefon neler sunuyor?   
    Motorola Edge 50 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Motorola, telefon pazarında eski gücünde olmasa da varlığını devam ettiriyor. Özellikle ABD pazarında kendine bir yer edinen şirket, yeni üst seviye telefonu Motorola Edge 50 Ultra'yı tanıttı. 

    Motorola Edge 50 Ultra, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Edge 50 Pro'nun üstünde konumlanıyor. Qualcomm'un yeni çipseti Snapdragon 8s Gen 3'ten gücünü alan telefon, 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM seçeneklerinin yanında 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 depolama seçenekleriyle iddialı özelliklere sahip.

    Motorola Edge 50 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında da iddialı olan telefon, 1,2 µm piksel büyüklüğüne sahip 50 MP 1/1,3 inç ana kameranın yanında 64 MP çözünürlğünde 3x yakınlaştırma yapabilen periskop kamera ve 50 MP ultra geniş açı kamerayla geliyor. Kameralar, lazer odaklama özelliğinin yanında, pozlama, otomatik beyaz dengesi ve titreme algılamaya yardımcı olan üçü bir arada sensör teknolojisini kullanıyor. Aynı zamanda bütün kameralar 4K 60fps video oynatabiliyor.

    Görüntü kalitesini geliştirmek için yapay zekayı kullanan telefon, sahneye göre enstantane hızını ve sabitleme düzeyini otomatik olarak ayarlayarak, otomatik olarak odak takibi yapabiliyor. Yeni Fotoğraf Geliştirme Motoru, parlak bölge ve gölgelerdeki ayrıntıları, netliği, renkleri ve bokeh efektini optimize edebiliyor.

    Motorola Edge 50 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Motorola Edge 50 Ultra'da, 2.712 x 1.220 piksel çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip, kavisli 6,7 inç P-OLED ekran yer alıyor. 10 bit renk desteği sunan ekran, 2.500 nit parlaklık değeriyle HDR10+ desteğini de barındırıyor.

    Motorola Edge 50 Ultra, tıpkı Pro modeli gibi 125 Watt hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya ile geliyor. Telefon aynı zamanda 50 Watt kablosuz şarj hızını da destekliyor.

    Bağlantı tarafında da son teknolojileri destekleyen cihaz, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve Ultra Wide Band (UWB), USB 3.2 ve DisplayPort 1.4 desteklerini barındırıyor.

    Motorola Edge 50 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Motorola Edge 50 Ultra fiyatı

    Motorola Edge 50 Ultra, gerçek ahşap arka kapağın yanı sıra orman grisi ve şeftali tüyü renklerde iki vegan deri seçenekleri sunuyor. Telefonun 12 GB RAM ve 512 GB depolamaya sahip başlangıç modeli, 1000 euro fiyat etiketiyle önümüzdeki haftalarda belirli Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak.

    Motorola Edge 50 Ultra özellikleri

    • Boyut ve ağırlık: 161.1 x 72.4 x 8.6 mm 197 gr
    • Ekran: 6.7 inç, 1220 x 2712 piksel, 144Hz, pOLED, 2500 nit parlaklık
    • İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3
    • Bellek: 12/16 GB LPPDDR5x RAM
    • Depolama: 512 GB/1 TB UFS 4.0
    • Yazılım: Android 14 
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.6, 1/1.3", 1.2µm ana kamera; 64 MP, f/2.4, 72mm 3x zum periskop kamera; 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ ultra geniş açı kamera
    • Ön kamera: 50 MP, f/1.9
    • Bağlantı: 5G, Ultra Wideband (UWB), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC, DisplayPort 1.4, eSIM
    • Batarya: 4500mAh, 125W kablolu, 50W kablosuz
    • Diğer: IP68 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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