Lenovo P serisi ThinkPad ve ThinkStation modellerine Linux geliyor

Lenovo geçmişte de Linux ile ilgilenmiş olsa da artık işletim sistemini katalogundaki çok daha büyük bir ürün serisine getiriyor. Firmanın profesyonel modellerini içeren P serisi, Linux ile gelmeye başlayacak. Bu modelleri sipariş veren kişiler veya kuruluşlar, cihazın satın alımı sırasında Linux seçeneğini kullanabilecek ve gelecek sürüm kuruluşlara özel Red Hat ve Ubuntu olacak.
Bu Linux işletim sistemini profesyonel müşterilere sunma hareketi kapsamında Lenovo, kullanıcılarına Windows sürümde sunduğu desteğin hepsini sunacak. Linux forumu ile kullanıcıların problemlerini de çözecek. Firma, tüm modellerinde Linux sunmayacak ve şimdilik sadece P serisi modellerde sunuluyor.
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Lenovo’nun bu hamlesi, işletmelerinde Linux sisteminden faydalanmak isteyen firmalara önemli bir seçenek sunacak. Daha önce Dell de “Developer Edition” adı altında bazı modellerine Linux yüklü gönderim opsiyonu eklemişti. Lenovo gibi laptop üreticilerinin en büyükleri arasında yer alan bir firmadan Linux’e destek gelmesi, sektörün yönelimini de değiştirebilir.
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Linux kesinlikle size göre değil.
Ama eğer,
Bilgisayarınızla ilgilenmekten hoşlanıyorsanız, bilgisayarda çıkan problemlerle uğraşmak hoşunuza gidiyorsa, diğer işletim sistemlerinin sizi sıktığına ve sınırladığına inanıyorsanız, donanımınızdan daha çok performans istiyorsanız, UNIX işletim sistemi ile çalışmayı seviyorsanız
Linux size göre olabilir.