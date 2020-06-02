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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo P serisi ThinkPad ve ThinkStation modellerine Linux geliyor

    Lenovo'nun profesyonel ürünleri ailesindeki bazı ürünlere Linux desteği geliyor. En büyük laptop üreticisi konumunu korumaya devam eden Lenovo'nun bu hamlesi sektörü etkileyebilir.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Lenovo P serisi ThinkPad ve ThinkStation modellerine Linux geliyor

    Lenovo geçmişte de Linux ile ilgilenmiş olsa da artık işletim sistemini katalogundaki çok daha büyük bir ürün serisine getiriyor. Firmanın profesyonel modellerini içeren P serisi, Linux ile gelmeye başlayacak. Bu modelleri sipariş veren kişiler veya kuruluşlar, cihazın satın alımı sırasında Linux seçeneğini kullanabilecek ve gelecek sürüm kuruluşlara özel Red Hat ve Ubuntu olacak.

    Bu Linux işletim sistemini profesyonel müşterilere sunma hareketi kapsamında Lenovo, kullanıcılarına Windows sürümde sunduğu desteğin hepsini sunacak. Linux forumu ile kullanıcıların problemlerini de çözecek. Firma, tüm modellerinde Linux sunmayacak ve şimdilik sadece P serisi modellerde sunuluyor.

    Ayrıca Bkz. "İşlemci nefes aldı! "Trilogic TS-909 incelemesi""

    Lenovo’nun bu hamlesi, işletmelerinde Linux sisteminden faydalanmak isteyen firmalara önemli bir seçenek sunacak. Daha önce Dell de “Developer Edition” adı altında bazı modellerine Linux yüklü gönderim opsiyonu eklemişti. Lenovo gibi laptop üreticilerinin en büyükleri arasında yer alan bir firmadan Linux’e destek gelmesi, sektörün yönelimini de değiştirebilir.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    javaprof (orhan yılmaz) 19 sa.
    Server taraflı yazılım yazanlar veya server yönetenler için iyi. Onun dışında unity ve android studio linuxda mevcut. Ama visual studio community yok onun yerine rider veya vs code var. Yani c# ın bazı ozel alanları wpf,uwp xamarin gibi hariç genel yazılım deneyimi linuxda daha iyi.
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    interwap (Volkan ) 20 sa.
    Ülkemizde işletim sistemsiz bilgisayar satışı yasak. Ama firmalar Windowssuz bilgisayar sattıklarında "DOS işletim sistemi var" diye bir şey uydurmuşlar. Böyle gidiyor. Eğer bu kural uygulansa Linux ülkemizde azda olsa kıpırdar.
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    FoBç (Fırat Orak) 20 sa. yeni yorumcu
    Ülkemizde linux pek tercih edlen bir işletim sistemi değil son cümlede Lenovo gibi laptop üreticilerinin en büyükleri arasında yer alan bir firmadan Linux’e destek gelmesi, sektörün yönelimini de değiştirebilir. denmiş fakat ben öyle düşünüyorum adamlar laptopu alır fakat yine windows çalıştırır diye düşünüyorum...
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    av_erkam89 (SEB ) 20 sa.
    Sanırım linux programcı/yazılımcılar için daha rahat(bilg.müh bir arkadaş söylemişti) ondan galiba bu tercih.
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    FoBç (Fırat Orak) 20 sa. yeni yorumcu av_erkam89
    Eğer,

    Bilgisayarla ilişkiniz belirli paket programlara dayanıyorsa, bilgisayar kullanmak için bilgisayar konusunda bilgi sahibi olmanız gerektiğine inanmıyorsanız, bilgisayar ile uğraşmak hoşunuza gitmiyorsa, sorunlarınızı kendi başınıza çözmeyi denemekten hoşlanmıyorsanız, bir sorun çıktığında para vererek de olsa bu sorununuzu birisi aracılığı ile çözmek istiyorsanız

    Linux kesinlikle size göre değil.

    Ama eğer,

    Bilgisayarınızla ilgilenmekten hoşlanıyorsanız, bilgisayarda çıkan problemlerle uğraşmak hoşunuza gidiyorsa, diğer işletim sistemlerinin sizi sıktığına ve sınırladığına inanıyorsanız, donanımınızdan daha çok performans istiyorsanız, UNIX işletim sistemi ile çalışmayı seviyorsanız

    Linux size göre olabilir.
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